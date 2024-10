Les médecins vous le cachent ! Voici ce qui arrive lorsque vous arrêtez de manger pendant 36 heures

Lorsqu’on se voit diagnostiquer une maladie chronique, on peut avoir l’impression que la seule issue réside dans la prise de médicaments pour gérer sa santé. Cependant, le corps humain dispose d’un mécanisme interne incroyable, capable non seulement d’éliminer certaines maladies chroniques, mais aussi de renforcer considérablement le système immunitaire.

Ce mécanisme permet au corps de s’autoguérir et de lutter contre le vieillissement. Dans cet article, nous allons explorer comment il est possible de transformer son corps en une machine capable de nettoyer les cellules endommagées, tout en favorisant la génération de nouvelles cellules plus saines, grâce au processus de l’autophagie.

L’autophagie : un processus naturel de nettoyage cellulaire

L’autophagie est un processus naturel où les cellules décomposent et recyclent leurs propres composants pour éliminer les éléments abîmés et produire de nouvelles cellules. Cela permet au corps de se débarrasser des cellules potentiellement dangereuses, comme celles qui pourraient devenir cancéreuses ou qui accélèrent le vieillissement. Ce mécanisme s’active lorsque le corps entre dans un état de jeûne.

L’état de jeûne

Le jeûne se déclenche lorsque le taux de sucre dans le sang baisse suffisamment pour forcer le corps à s’adapter. Après seulement 8 heures sans apport nutritionnel, le corps commence déjà à changer, et après 12 heures, il produit des corps cétoniques, utilisés par le cerveau et les muscles en l’absence de glucose. Cela entraîne un regain d’énergie cérébrale et une plus grande clarté mentale. Ces cétones réduisent également la sensation de faim, vous permettant de prolonger le jeûne sans être submergé par les envies de manger.

À partir de 13 heures, l’hormone de croissance augmente, ralentissant le processus de vieillissement et favorisant la combustion des graisses. Chez les hommes, la production de testostérone augmente de 1300 % après 15 heures de jeûne. En parallèle, les marqueurs inflammatoires dans le sang, tels que la CRP (protéine C-réactive), commencent à diminuer, réduisant ainsi l’inflammation.

Effets du jeûne sur la santé

Des études ont montré que jeûner peut avoir des effets impressionnants sur la santé. Par exemple, dans un groupe de femmes ayant subi un traitement contre le cancer du sein, un jeûne de 13 heures par jour a entraîné une réduction de 64 % du risque de récidive, et ce, sans aucun changement alimentaire, seulement grâce au jeûne. Au bout de 17 heures, le corps commence à réparer les cellules et à éliminer celles qui vieillissent.

Après 24 heures, l’ensemble du système digestif se régénère grâce à la production de cellules souches intestinales qui réparent la paroi interne de l’intestin. Au bout de 36 heures de jeûne, le corps commence à brûler la graisse tenace, particulièrement celle située autour du ventre. Enfin, après 72 heures, le système immunitaire est complètement réinitialisé, produisant de nouvelles cellules et éliminant celles endommagées.

Différents types de jeûnes et leurs bienfaits

Jeûner pendant 72 heures n’est pas nécessaire en continu pour bénéficier des bienfaits de l’autophagie. Un jeûne de 72 heures, pratiqué deux fois par an, permet d’éliminer les cellules vieillissantes ou potentiellement cancéreuses, contribuant ainsi à réduire le risque de développement de tumeurs. Un jeûne de 48 heures, une fois par trimestre, est particulièrement bénéfique pour améliorer la santé mentale et lutter contre des troubles tels que l’anxiété ou la dépression. Pour ceux qui cherchent à perdre du poids, un jeûne de 36 heures, pratiqué une fois par mois, peut être un excellent outil.

Pour des bienfaits sur le long terme, il est possible d’incorporer des jeûnes plus courts et réguliers. Par exemple, un jeûne de 24 heures, une fois par semaine, peut produire des résultats remarquables pour ceux qui cherchent à améliorer leur métabolisme. Enfin, certaines personnes combinent des périodes de jeûne de 12 à 17 heures plusieurs fois par semaine, en fonction de leurs objectifs personnels.

Les aliments à privilégier pendant et après un jeûne

Pendant le jeûne, et au moment de le rompre, certains aliments sont particulièrement bénéfiques pour maximiser les effets de l’autophagie. Voici cinq aliments à privilégier.

1. Avocat

Rompre un jeûne avec des graisses est une excellente stratégie, et l’avocat est l’un des meilleurs aliments pour cela. Les graisses coupent rapidement la sensation de faim en neutralisant l’hormone de la faim, la ghréline. Vous pouvez simplement couper un avocat en deux et le consommer après votre jeûne. Cela vous permettra de contrôler vos envies alimentaires et de manger plus sainement par la suite.

2. Café

Le café est reconnu pour stimuler l’autophagie, notamment dans les tissus du foie, des muscles et du cœur, une à quatre heures après ingestion. Toutefois, il est crucial de choisir un café biologique et exempt de mycotoxines, des toxines produites par des champignons qui peuvent se développer lorsque les grains de café sont mal stockés. En effet, la présence de pesticides ou de mycotoxines dans certains cafés peut introduire des substances nocives dans l’organisme, compromettant ainsi les bienfaits du jeûne et de l’autophagie.

3. Thé vert

Si vous préférez éviter la caféine, le thé vert est une excellente alternative. En plus d’avoir des effets neuroprotecteurs, le thé vert stimule l’autophagie dans de nombreuses cellules. Il a également été démontré que l’huile essentielle de mandarine, consommée sous forme de tisane, peut favoriser l’autophagie dans les cellules cancéreuses du système nerveux.

4. Huile d’olive

L’huile d’olive possède des effets puissants contre les protéines associées à des maladies dégénératives comme l’Alzheimer. Il est important de choisir une huile d’olive biologique et de veiller à ce qu’elle ne soit pas rancie, car une huile de mauvaise qualité ou trop chauffée peut devenir inflammatoire. Une cuillère à soupe d’huile d’olive par jour, consommée pendant la période de jeûne, est fortement recommandée.

5. Curcuma

Le curcuma, et plus particulièrement la curcumine qu’il contient, est un puissant stimulant de l’autophagie. Ajouter du curcuma à vos repas ou l’incorporer dans un jus vert est une excellente façon d’en tirer profit. Des études ont montré que la curcumine stimule l’autophagie dans les cellules du pancréas et contribue à la mort cellulaire dans certaines maladies. Associer le curcuma au poivre noir permet d’augmenter son absorption par l’organisme.

Conclusion

Le jeûne intermittent ou prolongé peut transformer radicalement votre santé en stimulant l’autophagie et en favorisant le renouvellement cellulaire. Qu’il s’agisse de réduire l’inflammation, de favoriser la perte de poids ou d’améliorer la santé mentale, il existe plusieurs types de jeûnes adaptés à vos besoins. En adoptant une approche à long terme et en choisissant des aliments spécifiques pour optimiser ce processus, vous pouvez maximiser les bienfaits de l’autophagie et améliorer considérablement votre bien-être général.

Source : M4K