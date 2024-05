Mieux que les somnifères: Remède naturel pour mieux dormir

Vous avez de la difficulté à obtenir une bonne nuit de repos ? Nous faisons tous face à cela de temps à autre. Avec tout le stress qui nous entoure, il peut être difficile de s’endormir, de rester endormi, et de se réveiller en se sentant reposé.

Le stress et les fréquences électromagnétiques provenant des téléphones portables, des ordinateurs et d’autres appareils électroniques n’aident pas. Les lumières vives et d’autres facteurs peuvent modifier notre système nerveux et les hormones du sommeil, réduisant ainsi la qualité du sommeil que nous obtenons.

Lorsque vous ne dormez pas assez, cela impacte le bon fonctionnement de votre corps. Vos capacités de réflexion cognitive se détériorent, vos capacités motrices ralentissent, votre énergie diminue, et vous avez plus de risques de contracter des maladies et des problèmes de santé tels que l’obésité, le diabète et le cancer. Vous vous sentirez mieux, travaillerez mieux et réduirez les risques de maladie en obtenant au moins huit heures de sommeil chaque nuit.

Prudence avec les somnifères

La solution la plus facile semble être de prendre une pilule pour dormir, mais est-ce réellement une bonne idée ? Cela peut fonctionner pendant un certain temps, mais cela nuit vraiment à la santé et aux capacités naturelles de votre corps. Les somnifères peuvent entraîner des effets indésirables tels que des vertiges, de la constipation, des douleurs à l’estomac, des problèmes de concentration, des troubles de la mémoire, et des dommages au système nerveux central.

Quelle alternative naturelle ?

Si vous ne voulez pas les effets secondaires des somnifères, que pouvez-vous faire ? La réponse est la tisane à la banane et à la cannelle. Utiliser les propriétés apaisantes de la banane, de la peau de banane, et de la cannelle est une excellente façon de contourner l’insomnie et d’autres troubles du sommeil.

Les bienfaits de la banane et de la cannelle

Les bananes sont riches en potassium et en magnésium. La plupart des gens ne savent pas que la peau de banane contient encore plus de potassium et de magnésium que la banane elle-même, et ils la jettent. Plus maintenant ! Avec cette simple recette, vous pouvez bénéficier du potassium et du magnésium contenus dans la peau de banane. Le potassium et le magnésium sont bénéfiques pour le système nerveux et sont excellents pour apaiser les muscles. En fait, le magnésium est le minéral le plus important pour soulager les muscles et peut réduire les crampes musculaires ainsi que d’autres douleurs.

La cannelle est également bénéfique car elle régule le taux de sucre dans le sang. Lorsque le taux de sucre dans le sang est stable, vos hormones peuvent fonctionner de telle sorte que vous puissiez mieux dormir. Si votre taux de sucre dans le sang est déséquilibré, vous pourriez avoir de l’énergie pendant la nuit, ou être fatigué pendant la journée.

Recette de la tisane à la banane et à la cannelle

Voici la recette :

Ingrédients :

1 banane biologique (avec la peau)

1 petite casserole d’eau

Une pincée de cannelle (si vous le souhaitez)

Instructions :

Coupez les deux extrémités de la banane (haut et bas). Mettez la banane dans une casserole d’eau bouillante. C’est encore mieux si l’eau est filtrée ou distillée. Faites bouillir pendant environ 10 minutes. Saupoudrez un peu de cannelle dans l’eau également. Si vous souhaitez ajouter un peu de stevia pour sucrer, faites-le. La stevia aide à stabiliser le taux de sucre dans le sang et n’augmentera pas le taux de sucre dans le sang avant de dormir. Ajoutez plus de cannelle si vous le souhaitez, et savourez !

Recommandations finales

En adoptant cette recette simple de tisane à la banane et à la cannelle, vous pouvez naturellement améliorer la qualité de votre sommeil sans recourir à des somnifères potentiellement nocifs. Préparez-vous cette tisane chaque soir et profitez de ses bienfaits pour un sommeil réparateur.

Source: Natural Cures