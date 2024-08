Perdre du bas du ventre (15 min) // Objectif Ventre Plat!

Lucile Woodward, coach sportif et nutritionniste réputée, vous propose une routine de 15 minutes pour cibler et éliminer la graisse du bas du ventre. Dans cette vidéo, elle vous guidera à travers une série d’exercices spécifiques conçus pour raffermir et tonifier cette zone critique. Dites adieu aux bourrelets et à la petite bouée qui dépasse de vos jeans ou de votre robe! Lucile explique également la nature de cette graisse et donne des conseils nutritionnels pour optimiser vos résultats. Suivez cette routine une à deux fois par semaine, en complément d’un sport cardio.

Introduction sur la graisse du bas du ventre

Lucile débute par expliquer que la graisse située dans le bas du ventre est une zone de stockage privilégiée chez les femmes mais aussi chez les hommes. Pour l’éliminer efficacement, il est crucial d’améliorer son alimentation en optant pour un rééquilibrage alimentaire. Lucile propose d’ailleurs son propre programme sur quatre semaines pour guider les intéressés vers une meilleure alimentation permettant de réduire les stocks de graisse.

Échauffement

Pour commencer, Lucile vous invite à vous échauffer de façon dynamique :

Placez vos pieds légèrement plus larges que la largeur des épaules, avec les orteils légèrement en ouverture et les genoux déverrouillés.

Inspirez, puis soufflez en enroulant les épaules en arrière.

Effectuez des rotations de buste, en gardant les hanches fixes.

Cet échauffement permet de bien préparer la colonne vertébrale et lubrifier les articulations, indispensable pour profiter pleinement de la séance.

Exercice 1 : La planche avec rotation

Mettez-vous à genoux sur votre tapis, les mains sous les épaules, dans une position de planche avec les genoux au sol.

Pour un niveau plus avancé, décalez-vous sur les extérieurs des pieds et alternez les côtés en maintenant le corps aligné.

Cet exercice cible principalement les obliques et les muscles du tronc, tout en engageant les épaules.

Exercice 2 : Les ciseaux

Allongez-vous sur le dos, la tête légèrement décollée du sol.

Effectuez des mouvements de ciseaux avec les jambes, en gardant les genoux et les chevilles proches l’un de l’autre.

Plus vous allongez les jambes, plus l’exercice est difficile. Cet exercice travaille intensément le bas des abdominaux.

Exercice 3 : Abdos rotateurs

En position assise, le buste penché légèrement en arrière à 45 degrés.

Levez un pied puis l’autre, et effectuez des torsions du buste d’un côté puis de l’autre, en accompagnant le mouvement avec la tête.

Cet exercice sollicite particulièrement les obliques et le transverse.

Exercice 4 : Crunch twist

Allongez-vous sur le dos, effectuez un crunch, puis allongez-vous tout en tournant sur le côté.

Répétez en alternant les côtés.

Cet exercice combine des mouvements de crunch avec des rotations, activant ainsi les muscles obliques.

Exercice 5 : La planche dynamique

Asseyez-vous en boule, puis roulez légèrement sur les fesses pour vous redresser en position de planche.

Maintenez la position de planche pendant quelques secondes.

Revenez en position assise et recommencez en alternant les côtés.

Cet exercice fait appel à l’ensemble des muscles abdominaux tout en travaillant la coordination et la stabilité.

Exercice 6 : Les ciseaux debout

Debout, effectuez des battements alternatifs des jambes tout en atterrissant sur la pointe des pieds.

Si vous souffrez de douleurs aux genoux, optez pour un mouvement de « step touch » sans saut.

Ce mouvement booste le cardio tout en sollicitant les muscles abdominaux.

Exercice 7 : La fente torsion

En position de fente, une jambe devant l’autre, les épaules juste au-dessus des hanches.

Effectuez une rotation du buste vers la jambe arrière.

Changez de jambe et répétez.

Cet exercice combine la fente avec une torsion du buste, engageant les obliques et les muscles des jambes simultanément.

Conclusion et recommandations

Pour finir la séance, Lucile encourage à s’hydrater correctement après l’entraînement et à maintenir une alimentation équilibrée pour éviter le stockage de graisses dans cette zone. Cette routine est à effectuer une à deux fois par semaine, en complément d’un sport cardio.

