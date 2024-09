Pourquoi l’huile de coco au cannabis est-elle si puissante et efficace ?

La biodisponibilité accrue du mélange cannabis-huile de coco

Selon certains experts, l’association du cannabis avec l’huile de coco permettrait d’augmenter la biodisponibilité des cannabinoïdes. Cela signifie que l’absorption et l’utilisation des nutriments par les systèmes internes du corps atteindraient un niveau supérieur, rendant ainsi cette combinaison particulièrement efficace.

Le rôle des graisses saturées dans l’extraction du THC

L’efficacité de l’extraction du THC, le principal composant psychoactif du cannabis, est due à la richesse de l’huile de coco en graisses saturées. Ces graisses favorisent une meilleure absorption des cannabinoïdes par l’organisme. Bien que d’autres matières grasses, comme le beurre, puissent également être utilisées pour absorber les cannabinoïdes, l’huile de coco offre une absorption nettement plus performante, maximisant ainsi les effets thérapeutiques du cannabis.

Reconnaissance médicale du cannabis

Il est désormais largement reconnu que le cannabis possède des propriétés médicales, et les autorités commencent à en reconnaître les bienfaits. Cette plante a été utilisée pendant des siècles dans le monde entier pour traiter divers problèmes de santé tels que l’inflammation, les douleurs, les douleurs menstruelles, l’insomnie, le gonflement, l’anxiété, la dépression, entre autres. La reconnaissance croissante de ces bienfaits ouvre la voie à une utilisation plus répandue du cannabis à des fins médicales, notamment lorsqu’il est associé à des substances telles que l’huile de coco.

L’huile de coco au cannabis : une méthode de consommation saine et efficace

Différents modes de consommation du cannabis

Le cannabis peut être consommé de plusieurs manières, y compris par vaporisation, fumage ou ingestion. Certaines personnes ont également combiné le cannabis avec d’autres aliments pour en maximiser les effets. Cependant, il semble que la consommation de cannabis sous forme d’infusion dans de l’huile de coco vierge soit la méthode la plus saine et la plus simple à des fins médicales. Cette méthode permet une assimilation optimale des cannabinoïdes, tout en bénéficiant des propriétés bénéfiques de l’huile de coco.

Les bienfaits de l’huile de coco

L’huile de coco, tout comme le cannabis, possède de nombreux bienfaits pour la santé. Elle est largement utilisée dans les produits commerciaux de soin de la peau et des cheveux en raison de ses propriétés bénéfiques. En particulier, l’huile de coco vierge et biologique peut aider à améliorer la digestion et renforcer le système immunitaire. Elle contient des acides gras tels que l’acide caprylique, l’acide caprique et l’acide laurique, connus pour leurs propriétés antifongiques, antimicrobiennes et antibactériennes. Ces qualités en font un support idéal pour l’administration des cannabinoïdes, optimisant ainsi les effets thérapeutiques du mélange.

Préparation et utilisation de l’huile de coco au cannabis

Les propriétés thérapeutiques de la combinaison

La combinaison de l’huile de coco et du cannabis crée un remède puissant qui peut être consommé avec des aliments, pris sous forme de capsule ou utilisé en application externe. En utilisant seulement une demi-cuillère à café d’huile de coco avec quelques gouttes de cannabis à des fins médicales, l’efficacité du remède est considérablement augmentée. Ce mélange exploite les propriétés synergiques des deux substances, renforçant ainsi les effets bénéfiques pour la santé.

Méthode de préparation de l’huile de coco au cannabis

Pour préparer de l’huile de coco au cannabis, il suffit de suivre un procédé simple. Pour chaque 30 ml d’huile de coco vierge, utilisez 1 g de cannabis décarboxylé. La décarboxylation est un processus qui active les cannabinoïdes du cannabis, les rendant ainsi plus efficaces. Pour cela, placez les têtes de cannabis broyées dans un bocal en verre, ajoutez l’huile de coco, puis fermez bien le couvercle. Placez le bocal dans une casserole remplie d’eau et chauffez lentement, en maintenant la température en dessous du point d’ébullition pendant 60 minutes afin de préserver les propriétés de l’huile.

Après cette étape, utilisez un tamis pour filtrer le mélange et éliminer les éléments solides, en veillant à extraire tout le jus du cannabis. Certains préfèrent utiliser une étamine pour une filtration plus efficace, garantissant ainsi une pureté maximale de l’huile obtenue.

Utilisation de l’huile de coco au cannabis

Une fois l’huile préparée, elle peut être consommée telle quelle, ajoutée à d’autres aliments ou utilisée comme lotion. Vous pouvez également cuisiner avec cette huile, à condition de ne pas dépasser une température de 157°C, qui est le point d’ébullition du composé actif du cannabis. En effet, des températures plus élevées entraîneraient la perte des effets bénéfiques de l’huile, rendant ainsi le remède moins efficace. Que ce soit en cuisine, en application topique ou en ingestion directe, l’huile de coco au cannabis offre une polyvalence et une efficacité remarquables pour traiter divers maux.

Sources:

www.bestherbalhealth.com

www.zamnesia.fr