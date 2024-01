Pourquoi nos ancêtres avaient tous les dents droites

En 1939, Weston A. Price, un dentiste canadien, a posé une question simple mais fondamentale : et si nos problèmes dentaires étaient liés à leur fonction principale, à savoir l’alimentation ?

Pour explorer cette hypothèse, Price a voyagé autour du monde, comparant des populations aux régimes alimentaires radicalement différents. Ses observations ont révélé des différences frappantes entre les individus suivant des régimes traditionnels et ceux adoptant une alimentation moderne, notamment en termes de problèmes d’alignement dentaire.

L’impact de l’histoire sur notre santé dentaire

L’histoire de Paris et la création des catacombes illustrent comment les choix de développement urbain et les évolutions industrielles ont indirectement influencé notre santé dentaire. Les catacombes, remplies d’ossements datant d’avant la révolution industrielle, contrastent avec les crânes post-industriels qui présentent davantage de problèmes orthodontiques. Cette différence souligne l’impact de la révolution industrielle sur notre santé bucco-dentaire.

La révolution agricole et ses conséquences

L’adoption de l’agriculture il y a environ 8 à 10 000 ans a marqué un tournant dans notre alimentation, passant d’une diète centrée sur la chasse et la cueillette à une alimentation basée sur l’élevage et l’agriculture. Ce changement a entraîné l’apparition des premiers problèmes dentaires, notamment les caries, bien que les problèmes d’alignement soient restés rares à cette époque.

La révolution industrielle et la transformation alimentaire

La révolution industrielle a radicalement transformé notre régime alimentaire. Les aliments sont devenus plus raffinés, perdant une partie de leur valeur nutritionnelle, et surtout, plus tendres. La consommation de viande fraîche, de pain riche en fibres et dur a cédé la place à des aliments plus mous comme le pain blanc et tendre. Cette évolution a eu des conséquences dramatiques sur le développement musculaire de notre mâchoire.

L’importance de la mastication pour la santé dentaire

La mastication d’aliments durs est un exercice pour les muscles de la mâchoire, entraînant une hypertrophie musculaire. Cette pression constante sur les os du crâne aide à leur donner leur forme et taille optimales. Une alimentation trop molle entraîne un sous-développement de la mâchoire, provoquant des problèmes d’alignement dentaire.

Conseils pratiques pour une mâchoire saine

Pour maintenir une bonne santé dentaire, il est conseillé de mâcher des aliments solides comme des légumes crus ou des amandes. Des gommes à mâcher ou des dispositifs spécialement conçus pour renforcer la mâchoire peuvent également être utilisés. Un entraînement quotidien de 5 à 10 minutes est suffisant pour prévenir les problèmes dentaires.