Les 10 aliments ANTI CANCER à consommer

Le cancer, cette maladie qui affecte des millions de personnes à travers le monde, n’est pas uniquement une question de destinée génétique. En réalité, notre alimentation joue un rôle prépondérant dans la prévention et le ralentissement de cette maladie.

Des études révèlent que seulement 5 à 10 % des cas de cancer sont liés à des facteurs génétiques, tandis que la grande majorité, soit environ 90 à 95 %, résulte d’une combinaison de notre régime alimentaire, de notre mode de vie et de notre environnement.

Parmi ces facteurs, l’alimentation se distingue comme étant le plus influent, représentant 30 à 35 % des cas de cancer à l’échelle mondiale et conduisant à plus de 2 millions de décès chaque année. Cette information met en lumière l’importance cruciale d’une alimentation saine et équilibrée dans la lutte contre le cancer. Certains aliments, en particulier, sont dotés de composés puissants scientifiquement prouvés pour combattre activement les cellules cancéreuses.

Champignons : des alliés puissants contre le cancer

Les champignons ne sont pas simplement des ingrédients délicieux pour nos plats ; ils jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le cancer. Ils contiennent des composés bioactifs comme les bêta-glucanes et les polysaccharides, étudiés pour leurs effets sur les cancers de l’estomac, colorectal, du sein et de la prostate. Ces composés aident à stopper la croissance des vaisseaux sanguins nourrissant les tumeurs et à limiter la propagation des cellules cancéreuses.

Une étude publiée dans le Journal of Nutrition a révélé que la consommation quotidienne de champignons blancs pendant quatre semaines entraîne une augmentation significative de l’activité des cellules tueuses naturelles, un élément clé dans la lutte contre le cancer.

D’autres études ont montré que les champignons shiitake, maitake, queue de dinde et reishi activent les cellules immunitaires, préviennent la croissance du cancer et induisent la mort cellulaire, ou apoptose, dans les cellules cancéreuses.

Les champignons sont également bénéfiques contre les cancers hormonaux, comme le cancer du sein, car ils inhibent une enzyme appelée aromatase, qui produit des œstrogènes.

Enfin, ils sont riches en antioxydants, qui aident à protéger contre le stress oxydatif et l’inflammation, deux facteurs qui contribuent au développement du cancer.

Ail : un bouclier naturel contre le cancer

L’ail est reconnu pour ses effets anti-cancer grâce à ses composés organosulfurés. Ces composés ont démontré leur capacité à inhiber la croissance des cellules cancéreuses et à induire leur mort. Selon des études, la consommation d’ail offre une protection contre certains types de cancer, tels que ceux du sein, du côlon, des poumons, de la prostate et de l’estomac.

L’ail cru est particulièrement efficace pour prévenir le cancer, car la cuisson peut détruire certains de ses composés bénéfiques. De plus, l’extrait d’ail noir ou vieilli s’est également révélé efficace pour inhiber la croissance des cellules cancéreuses. Une étude menée auprès de 41 387 femmes dans l’Iowa a trouvé que celles ayant la plus forte consommation d’ail avaient un risque 50 % plus faible de certains cancers du côlon par rapport à celles ayant la plus faible consommation d’ail.

Baies : une délicieuse défense contre le cancer

Les baies, telles que les fraises, les myrtilles, les framboises et autres, ne sont pas seulement délicieuses ; elles sont également chargées de composés luttant contre le cancer. L’un des composés clés est l’acide ellagique. La recherche menée par l’American Institute of Cancer Research a montré que l’acide ellagique inhibe la croissance des tumeurs et utilise plusieurs méthodes de lutte contre le cancer simultanément.

Premièrement, il agit comme un antioxydant, aidant à neutraliser les radicaux libres qui peuvent causer des dommages cellulaires menant au cancer. De plus, l’acide ellagique aide le corps à désactiver certains carcinogènes et a été démontré pour ralentir la propagation des cellules cancéreuses. Les baies contiennent également des anthocyanines et du resvératrol, deux autres antioxydants puissants qui protègent vos cellules contre les cancers de la peau, de la vessie, des poumons, du sein et de l’œsophage.

Curcuma : l’épice aux propriétés anti-cancéreuses remarquables

Le curcuma, cette épice emblématique des currys indiens, est célèbre pour sa puissante substance anti-cancer, la curcumine. Des recherches approfondies ont démontré que la curcumine soutient activement les défenses naturelles de l’organisme contre le cancer. Elle agit en réduisant l’inflammation et en renforçant la fonction immunitaire, tout en poussant les cellules cancéreuses à s’autodétruire.

Ce super aliment est particulièrement efficace contre de nombreux types de cancer, incluant ceux du sein, du côlon, de la prostate, du poumon, du foie et du pancréas. Des études suggèrent même que le curcuma pourrait rivaliser avec certains médicaments de chimiothérapie dans le traitement de certains cancers. En outre, la curcumine peut augmenter l’efficacité de la chimiothérapie en éliminant les cellules cancéreuses résistantes aux médicaments et les cellules souches cancéreuses, tout en protégeant l’organisme des dommages causés par la radiothérapie.

Légumes crucifères : des protecteurs naturels contre le cancer

Les légumes crucifères, tels que le chou, le brocoli, le chou-fleur et le kale, jouent un rôle important dans la prévention du cancer. Ils contiennent des glucosinolates et de la myrosinase, qui se combinent pour former des isothiocyanates (ITCs), des composés anti-cancer efficaces. Ces ITCs sont capables d’éliminer les agents cancérigènes, de détruire les cellules cancéreuses et de prévenir la croissance tumorale.

Ces légumes agissent également en réduisant l’inflammation, en activant les enzymes anti-cancer et en stimulant les gènes qui ralentissent la croissance des cellules cancéreuses et favorisent leur mort. Riches en vitamines et minéraux comme la vitamine C, le manganèse, le folate et le potassium, ils renforcent la communication cellulaire, régulent les cellules anormales et soutiennent le système immunitaire.

Légumes à feuilles vert foncé : des antioxydants puissants

Les légumes à feuilles vert foncé, tels que le chou frisé, les épinards et la blette, sont des trésors nutritionnels et des alliés dans la prévention du cancer. Ils contiennent des antioxydants tels que la lutéine et la zéaxanthine, qui jouent un rôle préventif contre le développement précoce du cancer.

Les caroténoïdes, responsables de leur couleur verte éclatante, sont associés à une diminution du risque de plusieurs types de cancer, notamment ceux du sein, de la peau, de l’estomac, de la bouche, du pharynx et du larynx. Ces légumes sont donc non seulement nutritifs, mais aussi puissants dans la lutte contre le cancer.

Raisins rouges : une richesse en antioxydants pour combattre le cancer

Les raisins rouges sont une véritable mine d’antioxydants bénéfiques, notamment les anthocyanines et les proanthocyanidines. La peau des raisins rouges, en particulier, est riche en resvératrol, un antioxydant puissant. Des recherches ont démontré que le resvératrol peut inhiber le développement ou l’aggravation de cancers tels que ceux de la peau, du sein, ainsi que de divers types de leucémie.

Légumineuses : des super-aliments dans la lutte contre le cancer

Les légumineuses, incluant les haricots, les pois, les lentilles, les cacahuètes et les sojas, sont des alliés précieux dans la prévention du cancer. Riches en fibres, elles ont été associées à des taux plus faibles de cancers du sein, colorectal et de la prostate. Une étude a révélé que la consommation régulière de légumineuses diminuait le risque de cancers affectant l’ensemble du tractus digestif, y compris ceux de la bouche, de l’estomac, du côlon, du rectum, ainsi que du rein.

Noix : un en-cas sain aux propriétés anti-cancéreuses

Les noix ne sont pas seulement un en-cas savoureux ; elles regorgent de composés luttant contre le cancer, tels que l’acide ellagique et le gamma-tocophérol, une forme de vitamine E. Des études ont montré que les noix sont particulièrement efficaces dans la prévention des cancers du sein et de la prostate.

Céleri : un légume surprenant contre le cancer

Le céleri, bien qu’étant majoritairement composé d’eau, est une source de deux composés anti-cancer puissants : l’apigénine et la lutéoline.

L’apigénine a démontré sa capacité à induire l’autodestruction des cellules dans divers types de cancer, rivalisant avec les médicaments anti-inflammatoires pour réduire l’inflammation.

La lutéoline, quant à elle, peut perturber le cycle de réplication des cellules cancéreuses. Des études ont montré que la lutéoline pouvait bloquer les voies nécessaires à la croissance des cellules cancéreuses colorectales.

Le céleri s’est également révélé efficace contre les cancers de l’ovaire, du pancréas, de la prostate, du sein, du foie et des poumons. Des recherches en Chine suggèrent même que la consommation régulière de céleri pourrait réduire significativement le risque de cancer du poumon.