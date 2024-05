Signes avant-coureurs du cancer du côlon à ne pas ignorer

Le cancer du côlon est souvent appelé le tueur silencieux car il peut ne présenter aucun symptôme jusqu’à ce que la tumeur soit suffisamment grande pour causer des problèmes. Plus de 100 000 nouveaux cas de cancer du côlon sont rapportés chaque année aux États-Unis, ce qui en fait le troisième cancer le plus courant chez les hommes et les femmes, et il est responsable de près de 50 000 décès chaque année.

Le cancer du côlon est une maladie dans laquelle les cellules du gros intestin deviennent anormales et se multiplient de manière incontrôlable. Bien qu’il n’y ait aucun moyen de savoir avec certitude si un cancer du côlon se développera, certains symptômes précoces peuvent indiquer un problème. Certains signes mentionnés dans cet article peuvent être subtils, tandis que d’autres peuvent être plus évidents.

Changements dans les habitudes de défécation

L’âge moyen auquel vous êtes le plus susceptible de développer un cancer du côlon est de 60 ans. La moitié des personnes diagnostiquées avec un cancer du côlon ont plus de 65 ans, mais les jeunes peuvent également en être atteints. Les habitudes de défécation sont souvent le premier signe de cancer du côlon. Un côlon en bonne santé a généralement un mouvement intestinal régulier tous les jours ou tous les deux jours. Les selles devraient être molles, brunes et faciles à évacuer sans saignement. Si vous remarquez des changements dans la fréquence de vos selles ou si vos selles deviennent dures et difficiles à passer, cela pourrait être préoccupant.

Diarrhée

La diarrhée, ou mouvements intestinaux lâches, est un problème courant chez les personnes atteintes de cancer du côlon. Le terme diarrhée désigne techniquement le passage de trois ou plus de selles non formées en une période de 24 heures. La diarrhée peut également être causée par d’autres conditions, y compris le syndrome du côlon irritable, l’intolérance au lactose et les maladies inflammatoires de l’intestin. L’Institut National du Cancer rapporte que certaines personnes peuvent éprouver la diarrhée en raison d’une infection du côlon par des bactéries ou des parasites.

Constipation

Il n’est pas surprenant que le côlon soit responsable de l’élimination des déchets. Il est également responsable de l’absorption de l’eau et des nutriments des aliments que nous consommons, ce qui peut parfois conduire à une situation où le côlon devient obstrué et ne fonctionne plus correctement. Le résultat est la constipation, qui peut être assez inconfortable et embarrassante. La constipation peut être un signe précoce de cancer du côlon.

Selon une étude, plus de 80 % des patients diagnostiqués avec un cancer du côlon avaient éprouvé la constipation avant leur diagnostic. La constipation peut être causée par une variété de facteurs, y compris les effets secondaires des médicaments et le manque d’activité physique. Si vous éprouvez une constipation qui dure plus de trois jours, consultez votre médecin, surtout si d’autres symptômes comme des selles sanglantes et des douleurs abdominales sont présents.

Sang dans les selles

Le cancer du côlon est l’un des cancers les plus traitables s’il est détecté tôt. Le taux de survie à cinq ans pour le cancer du côlon est de 95 %. Malheureusement, un Américain sur 20 développera un cancer du côlon au cours de sa vie. Le sang dans les selles peut être un signe précoce de cancer du côlon.

Le sang dans les selles est généralement dû à une inflammation ou une lésion dans le gros intestin. Il peut également provenir d’autres parties de votre tube digestif, comme des ulcères dans l’estomac. Un saignement dans les selles peut aussi être causé par certains médicaments tels que les antibiotiques comme la ciprofloxacine, les antidiarrhéiques comme le lactulose ou les suppléments de fer.

Saignement rectal

Le saignement rectal peut être un signe de cancer du côlon. Le rectum est la dernière partie de votre gros intestin, qui est d’environ cinq pouces de long. C’est là que les déchets quittent votre corps. Cependant, le saignement rectal est assez courant, et la plupart des personnes présentant ce symptôme n’ont pas de cancer du côlon. D’autres conditions peuvent provoquer un saignement dans cette zone, comme les hémorroïdes et les fissures anales. Le saignement rectal peut également être causé par un polype ou une autre croissance à la surface de votre côlon.

Ballonnement ou douleur abdominale inexpliqués

Le cancer du côlon peut être causé par des facteurs génétiques ou des choix de mode de vie tels que le régime alimentaire et les habitudes d’exercice, qui peuvent augmenter votre risque jusqu’à 30 %. Les facteurs génétiques représentent 10 à 15 % de tous les cas de cancer du côlon, tandis que d’autres facteurs comme une mauvaise alimentation, l’obésité, le tabagisme et la consommation d’alcool augmentent le risque de 5 % à 10 %.

Le ballonnement est un des symptômes les plus courants du cancer du côlon. Il peut se produire aux premiers stades du cancer ou être un symptôme d’autres conditions sans rapport avec le cancer. Le ballonnement est une sensation de plénitude ou de gonflement dans l’abdomen qui peut être causée par des gaz. Il peut également être dû à certains aliments ou médicaments. Si votre ventre semble gonflé après avoir mangé, essayez de manger des repas plus petits et plus fréquents tout au long de la journée au lieu de trois grands repas chaque jour. Cela aidera à prévenir le ballonnement dû à la suralimentation et devrait également aider à contrôler les niveaux de sucre dans le sang.

Sensation constante de fatigue

Les symptômes du cancer du côlon se développent souvent lentement et n’ont pas de signes avant-coureurs clairs. Se sentir fatigué est assez courant et peut être causé par de nombreux facteurs, y compris le fait de veiller tard ou de ne pas avoir suffisamment de sommeil. Cependant, si vous vous sentez fatigué plus souvent que d’habitude et que cela ne disparaît pas après une bonne nuit de sommeil, cela pourrait être un signe que quelque chose ne va pas dans votre corps.

Le côlon est responsable de l’élimination des déchets du corps par les selles. Lorsque ce processus est bloqué ou ralentit, une accumulation toxique peut se produire dans le système digestif. Si cela continue au fil du temps, cela peut conduire à des tumeurs cancéreuses dans la paroi du côlon. Si vous vous sentez souvent fatigué et que vous remarquez d’autres symptômes comme des ballonnements ou des douleurs abdominales, cela pourrait être un signe précoce de cancer du côlon.

Perte de poids soudaine

Les symptômes du cancer du côlon varient selon l’emplacement de la tumeur et son stade d’avancement. La perte de poids soudaine peut être un signe précoce de cancer du côlon ainsi que d’autres maladies gastro-intestinales, mais cela peut aussi se produire pour d’autres raisons. Notamment, si vous êtes une personne âgée et que vous avez surmonté une maladie, il est tout à fait normal d’avoir perdu quelques kilos en trop.

Si vous avez perdu plus de 10 ou 15 livres sur plusieurs mois, cela pourrait être un signe de cancer du côlon.

Sensation de satiété constante

Une alimentation saine peut aider à réduire votre risque de développer un cancer du côlon, mais cela peut ne pas suffire. Lorsqu’il s’agit de prévenir le cancer du côlon, l’exercice est également important. Si vous ressentez une sensation de satiété tout le temps, même lorsque vous ne mangez pas, cela pourrait être un signe de problème dans votre tube digestif.

Le cancer du côlon peut provoquer des ballonnements, de la constipation, de la diarrhée et d’autres problèmes digestifs qui rendent difficile le fait de manger normalement. Ces symptômes sont souvent légers au début et sont généralement plus faciles à ignorer ou à écarter que d’autres symptômes du cancer du côlon. En fait, si vous présentez d’autres symptômes comme la perte de poids ou la fatigue, vous pourriez penser que vos problèmes sont causés par autre chose et ne pas chercher de traitement tout de suite.

Que vous ayez 61 ans ou 16 ans, la meilleure façon de prévenir la maladie est de manger des aliments sains, de faire de l’exercice et de maintenir un poids normal. Cela permettra de garder votre côlon propre. Si un parent de premier degré, comme un parent, un enfant ou un frère ou une sœur, a eu un cancer colorectal avant l’âge de 55 ans, vous avez un risque plus élevé que la moyenne de développer ce cancer à un moment donné de votre vie. Si deux parents de premier degré ont eu un cancer colorectal avant l’âge de 55 ans, vous avez un risque encore plus élevé que la moyenne.

Les Afro-Américains ont un risque plus élevé de développer un cancer du côlon que les autres groupes raciaux et ethniques aux États-Unis, bien que cela puisse être dû à des différences d’accès aux tests de dépistage plutôt que seulement à des facteurs biologiques.

Si vous présentez l’un des symptômes mentionnés ci-dessus, ne tardez pas à contacter votre médecin. Gardez à l’esprit que ces symptômes peuvent être des signes précoces du cancer du côlon et non des symptômes définitifs. Si vous avez des facteurs de risque de cancer du côlon, discutez avec votre médecin pour savoir si des coloscopies seraient une décision appropriée pour le dépistage.

