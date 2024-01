Les 11 aliments essentiels pour stimuler la circulation sanguine et une molécule clé

Vous sentez-vous plus vieux que vous ne l’êtes réellement ? Avez-vous l’impression de ne pas avoir l’énergie physique et mentale nécessaire pour profiter de la vie avec vos proches ? La raison pour laquelle vous vous sentez fatigué peut être due à une faible circulation sanguine, qui fait que vos cellules manquent d’oxygène. Et si vos cellules manquent d’oxygène, c’est parce que votre organisme est déficient en oxyde nitrique.

L’oxyde nitrique est une molécule fabriquée par vos cellules, qui est vitale pour le cœur, le cerveau, le système immunitaire et la santé sexuelle. Il agit comme un vasodilatateur, c’est-à-dire qu’il détend les vaisseaux sanguins et les élargit. Ainsi, l’oxyde nitrique augmente le flux sanguin, abaisse la tension artérielle, améliore les performances à l’effort et stimule les fonctions cérébrales.

Malheureusement, l’organisme produit moins d’oxyde nitrique avec l’âge. Des études montrent que lorsque vous atteignez 40 ans, vos cellules produisent 50 % d’oxyde nitrique en moins que lorsque vous étiez adolescent. Par conséquent, à moins que vous ne fassiez certaines choses pour stimuler la capacité de votre corps à produire de l’oxyde nitrique, il est probable que vous soyez déficient en cette molécule importante.

La mauvaise circulation sanguine qui en résulte peut augmenter le risque de problèmes de santé tels que l’hypertension artérielle, l’athérosclérose ou l’obstruction des artères, les troubles de l’érection, les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux.

Dans cet article, nous allons explorer les 11 principaux aliments qui renforcent la circulation sanguine en augmentant les niveaux d’oxyde nitrique.

1. Les betteraves

Il est courant pour les athlètes de boire du jus de betterave avant l’entraînement et la compétition afin d’augmenter le flux de sang et d’oxygène vers les muscles. Le jus de betterave est riche en nitrates naturels, que l’organisme transforme en oxyde nitrique. L’oxyde nitrique aide à relâcher les vaisseaux sanguins, de sorte que le cœur n’a pas à travailler aussi fort.

Une étude a montré que boire une tasse de jus de betterave par jour est aussi efficace que de prendre un médicament contre l’hypertension. Et comme l’hypertension artérielle est une cause de dysfonctionnement érectile, boire du jus de betterave est connu comme un remède naturel contre la dysfonction érectile !

Un autre légume rouge chargé de nitrates naturels est l’épinard rouge, également connu sous le nom d’amarante rouge ou d’épinard chinois. La recherche suggère que l’extrait d’épinard rouge contient plus de nitrates que la betterave, vous pouvez donc essayer ce légume sous forme d’aliment.

2. Le vin rouge

Des études ont montré que boire du vin rouge avec modération peut être bon pour le cœur car il augmente le cholestérol HDL. Le vin rouge est également riche en antioxydants appelés polyphénols, qui protègent la paroi des vaisseaux sanguins. Les chercheurs ont découvert qu’un polyphénol, appelé resvératrol, est particulièrement efficace pour augmenter l’oxyde nitrique, élargir les vaisseaux sanguins et améliorer le flux sanguin dans le cerveau.

3. Légumes à feuilles et crucifères

Les légumes à feuilles et les crucifères sont de véritables super-aliments pour une bonne circulation sanguine. En effet, ils sont riches en nitrates, que notre corps transforme efficacement en oxyde nitrique. On estime que 80 % des nitrates que nous consommons proviennent des légumes, et vous devriez essayer de les inclure dans votre régime alimentaire. Les épinards, la roquette, le chou frisé, la laitue, les feuilles de moutarde, le bok choy, le brocoli, le chou et le chou-fleur contiennent tous de bonnes quantités de ce nutriment important. Les carottes sont également une excellente source de nitrates !

4. La pastèque

La pastèque est bonne pour la circulation sanguine et a longtemps été recommandée comme remède naturel contre la dysfonction érectile. Ce fruit populaire est une source naturelle d’acide aminé L-citrulline, que notre corps transforme en L-arginine puis en oxyde nitrique. Des études récentes montrent qu’une consommation accrue de pastèque peut favoriser les performances physiques, réduire la pression artérielle et améliorer la circulation sanguine.

5. L’ail

Manger de l’ail peut faire grimper rapidement le taux d’oxyde nitrique ! L’ail peut rendre l’oxyde nitrique beaucoup plus disponible dans votre corps et augmenter la quantité de l’enzyme qui transforme la L-arginine en oxyde nitrique. Il est prouvé que l’ail augmente le flux sanguin et réduit la pression artérielle grâce à l’allicine, un composé libéré lorsque vous écrasez ou hachez de l’ail. Les oignons sont également excellents pour stimuler rapidement l’oxyde nitrique et le flux sanguin grâce à un composé appelé quercétine.

6. Les noix et les graines

Les noix et les graines sont riches en L-arginine, l’acide aminé qui participe à la production d’oxyde nitrique, ainsi qu’en acides gras oméga-3, qui sont bons pour le cerveau et la santé. Certaines études montrent que la consommation régulière de fruits à coque et de graines est associée à une baisse de la tension artérielle, à une meilleure cognition et à une plus grande endurance.

Les graines de courge ont l’une des plus fortes concentrations de L-arginine parmi les graines. D’autres graines riches en L-arginine sont la pastèque, le sésame et les graines de tournesol.

Les noix ont l’une des plus fortes concentrations de L-arginine parmi les fruits à coque. Parmi les autres fruits à coque riches en L-arginine figurent les noisettes, les noix de pécan, les cacahuètes, les amandes, les noix de cajou et les noix du Brésil.

7. La grenade

La grenade n’est pas seulement très savoureuse, mais il est scientifiquement prouvé qu’elle augmente le flux sanguin. Comment cela se fait-il ? Eh bien, elle est non seulement riche en nitrates, mais aussi en polyphénols antioxydants. Ces deux substances sont des vasodilatateurs, c’est-à-dire qu’elles ouvrent les vaisseaux sanguins et favorisent la libre circulation du sang riche en nutriments et oxygéné vers les tissus qui en ont besoin.

8. Les agrumes

Les agrumes que nous apprécions comme les oranges, les citrons, les mandarines et les pamplemousses sont d’excellentes sources de vitamine C, qui augmente l’absorption et la biodisponibilité de l’oxyde nitrique. Des études montrent que lorsque vous mangez des agrumes, votre tension artérielle diminue, vous pensez mieux et vous avez moins de risques de souffrir d’une maladie cardiaque – ce qui peut être dû à leur capacité à augmenter les niveaux d’oxyde nitrique.

9. La viande

La prise de coenzyme Q10 sous forme de viande permet de préserver et d’augmenter les niveaux d’oxyde nitrique de l’organisme. La coenzyme Q10 élargit également les vaisseaux sanguins et a été associée à l’amélioration des performances athlétiques et à la prévention des migraines.

Les bonnes sources de CoQ10 sont les viandes élevées en pâturage, et en particulier les abats, notamment le foie, les reins et le cœur, ainsi que les poissons gras comme le saumon, les sardines, le maquereau et le hareng, qui sont tous d’excellentes sources de CoQ10. Les viandes comme la dinde, l’échine de porc et le poulet sont également riches en L-arginine.

10. Le chocolat noir

Le chocolat noir est riche en flavanols bénéfiques pour la santé. Les recherches montrent que les flavanols contenus dans le cacao peuvent aider votre corps à maintenir de bons niveaux d’oxyde nitrique, ce qui favorise une bonne santé cardiaque et protège vos cellules contre les dommages.

Dans une étude, les personnes qui ont mangé du chocolat noir tous les jours pendant 15 jours avaient des niveaux plus élevés d’oxyde nitrique. Leur tension artérielle était également plus basse. La consommation de chocolat noir a été associée à une meilleure circulation sanguine, à une amélioration des fonctions cérébrales et à une diminution du risque de maladie cardiaque.

11. Les palourdes

Les palourdes sont l’une des sources alimentaires les plus riches en B12 que vous puissiez trouver. Ces bivalves sont également riches en L-arginine, un acide aminé qui se transforme en oxyde nitrique. La consommation de palourdes entraîne un relâchement des vaisseaux sanguins et facilite la circulation du sang.

Vous pouvez obtenir de la L-arginine à partir de fruits de mer tels que les huîtres, les moules, les coquilles Saint-Jacques, les ormeaux, le poulpe, le saumon et le hareng, mais c’est dans les crevettes, le homard et le crabe que l’on trouve les plus grandes quantités de L-arginine dans les crustacés.

Conclusion

Pour tirer le meilleur parti de ces aliments et stimuler la circulation sanguine, faites suffisamment d’exercice physique, restez bien hydraté en buvant beaucoup d’eau, réduisez votre consommation de sel, limitez l’utilisation de bains de bouche, qui tuent les bactéries produisant l’oxyde nitrique dans votre bouche, et évitez de prendre des antiacides si vous le pouvez.

Enfin, quels sont les symptômes qui peuvent indiquer un manque d’oxyde nitrique ? Il s’agit notamment des mains et des pieds froids, de l’hypertension artérielle, de l’anxiété, des difficultés de concentration, de l’insomnie, de la perte de libido et de la diminution de l’endurance.

Au cas où vous vous poseriez la question, vous pouvez tester votre taux d’oxyde nitrique à l’aide de bandelettes de test salivaire.

Source: dailyhealthpost.com