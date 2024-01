5 méthodes efficaces pour soulager rapidement les ballonnements

Aujourd’hui, nous allons examiner 5 causes majeures de ballonnements d’estomac, et ce que vous pouvez faire pour arrêter les ballonnements rapidement.

Les ballonnements surviennent lorsque le tractus gastro-intestinal se remplit de gaz ou d’air. L’estomac est alors distendu, gonflé, douloureux et tendu. Il est possible que vous n’y pensiez pas à deux fois si les ballonnements ne se produisent qu’une fois de temps en temps. Mais si vous avez régulièrement l’estomac gonflé, cela peut être le signe d’une prolifération de bactéries ou de levures dans votre intestin.

Les ballonnements abdominaux peuvent entraîner des troubles digestifs, des allergies, des dysfonctionnements auto-immuns et, dans de rares cas, un cancer.

Une mauvaise alimentation, un stress accru, l’exposition à des toxines et certains médicaments délivrés sur ordonnance comptent parmi les facteurs déclencheurs les plus courants des ballonnements.

Lisez cet article jusqu’à la fin, car nous allons vous révéler le meilleur moyen de soulager immédiatement les ballonnements. Pour vous débarrasser définitivement des ballonnements, vous devez en cibler la cause profonde et l’éliminer.

Examinons les 5 causes principales des ballonnements et leurs solutions naturelles.

Commençons par la cause racine numéro 5. Faible taux d’acide gastrique.

Le fait d’avoir l’estomac gonflé peut être un signe d’avertissement d’un faible niveau d’acide gastrique. Lorsque l’estomac ne produit pas suffisamment d’acide chlorhydrique, les aliments peuvent rester trop longtemps dans l’estomac sans être digérés. Cela permet aux bactéries de se développer. Et les mauvaises bactéries comme H. pylori peuvent provoquer des crampes, des éructations, des brûlures d’estomac et des ballonnements.

La prolifération des bactéries empêche l’estomac de produire de l’acide. Or, on a constaté que les mauvaises bactéries libèrent des toxines qui peuvent endommager la paroi de l’estomac et provoquer des ulcères. Elles augmentent également l’inflammation gastrique qui peut conduire au cancer de l’estomac.

Si votre taux d’acidité gastrique est faible, vous présenterez d’autres symptômes tels qu’une anémie ferriprive, des nausées, une grande fatigue, une aversion pour certains aliments, une mauvaise odeur et la présence d’aliments non digérés dans vos selles.

Quelles sont donc les causes d’un manque d’acidité gastrique ? Les causes comprennent une mauvaise alimentation, le fait de manger trop vite, l’utilisation d’antibiotiques, l’infection par H. pylori et le stress.

Comment savoir si vous souffrez d’un manque d’acidité gastrique ? L’un des moyens consiste à faire un test avec du bicarbonate de soude. Mélangez 1/4 de cuillère à café de bicarbonate de soude avec 4 à 6 onces d’eau froide. Dès que vous vous réveillez le matin, buvez ce mélange. Ne mangez pas et ne buvez rien d’autre avant de le faire. Chronométrez le temps qu’il vous faut pour roter ou éructer après avoir bu le bicarbonate de soude. Si cela prend plus de 5 minutes, votre estomac ne produit probablement pas assez d’acide.

Pour mettre fin à vos ballonnements, vous pouvez utiliser de la bétaïne HCL pour améliorer l’acidité de l’estomac.

La cause racine numéro 4 est une mauvaise santé de la vésicule biliaire.

La vésicule biliaire est un organe en forme de poire situé dans la partie supérieure droite de l’abdomen, juste en dessous du foie. Ce petit organe a pour principale fonction de libérer des enzymes qui aident à décomposer les graisses alimentaires. Pour aider les enzymes à digérer les graisses, la vésicule biliaire libère de la bile.

La bile est un liquide brun verdâtre. Elle est fabriquée par le foie et stockée dans la vésicule biliaire jusqu’à ce que vous mangiez. Elle agit comme un « émulsifiant ». Cela signifie qu’elle aide à mélanger les graisses et l’eau afin que l’intestin grêle puisse absorber les vitamines liposolubles telles que les vitamines A, D, E et K. La bile aide également l’organisme à décomposer le sucre et à se débarrasser des déchets du foie.

Si le tube qui transporte la bile de la vésicule biliaire à l’intestin grêle est bloqué, vous pouvez ressentir des douleurs dans la partie supérieure de l’abdomen, des nausées, des gaz et des ballonnements après avoir mangé un repas riche en graisses. Les aliments riches en graisses comprennent l’huile de coco, le beurre, les avocats, les œufs, les viandes grasses et les noix.

Si vos ballonnements sont dus à une mauvaise santé de la vésicule biliaire, vous pouvez essayer d’ajouter des plantes amères à votre régime alimentaire. Les plantes amères aident à nettoyer le foie et à améliorer le fonctionnement de la vésicule biliaire. Il s’agit notamment du gingembre, de la roquette, de l’endive, de la coriandre, du curcuma, du pissenlit, du cumin, du fenouil, de la menthe, du chardon-marie, de l’achillée, du poireau et du persil.

Ensuite, la cause racine numéro 3. La prolifération des bactéries de l’intestin grêle.

Normalement, l’intestin grêle ne contient pas beaucoup de bactéries. Lorsque l’intestin grêle contient trop de bactéries qui ne devraient pas s’y trouver, on parle de prolifération bactérienne dans l’intestin grêle ou SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth).

Les mauvaises bactéries de l’intestin grêle produisent du méthane et du soufre. Cela peut entraîner des ballonnements abdominaux, des crampes, des gaz, des diarrhées, des brûlures d’estomac, des sensibilités alimentaires, le syndrome de l’intestin perméable et une inflammation de l’ensemble du corps.

De nombreux facteurs peuvent entraîner un déséquilibre des bactéries intestinales. La prise d’antibiotiques, de stéroïdes ou de médicaments anti-acides (IPP) est une cause fréquente de SIBO. Ou encore des lésions et des blocages de l’intestin, tels que des cicatrices ou des diverticules.

Un moyen simple de tester le SIBO consiste à manger un bol de brocoli cuit à la vapeur et à observer comment vous vous sentez au cours des trois heures suivantes. Si vous ressentez des ballonnements, des gaz, des crampes, des reflux acides ou d’autres symptômes digestifs, cela signifie qu’il y a trop de bactéries et que votre pancréas ne produit pas les enzymes nécessaires pour décomposer les aliments dans votre intestin.

Le meilleur traitement des ballonnements causés par le SIBO consiste à adopter un régime pauvre en FODMAP. Les aliments riches en FODMAP, tels que le blé, les lentilles, les haricots, les produits laitiers, les oignons, l’ail, les artichauts, le chou et le chou-fleur, ont tendance à augmenter les symptômes du SIBO, y compris les ballonnements abdominaux.

La cause fondamentale numéro 2 est la prolifération du Candida.

Si vos ballonnements s’accompagnent souvent de sautes d’humeur, de troubles cognitifs, de fringales de sucre et de fatigue, ils peuvent être dus à une prolifération de Candida. Le Candida est un type de levure qui vit dans la flore intestinale avec d’autres microbes. Dans des circonstances normales, le candida ne devrait exister qu’en petites quantités pour faciliter la digestion et l’absorption des nutriments.

Cependant, des facteurs tels que l’excès de sucre, une alimentation inflammatoire et une surcharge toxique peuvent entraîner une multiplication de la levure au-delà de ce qui est considéré comme sain. Lorsque cela se produit, le Candida peut atteindre la circulation sanguine et sécréter plus de 70 toxines différentes dans l’ensemble du corps. Cela peut entraîner un dysfonctionnement du foie, une réponse immunitaire hyperactive et même le développement d’un cancer.

Les symptômes courants qui signalent une prolifération de Candida peuvent être les suivants : Pied d’athlète, mycose des ongles d’orteils, éruptions cutanées, sautes d’humeur, infections urinaires, brouillard cérébral, maladies auto-immunes, allergies saisonnières et manque d’énergie.

Pour se débarrasser des ballonnements causés par le Candida, il faut d’abord contrôler la population de Candida, puis réparer la muqueuse intestinale. Parmi les aliments antifongiques et anti-inflammatoires qui sont de puissants tueurs de Candida, citons l’huile de coco, l’huile d’olive, le vinaigre de cidre de pomme, le gingembre, l’ail, les clous de girofle, la cannelle, le citron, le saumon sauvage et les légumes crucifères.

La première cause fondamentale est la sensibilité alimentaire.

Les ballonnements abdominaux peuvent être l’un des premiers signes d’une sensibilité ou d’une intolérance alimentaire. Les autres symptômes associés aux sensibilités alimentaires sont souvent propres à chaque individu. Tenir un journal de tout ce que vous mangez, pendant que vous suivez un régime d’élimination, peut vous aider à déterminer vos sensibilités alimentaires.

Les principaux allergènes alimentaires responsables des ballonnements sont les produits laitiers, le blé, le maïs, les œufs, le gluten, le soja, les crustacés et les arachides.

Chaque fois que vous consommez des aliments qui vous font ballonner, vous contribuez sans le savoir à l’inflammation de votre intestin, ce qui peut entraîner des éruptions cutanées et des maladies auto-immunes. La consommation d’aliments inflammatoires peut entraîner un déséquilibre des bactéries comme le Candida, ce qui peut déclencher le syndrome de l’intestin perméable.

Pour commencer un régime d’élimination afin de déterminer la cause de vos ballonnements, supprimez les aliments suivants de votre alimentation pendant 2 semaines : Huiles végétales, gluten, produits laitiers, sucre raffiné, maïs, soja, œufs, céréales, crustacés, noix, légumineuses et légumes de la morelle.

Après avoir supprimé ces aliments pendant deux semaines, commencez à les réintroduire dans votre alimentation, un par un. Essayez un nouvel aliment pendant deux ou trois jours. Voyez si vous avez des symptômes. Si c’est le cas, arrêtez de manger le nouvel aliment.

D’une manière générale, arrêtez de consommer des aliments hautement inflammatoires comme le gluten, le sucre raffiné et les huiles végétales.

Parlons maintenant du meilleur moyen d’obtenir un soulagement immédiat et à court terme des ballonnements.

La meilleure façon de réduire les gaz et les ballonnements est d’ingérer ce que l’on appelle du charbon actif. Le terme « actif » signifie que le charbon a été traité à l’oxygène à des températures très élevées pour le rendre plus poreux.

Les espaces supplémentaires dans le charbon de bois piègent les molécules de gaz, ce qui réduit la quantité de gaz à l’origine des ballonnements. Comme pour les gaz, le charbon actif « emprisonne » les métaux lourds, les produits chimiques et d’autres toxines dans les minuscules espaces et les fait passer rapidement dans le système digestif. C’est pourquoi les médecins utilisent le charbon actif dans les cas d’empoisonnement ou d’overdose pour empêcher le corps d’absorber des substances nocives.

Des études ont montré que le charbon actif peut réduire efficacement les symptômes de ballonnements, de crampes, de flatulences et de diarrhées.

Quand faut-il prendre du charbon actif ? Le charbon actif doit être pris à jeun, avec un grand verre d’eau. Il est conseillé de le prendre 2 heures après les repas, les suppléments et les médicaments. En effet, le charbon actif absorbe également les nutriments alimentaires, les vitamines et les minéraux. En cas de gaz et de ballonnements, vous pouvez essayer de prendre 500 à 1 000 mg par jour.

Attention, il peut y avoir des effets secondaires, comme une langue noire, des selles noires et de la constipation. Le charbon actif doit être pris en fonction des besoins et n’est pas une solution à long terme.

