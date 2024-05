Un verre…débouche les artères sur le champ (prévient la crise cardiaque et l’AVC) | Dr Mandell

Les artères obstruées résultent d’une accumulation de plaque dans les parois artérielles, également appelée plaque artérielle. Cette plaque peut réduire le flux sanguin, voire le bloquer complètement.

Les artères obstruées augmentent le risque de développer d’autres complications de santé telles que des crises cardiaques ou des AVC.

Les facteurs de risque les plus courants pour les artères obstruées incluent :

Les niveaux élevés de LDL (mauvais cholestérol) ou faibles niveaux de HDL (bon cholestérol)

Une pression artérielle élevée

Le tabagisme

Le diabète ou des niveaux de sucre dans le sang élevés

Une histoire familiale d’athérosclérose ou de plaques artérielles

Le stress

L’obésité

Un mode de vie sédentaire

La plupart des cas d’artères obstruées ne présentent aucun symptôme jusqu’à ce qu’une crise cardiaque ou un caillot sanguin se manifeste. Cependant, dans les cas où 70 % ou plus des artères sont bloquées, vous remarquerez les symptômes suivants :

Essoufflement

Sueurs

Nausées

Douleur thoracique ou angine

Palpitations cardiaques

Vertiges

Faiblesse

Les bienfaits de l’huile d’olive extra vierge

L’huile d’olive extra vierge contient divers antioxydants tels que les polyphénols et la vitamine E. Ces antioxydants aident à protéger vos cellules contre les dommages oxydatifs causés par les radicaux libres. En réduisant cette inflammation dans les vaisseaux sanguins et le cœur, l’huile d’olive extra vierge peut diminuer votre mauvais cholestérol (LDL) et augmenter votre bon cholestérol (HDL). Elle réduit également les triglycérides pour prévenir la formation de plaques dans les artères.

Les polyphénols présents dans l’huile d’olive aident à relaxer les vaisseaux sanguins, améliorant ainsi le flux sanguin et réduisant l’hypertension. Ils favorisent également la flexibilité de la paroi interne de ces vaisseaux sanguins.

Les avantages des graines de chia

Les graines de chia sont riches en acides gras oméga-3, des graisses essentielles qui ont été liées à la réduction des maladies cardiaques et de l’inflammation, ainsi qu’au soutien des fonctions cérébrales. Ces graines contiennent également des fibres solubles et insolubles. Les fibres solubles ne sont pas digérées dans notre intestin et se dirigent vers le gros intestin où elles agissent comme des prébiotiques, nourrissant les probiotiques et produisant des acides gras à chaîne courte, en particulier le butyrate.

Le butyrate est l’un des plus puissants anti-inflammatoires dans notre corps. Il aide à protéger le côlon, réduit l’inflammation dans notre corps ainsi que dans nos vaisseaux sanguins et notre cœur. Les graines de chia augmentent également la sensibilité à l’insuline et diminuent la résistance à l’insuline. Elles équilibrent vos niveaux d’insuline et de glucose, procurent une sensation de satiété qui empêche de trop manger et fournissent beaucoup d’énergie.

Les bienfaits du piment de cayenne

Le piment de cayenne offre des avantages incroyables pour le cœur et les artères. Il réduit les niveaux de cholestérol et prévient la formation de plaques dans les artères, diminuant ainsi le risque de maladies cardiaques et d’athérosclérose. Le piment de cayenne possède des propriétés naturelles d’éclaircissement du sang, ce qui aide à prévenir la formation de caillots sanguins.

La capsaïcine contenue dans le piment de cayenne possède des propriétés médicinales qui préviennent la formation de plaques et causent l’amincissement du sang, réduisant ainsi l’adhésivité et l’accumulation de plaques dans l’intima des artères.

De plus, le piment de cayenne stimule la sécrétion d’oxyde nitrique dans les vaisseaux sanguins, provoquant une vasodilatation, ouvrant les vaisseaux sanguins, réduisant ainsi la pression sur le cœur et abaissant la tension artérielle pour une meilleure circulation.

Recette pour le cœur

Voici la recette que vous pouvez suivre pour exploiter les bienfaits de ces ingrédients étonnants :

Ingrédients

1 à 2 cuillères à café de graines de chia

28 à 56 ml (2 à 4 cuillères à soupe) d’huile d’olive extra vierge

1 à 2 pincées de piment de cayenne (facultatif)

Préparation

Mettez les graines de chia dans un petit verre. Ajoutez l’huile d’olive extra vierge au verre. Laissez reposer pendant 10 à 15 minutes pour permettre aux graines de chia de gonfler. Elles peuvent absorber jusqu’à 12 fois leur poids en liquide, augmentant ainsi de volume. Remuez bien le mélange. Vous pouvez ajouter 1 à 2 pincées de piment de cayenne si vous pouvez le supporter. Si le piment de cayenne est trop épicé, ne mettez qu’une demi-pincée ou omettez-le complètement. Ce mélange peut être ajouté à vos smoothies ou flocons d’avoine, ou simplement consommé comme un « shot » avant un repas.

Consommation

Consommez ce mélange une fois le matin, de préférence avant un repas, et une fois plus tard dans la journée si nécessaire. Commencez par une seule dose pour voir comment votre corps réagit. Ce mélange peut aider à procurer une sensation de satiété rapidement, réduire la consommation alimentaire et commencer à agir dans votre système digestif ainsi que sur votre cœur et vos artères.

Les résultats attendus incluent une réduction de la pression artérielle, une meilleure circulation sanguine, plus d’énergie, un meilleur équilibre du glucose et de l’insuline, une digestion améliorée et une réduction de l’inflammation. Si vous avez des problèmes articulaires, inflammatoires ou immunitaires, cela peut faire une grande différence dans votre bien-être quotidien.

Conclusion

En intégrant ces simples ingrédients naturels, vous pouvez non seulement améliorer votre santé cardiovasculaire, mais également favoriser un équilibre global dans votre corps. Essayez cette recette et constatez par vous-même les bénéfices sur votre santé.

Nous vous souhaitons une bonne santé et vous encourageons à partager ces informations avec vos proches pour les aider également à améliorer leur bien-être.

Source: motivationaldoc