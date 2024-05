Le danger numéro 1 du jeûne que vous devez absolument connaître

Les diabétiques de type 2 ont plus que quiconque besoin du jeûne intermittent. Les nouvelles études prouvent que vous devez laisser les résultats parler d’eux-mêmes. Si vous croyez ce qui est dit selon lequel le jeûne intermittent est extrême et dangereux, vous ne prendrez peut-être jamais le temps de comprendre ce qu’est le jeûne intermittent. Vous ne comprendrez peut-être jamais à quel point c’est incroyablement simple et naturel.

L’étonnante simplicité du jeûne intermittent

Le jeûne intermittent peut sembler intimidant au premier abord, mais il s’agit simplement de manger pendant une période limitée chaque jour. Les humains jeûnent depuis des millénaires, et de plus en plus de preuves soutiennent les avantages du jeûne intermittent.

L’un des principaux avantages du jeûne intermittent est qu’il aide à réguler les niveaux d’insuline dans le corps. En réduisant les niveaux d’insuline, le corps devient plus sensible à cette hormone, ce qui peut aider à prévenir et à traiter le diabète de type 2.

Résistance au jeûne intermittent

Il existe une résistance notable envers le jeûne intermittent de la part de la médecine traditionnelle et des diététistes. Plusieurs facteurs expliquent cette résistance : l’argent, le prestige et la nature humaine. En tant qu’humains, nous n’aimons pas changer et il est plus facile de maintenir le statu quo, surtout lorsque le prestige et l’autorité sont en jeu.

Malheureusement, les personnes en bonne santé nuisent aux profits des industries médicales et alimentaires. Cela ne signifie pas que toutes les personnes impliquées sont mauvaises, mais il n’y a pas beaucoup d’incitations à résoudre les causes profondes si cela nuit au profit.

L’importance des résultats

Le nouveau niveau de preuve repose sur les résultats. Si vous lisez quelque chose, apprenez quelque chose qui a du sens et que vous essayez, avec des résultats positifs, cela devient une vérité plus élevée pour vous. Par exemple, WebMD a rédigé un article sur le jeûne intermittent, admettant ses avantages pour la perte de poids et la réduction de la glycémie chez les personnes obèses et pré-diabétiques.

Malgré cela, les détracteurs soulignent souvent les inconvénients et les risques supposés, tels que la difficulté à maintenir un repas par jour et le risque de carences nutritionnelles. Cependant, ces affirmations sont souvent exagérées.

Le risque de carences nutritionnelles

Il est important de comprendre que si vous jeûnez pendant des semaines ou des mois, cela pourrait entraîner des carences. Cependant, un jeûne intermittent, où vous mangez une ou deux fois par jour de la vraie nourriture, fournit généralement suffisamment de nutriments. La vraie nourriture est riche en macronutriments (graisses, protéines et glucides) et en micronutriments (vitamines et minéraux).

Dans des jeûnes plus prolongés, il peut être utile d’ajouter des électrolytes comme le sodium, le potassium, le magnésium et le calcium pour éviter des problèmes tels que les étourdissements, les nausées et la fatigue.

Calculs biliaires et jeûne intermittent

Un autre danger allégué est le risque accru de calculs biliaires. Cela peut être vrai si vous mangez un régime pauvre en graisses pendant des années. Le jeûne intermittent associé à une alimentation riche en graisses aide à vider correctement la vésicule biliaire, réduisant ainsi le risque de calculs biliaires.

Perte musculaire

Il est souvent dit que le jeûne intermittent entraîne une perte de masse musculaire. Cette idée fausse provient de la croyance erronée que le cerveau utilise uniquement le glucose pour l’énergie. En réalité, pendant un jeûne, le corps entre en cétose et utilise les cétones comme carburant pour le cerveau.

Le corps produit également de l’hormone de croissance humaine pendant un jeûne, ce qui épargne les muscles. La perte musculaire ne devient un problème que lors de jeûnes très longs, où une personne pourrait perdre un pourcentage important de son poids corporel total.

Hypoglycémie et diabète de type 2

Le jeûne intermittent peut entraîner une hypoglycémie chez les diabétiques de type 2 qui prennent des médicaments. Cependant, ces personnes ont particulièrement besoin du jeûne intermittent pour améliorer leur sensibilité à l’insuline. Il est impératif de consulter un professionnel de santé pour ajuster la médication tout en pratiquant le jeûne intermittent.

Comment débuter le jeûne intermittent

Le jeûne intermittent peut être incorporé facilement dans votre vie quotidienne. Voici une méthode simple en trois étapes :

Manger de la vraie nourriture. Manger lorsque vous avez faim. Ne pas manger lorsque vous n’avez pas faim.

En adoptant ces pratiques, vous pourrez naturellement ajuster vos repas dans une fenêtre de 1 à 10 heures par jour, selon ce qui fonctionne le mieux pour vous.

Par exemple, vous pourriez manger trois repas par jour à 8h00, 13h00 et 18h00. Cela vous donnerait un jeûne de 14 heures. Une autre option est de manger deux repas par jour à 13h00 et à 19h00, permettant ainsi un jeûne de 18 heures.

Certains trouvent qu’ils se sentent mieux en prenant un seul repas par jour, réduisant encore davantage la fenêtre d’alimentation.

Conclusion

Le jeûne intermittent est une méthode naturelle et efficace pour améliorer la santé métabolique. Il est important de dissiper les mythes et de se concentrer sur les résultats et la simplicité du jeûne. En mangeant de la vraie nourriture et en suivant les signaux naturels de faim de votre corps, vous pouvez adopter facilement et sainement le jeûne intermittent dans votre vie.

Source: Dr. Sten Ekberg