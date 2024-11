11 bienfaits étonnants du thé rouge rooibos

Le thé rooibos, également appelé thé rouge, dépasse largement son statut de boisson rafraîchissante en raison de ses multiples vertus santé. Originaire d’Afrique du Sud, cette infusion à base de l’arbuste Aspalathus linearis se distingue par sa couleur rouge obtenue après fermentation. Naturellement sans caféine, le thé rooibos est reconnu pour ses propriétés médicinales, apportant des antioxydants, soutenant la santé cardiaque, aidant à la gestion du diabète, renforçant les os et favorisant même les soins de la peau. Cet article explore les bienfaits santé du thé rooibos, mettant en lumière comment cette boisson savoureuse peut enrichir votre bien-être.

Qu’est-ce que le thé rooibos ou thé rouge ?

Le thé rooibos ou thé rouge est une boisson herbacée reconnue pour ses propriétés médicinales. Obtenu à partir de l’Aspalathus linearis, un arbuste des montagnes du Cap occidental en Afrique du Sud, le rooibos n’est pas un « vrai » thé, mais une herbe. Le thé fermenté et séché prend une teinte rouge, ce qui lui vaut les appellations de thé rouge d’Afrique ou thé de brousse. Les bienfaits du thé rooibos sont nombreux et variés.

Les bienfaits du thé rouge rooibos

Le thé rouge rooibos est une boisson idéale pour ceux qui prennent soin de leur santé. Voici les principaux avantages reconnus du rooibos rouge.

Riche en antioxydants

Le thé rouge rooibos est une véritable mine d’antioxydants, en particulier l’aspalathine et la nothofagine, qui renforcent le système immunitaire et protègent l’organisme contre divers maux, notamment les complications liées au diabète. Ce thé contient également des polyphénols, flavonols, flavonoïdes et dihydrochalcones, des composés reconnus pour leurs propriétés anti-inflammatoires, antivirales et antimutagènes.

Une étude sud-africaine a mis en lumière les bienfaits du rooibos pour le foie, indiquant que ce thé fournit des antioxydants puissants à cet organe vital. En outre, une augmentation de 6,6 % des niveaux d’antioxydants sanguins a été observée chez des participants ayant consommé du rooibos, ce qui souligne ses bienfaits sur la santé.

Soutient la santé cardiaque

Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, le thé rouge rooibos agit comme un allié naturel de la santé cardiaque. Des chercheurs suédois ont démontré que le rooibos peut agir en tant qu’inhibiteur naturel de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ACE), ce qui favorise la régulation de la tension artérielle.

Le rooibos contient également de la quercétine, un antioxydant puissant reconnu pour ses bienfaits sur le cœur. En plus d’augmenter le taux de HDL (le « bon » cholestérol), la quercétine empêche le cholestérol LDL (le « mauvais » cholestérol) de se fixer aux parois des artères et des vaisseaux sanguins.

Aide à la gestion du diabète

L’aspalathine, un antioxydant présent dans le thé rooibos, contribue de manière significative à la gestion du diabète. Selon une étude de 2018 publiée dans la revue Molecules, l’aspalathine aide à équilibrer la glycémie, améliore la résistance à l’insuline et favorise l’absorption du glucose par les muscles, tout en augmentant la sécrétion d’insuline. Cela constitue une défense efficace contre le développement du diabète de type 2.

Le rooibos, en régulant la glycémie, permet aussi d’éviter les pics et les chutes de sucre, comme le démontre une étude de 2019, ce qui en fait une boisson idéale pour les diabétiques.

Renforce la santé osseuse

Le thé rooibos est une source naturelle de minéraux essentiels pour la santé des os et des dents, tels que le fluor, le calcium et le manganèse. Ces minéraux contribuent au maintien de la structure osseuse et dentaire, réduisant ainsi les risques de conditions comme l’arthrite, l’ostéoporose et les douleurs articulaires chroniques.

Des recherches montrent que le thé rooibos stimule l’activité des ostéoblastes, ce qui renforce la santé des os. De plus, le rooibos fermenté exerce un effet inhibiteur sur les ostéoclastes, ce qui offre des avantages supplémentaires pour le renforcement osseux.

Réduit les allergies

Le rooibos rouge est un remède prometteur contre les allergies, grâce à sa teneur en quercétine, un anti-inflammatoire puissant. Ce thé est parfois recommandé pour l’asthme et les réactions allergiques cutanées, bien que d’autres recherches soient nécessaires pour étayer ses propriétés anti-allergiques.

Le rooibos agit également comme un bronchodilatateur, offrant un soulagement aux personnes souffrant de symptômes comme la respiration sifflante et la toux liés à la rhinite allergique et à l’asthme.

Favorise les soins de la peau

Pour une peau éclatante, le thé rooibos contient de l’acide alpha-hydroxylé et du zinc, deux composés réputés pour leurs bienfaits sur la peau. Une étude sud-africaine a démontré la capacité du rooibos à revitaliser les cellules cutanées vieillissantes, en faisant un allié naturel pour les soins de la peau.

Les antioxydants et les minéraux présents dans le rooibos protègent la peau contre les dommages causés par les radicaux libres, réduisant les inflammations et améliorant l’élasticité et l’hydratation cutanées.

Soulage les crampes d’estomac

Le rooibos est riche en agents antispasmodiques qui peuvent soulager les crampes d’estomac et les douleurs abdominales. Ce bénéfice s’explique par l’activation des ions potassium (K+) dans le corps, sans perturber l’activité du calcium. Cette action réduit l’hyperactivité dans le tractus gastro-intestinal, prévenant ainsi les diarrhées et autres troubles intestinaux.

Abaisse la pression artérielle

Le rooibos aide à atténuer le stress, la tension nerveuse et les conditions d’hypertension, agissant également comme un bronchodilatateur en augmentant le flux d’air vers les poumons. Une étude avec 17 participants a montré qu’une tasse de rooibos aidait à inhiber l’enzyme de conversion de l’angiotensine, contribuant ainsi à la réduction de la pression artérielle.

C’est une boisson sans caféine

Complètement dépourvu de caféine, le rooibos est recommandé pour les personnes souffrant d’insomnie. Une tasse de rooibos avant le coucher favorise un meilleur sommeil. La suppression de la caféine dans l’alimentation peut également réduire le stress, améliorer l’humeur et favoriser la santé cardiaque.

Aide à la prévention des calculs rénaux

Le rooibos est adapté aux personnes ayant des problèmes de calculs rénaux, car il est exempt d’acide oxalique, un composé formant des cristaux qui peut aggraver les calculs rénaux. Sa consommation est donc sans risque pour les personnes sujettes à cette condition.

Retarde le vieillissement

Les antioxydants du rooibos ralentissent le vieillissement et renforcent le système immunitaire. Selon des chercheurs sud-africains, le rooibos contribue à ralentir la dégénérescence des cellules graisseuses, freinant ainsi l’apparition des rides. Les antioxydants du rooibos ciblent les radicaux libres qui endommagent la peau, les cheveux, les os et les autres systèmes organiques, stimulant la concentration et la capacité cognitive.

Où acheter du thé rooibos rouge ?

Il est facile de préparer du rooibos à la maison, avec des sachets ou du thé en vrac, disponibles en ligne ou dans des épiceries spécialisées. Des versions aromatisées, telles que le rooibos au chocolat ou à la vanille, sont également disponibles.

Ne confondez pas avec le rooibos vert ! Ce dernier est obtenu en cuisant à la vapeur puis en séchant immédiatement l’herbe, ce qui lui donne une couleur verte et une saveur plus végétale.

Quel est le goût du thé rooibos rouge ?

Le thé rooibos a une saveur naturellement douce et légère, avec des notes de noisette. En Afrique du Sud, il est souvent consommé avec un peu de lait et de sucre ou de miel. Plus le temps d’infusion est long, plus le goût devient riche et intense.

Comment préparer le thé rooibos ?

Pour préparer du rooibos, placez une cuillère à café de feuilles ou un sachet dans une tasse d’eau chaude. Laissez infuser selon vos préférences, et vous pouvez y ajouter du miel ou du sucre de coco pour une touche de douceur.

Effets secondaires

Malgré ses nombreux bienfaits, le rooibos peut avoir certains effets secondaires :

Le rooibos a montré des effets estrogéniques dans certaines études et pourrait interférer avec l’activité hormonale.

De rares cas de toxicité hépatique ont été rapportés suite à la consommation de thé rooibos. Consultez un médecin si vous avez des problèmes hépatiques ou rénaux avant d’intégrer le rooibos à votre alimentation.

Outre ces précautions, savourez le rooibos en toute sérénité pour votre santé !

Source : www.organicfacts.net