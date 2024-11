7 bienfaits étonnants du thé d’hibiscus pour la santé

Apprécié pour sa couleur vive et son goût acidulé, le thé d’hibiscus est également reconnu pour ses nombreux bienfaits. En effet, cette infusion riche en vitamine C, en minéraux et en antioxydants pourrait aider à gérer la tension artérielle, améliorer la santé hépatique et contrôler le cholestérol. Certaines études suggèrent également que le thé d’hibiscus peut soutenir le métabolisme, favorisant ainsi une perte de poids progressive et saine.

Qu’est-ce que le thé d’hibiscus ?

Souvent nommé « Agua de Jamaica », le thé d’hibiscus est préparé à partir de fleurs de Hibiscus sabdariffa, la variété la plus courante pour cette infusion. Avec son goût distinctif et ses propriétés médicinales, ce thé se déguste chaud ou froid selon les préférences. Dans certaines régions, la fleur d’hibiscus est aussi connue sous le nom de « Roselle ».

Valeurs nutritionnelles du thé d’hibiscus

Naturellement faible en calories et sans caféine, le thé d’hibiscus est une excellente source de minéraux, notamment calcium, fer, magnésium, potassium et zinc. Il contient également des vitamines du groupe B, comme la niacine et l’acide folique. Riche en anthocyanines (pigments aux effets antioxydants), le thé d’hibiscus pourrait être bénéfique pour la gestion de la tension artérielle et les infections urinaires.

Les bienfaits pour la santé du thé d’hibiscus

Régulation de la pression artérielle

Une publication de l’American Heart Association en 2008 indique que le thé d’hibiscus peut abaisser significativement la tension artérielle chez les personnes souffrant d’hypertension modérée. Une étude de l’université de Tufts en 2010 a révélé qu’une consommation de trois tasses de thé d’hibiscus par jour pendant plusieurs semaines pouvait réduire la tension artérielle jusqu’à 10 points, en raison de ses propriétés anti-inflammatoires et diurétiques qui favorisent la miction. Cependant, les personnes sous traitement antihypertenseur doivent consulter leur médecin avant de consommer ce thé régulièrement.

Soutien à la perte de poids

Des recherches suggèrent que le thé d’hibiscus pourrait être bénéfique pour perdre du poids. Une étude menée sur des personnes ayant un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 27 a montré que la consommation d’extrait d’hibiscus pendant 12 semaines pouvait réduire le poids, l’IMC, la graisse corporelle et le ratio taille-hanches. L’hibiscus contribue également à réguler la glycémie, le cholestérol et les triglycérides, et limite l’absorption des lipides dans le corps.

Gestion du cholestérol

Le thé d’hibiscus pourrait également aider à réduire le cholestérol LDL (le « mauvais » cholestérol) et à augmenter le cholestérol HDL (le « bon » cholestérol). Une étude comparant les effets de l’hibiscus et du thé noir chez 90 participants souffrant d’hypertension a montré une augmentation du HDL et du cholestérol total après un mois. Cependant, une revue de plusieurs études a révélé que les effets du thé d’hibiscus sur le cholestérol nécessitent des recherches plus poussées pour en confirmer les bienfaits.

Amélioration de la santé hépatique

Grâce à ses antioxydants, le thé d’hibiscus est également étudié pour ses effets protecteurs sur le foie. Dans une étude de 2014, des individus obèses atteints de stéatose hépatique (accumulation de graisses dans le foie) ont observé une amélioration de leur condition après 12 semaines de consommation d’extrait d’hibiscus. Bien que des recherches sur des animaux confirment également ces effets, la majorité des études se concentrent sur l’extrait d’hibiscus et non sur le thé lui-même.

Renforcement de l’immunité

Le thé d’hibiscus, riche en vitamine C, pourrait contribuer à renforcer le système immunitaire. Des études en laboratoire ont montré que l’extrait d’hibiscus pouvait inhiber certaines bactéries telles qu’E. coli. Bien que ces effets antibactériens et anti-inflammatoires soient prometteurs, des recherches sur les humains sont encore nécessaires pour confirmer ces bienfaits.

Amélioration de la digestion

En tant que diurétique et laxatif léger, le thé d’hibiscus favorise la régularité intestinale. Sa teneur en calcium est bénéfique pour les enzymes digestives et, avec sa richesse en fibres (environ 33%), il soutient la flore intestinale et contribue à un système digestif sain.

Préparation du thé d’hibiscus

Voici les étapes simples pour préparer du thé d’hibiscus maison :

Ingrédients :

2 cuillères à café de fleurs d’hibiscus séchées

1 tasse d’eau bouillante

Cannelle, clous de girofle, gingembre, ou feuilles de menthe (optionnel)

Sucre de coco, miel ou stévia (selon votre goût)

Instructions :

Portez l’eau à ébullition. Ajoutez les fleurs d’hibiscus séchées à l’eau bouillante. Ajustez la quantité selon l’intensité désirée. Laissez infuser 5 minutes pour un goût prononcé. Filtrez le thé dans une tasse. Vous pouvez aussi laisser les fleurs dans l’eau pour les consommer. Ajoutez le sucrant de votre choix pour adoucir la saveur acidulée.

Pour varier, vous pouvez incorporer des épices telles que la cannelle ou le gingembre. Le thé d’hibiscus se déguste aussi bien chaud qu’en thé glacé pour un rafraîchissement estival.

Effets secondaires du thé d’hibiscus

Malgré ses nombreux bienfaits, le thé d’hibiscus présente quelques effets secondaires :

Tension artérielle : En raison de ses effets hypotenseurs, ce thé est déconseillé aux personnes ayant une tension artérielle basse.

Grossesse et fertilité : Le thé d'hibiscus est déconseillé aux femmes enceintes car il pourrait stimuler les contractions utérines. Il est aussi à éviter en cas de traitement hormonal.

Diabète et chirurgie : Le thé d'hibiscus peut abaisser la glycémie. Il est donc conseillé de consulter un médecin avant de le consommer si vous êtes diabétique ou envisagez une intervention chirurgicale.

Foire aux questions

Le thé d’hibiscus est-il bon pour la santé ?

Oui, il contient des acides organiques (malique, citrique) qui renforcent le système immunitaire, améliorent la peau, et contribuent à la gestion de la tension et du cholestérol.

Quelle quantité boire ?

Une tasse par jour est suffisante pour profiter de ses bienfaits, bien que des quantités plus importantes puissent présenter des effets secondaires.

Où acheter du thé d'hibiscus ?

Le thé d’hibiscus peut être préparé avec des fleurs séchées disponibles en ligne ou en magasin. On le trouve aussi sous forme de sachets de thé.

Source : www.organicfacts.net