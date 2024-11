8 superaliments aux puissantes propriétés antivirales

Les virus sont responsables de nombreuses maladies infectieuses, telles que la grippe, la tuberculose et d’autres infections virales courantes. Avec l’augmentation des déplacements internationaux, certains virus se propagent rapidement et posent des risques considérables pour la santé publique, comme l’ont montré les épidémies de dengue, de rougeole ou encore de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS).

Aujourd’hui, il est essentiel de renforcer le système immunitaire face à l’apparition régulière de nouveaux virus et mutations virales. Une alimentation riche et variée est une première étape importante. De plus, certains aliments, dits « superaliments », sont particulièrement connus pour leurs bienfaits immunitaires et antiviraux. Intégrer ces aliments dans votre alimentation peut ainsi contribuer à soutenir vos défenses naturelles et vous aider à mieux résister aux infections.

Voici une sélection de ces superaliments et de leurs puissantes propriétés antivirales :

1. L’ail

L’ail, utilisé depuis des millénaires pour ses bienfaits médicinaux, possède des propriétés antivirales, antibactériennes et antifongiques exceptionnelles. Il stimule la production de globules blancs, les cellules de défense du système immunitaire, et est particulièrement efficace contre les infections bénignes telles que le rhume. Les composés actifs de l’ail permettent également de combattre des virus plus coriaces, tels que ceux responsables de la grippe et du rhume.

2. Le shiitake

Le champignon shiitake, largement employé dans la cuisine asiatique, est une source riche en bêta-glucanes, des composés qui renforcent le système immunitaire. Les bêta-glucanes, naturellement présents dans les parois cellulaires de certains champignons, ont montré des effets positifs contre divers problèmes de santé, y compris l’hypertension et les inflammations. Ils sont également reconnus pour leurs effets antiviraux contre des virus comme ceux de la grippe, de la grippe porcine et de l’hépatite.

3. Le sureau

Les baies de sureau sont traditionnellement utilisées pour soulager les symptômes de la grippe et renforcer le système immunitaire. Ces baies renferment des antioxydants et possèdent des propriétés anti-inflammatoires. Des recherches ont mis en évidence leur efficacité contre des infections virales causées par le virus de l’herpès et le VIH, renforçant leur réputation d’allié précieux contre les virus.

4. Les pousses

Les pousses de haricot mungo et de brocoli regorgent de vitamines, minéraux et nutriments essentiels. Les germes de haricot mungo possèdent notamment des propriétés antivirales et antibactériennes puissantes, tandis que les pousses de brocoli contiennent du sulforaphane, un composé qui améliore la réponse de défense antivirale de l’organisme. Ces jeunes pousses peuvent ainsi contribuer activement au renforcement du système immunitaire.

5. Les agrumes

Les agrumes tels que les oranges, les citrons, les mandarines, les pamplemousses, les limes et les ananas sont bien connus pour leur teneur élevée en vitamine C. Cette vitamine est essentielle à de nombreux processus corporels, comme le métabolisme, le développement osseux et la réparation cellulaire. Elle joue aussi un rôle majeur dans la protection du système immunitaire contre les infections virales. En plus des agrumes, plusieurs légumes verts à feuilles, comme le poivron, le thym, le persil, l’épinard, le chou frisé et le brocoli, sont également riches en vitamine C.

6. Le romarin

Le romarin est une plante aromatique qui, en plus de parfumer les plats, offre de nombreux bienfaits pour la santé. En médecine traditionnelle, il est employé pour renforcer l’immunité, soulager les douleurs musculaires, stimuler la mémoire et favoriser la pousse des cheveux. Il contient un composé puissant, l’acide oléanolique, présent également dans l’ail, les olives et certaines cerises. L’acide oléanolique possède des effets antiviraux significatifs contre des virus tels que ceux de l’herpès, du VIH, de la grippe et de l’hépatite A.

7. Les herbes

Plusieurs herbes, largement utilisées en cuisine, offrent également des propriétés antivirales naturelles. Elles agissent comme des boucliers contre différentes infections virales grâce à leurs composés actifs :

L’origan : Cet aromate contient du carvacrol, un composé antiviral puissant, efficace contre le norovirus murin, responsable de la gastro-entérite.

: Cet aromate contient du carvacrol, un composé antiviral puissant, efficace contre le norovirus murin, responsable de la gastro-entérite. La sauge : Traditionnellement utilisée en phytothérapie, elle possède des propriétés antivirales grâce au safficinolide, une substance naturelle aux effets protecteurs.

: Traditionnellement utilisée en phytothérapie, elle possède des propriétés antivirales grâce au safficinolide, une substance naturelle aux effets protecteurs. Le basilic : En plus d’aromatiser les plats, le basilic contient de l’apigénine et de l’acide ursolique, deux composés efficaces contre le virus de l’hépatite B, le virus de l’herpès et certains entérovirus.

: En plus d’aromatiser les plats, le basilic contient de l’apigénine et de l’acide ursolique, deux composés efficaces contre le virus de l’hépatite B, le virus de l’herpès et certains entérovirus. La mélisse : Avec ses propriétés apaisantes et antivirales, la mélisse est une alliée dans la lutte contre les infections, notamment le virus de la grippe aviaire.

8. Le thé vert

Le thé vert contient un composé actif unique appelé épigallocatéchine-3-gallate (EGCG), aux puissantes propriétés anti-inflammatoires et antivirales. Il est reconnu pour ses effets contre divers virus, notamment le VIH, le virus de l’herpès et le virus de l’hépatite B. En plus de ses propriétés antivirales, le thé vert est souvent consommé pour ses bienfaits sur la santé cardiovasculaire et la gestion du poids.

Conclusion

En incorporant ces superaliments riches en antioxydants, antibactériens et antiviraux dans votre alimentation, vous pouvez renforcer les défenses naturelles de votre organisme. Ces aliments, facilement intégrables aux plats, aux boissons et aux collations, constituent des options accessibles pour améliorer l’immunité et réduire le risque d’infections virales.

Sources:

readynutrition.com

journals.plos.org

www.herbs.news