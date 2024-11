12 signes étranges que votre corps manque de magnésium

Le magnésium est un minéral vital pour de nombreuses fonctions corporelles, impliqué dans plus de 350 réactions enzymatiques. Essentiel pour la contraction musculaire, le soutien de la santé osseuse et la régulation du stress, il est cependant souvent négligé dans l’alimentation moderne. Voici 12 signes surprenants qui pourraient révéler une carence en magnésium, ainsi que des conseils pour y remédier naturellement.

1. Spasmes musculaires involontaires

L’un des signes les plus fréquents de carence en magnésium est un spasme gênant de la paupière supérieure ou inférieure. Ce phénomène se produit car le manque de magnésium permet au calcium de s’accumuler dans les cellules nerveuses, entraînant une surstimulation et des contractions musculaires non désirées. La consommation fréquente de boissons gazeuses et de céréales raffinées peut accentuer ce déséquilibre.

2. Réveils nocturnes entre 2 h et 3 h

Si vous vous réveillez systématiquement en plein milieu de la nuit, cela peut indiquer un taux élevé de cortisol, l’hormone du stress, qui perturbe votre cycle veille-sommeil. Le magnésium aide à réguler le cortisol, favorisant ainsi un sommeil plus profond et continu.

3. Irritabilité lors des sauts de repas

Sauter un repas peut déclencher de l’irritabilité et de l’anxiété si vos niveaux de magnésium sont insuffisants. En effet, un faible taux de magnésium perturbe la régulation du sucre sanguin, ce qui rend plus difficile la production d’énergie. Intégrer du magnésium, associé au potassium et au sodium, aide le corps à mieux tolérer le jeûne et à éviter ces baisses d’humeur.

4. Palpitations cardiaques

Un autre signe courant de carence est une sensation de battement irrégulier du cœur, tel un « papillonnement ». Le magnésium, en synergie avec le calcium, participe aux contractions cardiaques. En cas de carence, il est conseillé d’opter pour le magnésium bisglycinate, mieux absorbé pour un effet rapide.

5. Hypertension artérielle

Le magnésium aide à détendre les parois des artères et à faciliter la circulation sanguine. En l’absence de magnésium, le calcium peut s’accumuler dans les artères, augmentant ainsi leur rigidité et la pression artérielle, ce qui peut également provoquer des maux de tête et des migraines.

6. Constipation

Le magnésium joue un rôle crucial dans le fonctionnement de l’intestin en favorisant la relaxation des muscles lisses et le mouvement des déchets. Si vous souffrez souvent de constipation, ajoutez des légumes verts riches en magnésium ou essayez le magnésium citrate, qui attire l’eau dans les intestins et facilite le passage des selles.

7. Douleurs osseuses

Le magnésium est stocké en grande partie dans les os où il agit avec la vitamine D et le calcium pour assurer leur solidité. Une carence peut favoriser des douleurs osseuses (ostéopénie) ou une dégradation osseuse plus avancée (ostéoporose).

8. Raideurs articulaires

Le magnésium active la vitamine D, essentielle pour éviter l’accumulation de calcium autour des articulations. En cas de rigidité articulaire, cela peut être dû à une carence en magnésium, mais aussi en vitamine C ou en cuivre, tous deux importants pour la production de collagène.

9. Anxiété et pensées obsessionnelles

Une carence en magnésium et en potassium affecte le système nerveux, rendant difficile la relaxation. Un apport insuffisant peut déclencher une réponse de « fuite ou combat » exagérée, générant de l’anxiété. Les légumes verts, riches en magnésium, sont d’excellents apaisants naturels.

10. Envie de chocolat

Si vous ressentez une envie intense de chocolat, cela peut indiquer une carence en magnésium, surtout en période de stress. Bien que le cacao soit riche en magnésium, il contient aussi des oxalates qui entravent son absorption, maintenant ainsi le désir de chocolat.

11. Crampes dans les mains ou pieds en « griffe »

Les tensions musculaires des mains ou des pieds, provoquant une « forme de griffe », sont un signe fréquent de carence en magnésium. Ce minéral est nécessaire pour que les muscles puissent se détendre correctement, et sans lui, le calcium est moins efficace dans cette fonction.

12. Crampes musculaires fréquentes

Les crampes musculaires, surtout dans les mollets ou le cou, sont également courantes lors d’une carence. En augmentant les électrolytes, tels que le magnésium, le potassium et le calcium issus des légumes, on peut atténuer ces contractions musculaires.

Causes de la carence en magnésium et solutions naturelles

Asthme : Ceux qui souffrent d’asthme pourraient tirer profit d’un supplément de magnésium glycinate pour détendre les voies respiratoires. Associé à la vitamine D3 et la vitamine K2, ce minéral peut améliorer la respiration en cas de crise asthmatique.

Difficulté de diagnostic : Le taux de magnésium sanguin ne représente qu’1 % du magnésium corporel, ce qui complique son dépistage par les tests sanguins. Il est donc essentiel de surveiller les signes de votre corps pour déceler une carence.

Alimentation et mode de vie : Le magnésium se trouve principalement dans les légumes verts (chlorophylle). Cependant, plusieurs facteurs de notre mode de vie actuel limitent notre apport : les céréales complètes (acide phytique) et les sucres raffinés empêchent l’absorption du magnésium, tandis que les boissons gazeuses acidifient le sang et le rendent inutilisable. Les médicaments diurétiques, le stress et une faible exposition au soleil affectent également nos niveaux de magnésium.

Comment augmenter naturellement le magnésium

Pour compenser une carence en magnésium, consommez quotidiennement des légumes verts comme la laitue, la roquette, le chou, le cresson, et le concombre. Les graines de citrouille, le sel marin et le saumon sauvage sont aussi riches en magnésium.

Compléments alimentaires : Le magnésium glycinate est une excellente option pour son absorption. Le magnésium l-thréonate, bien que coûteux, traverse efficacement la barrière hémato-encéphalique et peut améliorer les fonctions cérébrales. Évitez le magnésium oxyde ou carbonate, mal absorbés et pouvant causer des effets secondaires.

Précautions pendant le jeûne : En période de jeûne, buvez de l’eau enrichie en électrolytes avec une pincée de sel marin pour maintenir des niveaux adéquats de magnésium. Cela aide à éviter les palpitations ou les spasmes musculaires liés à une carence.

Aliments à éviter : Limitez les céréales complètes, les sucres raffinés, les huiles végétales et les aliments transformés qui épuisent rapidement le magnésium. Préférez des sources de protéines complètes comme le poulet, le saumon et le bœuf, qui contiennent également du magnésium.

En surveillant attentivement les signes de votre corps et en ajustant votre alimentation, vous pouvez prévenir une carence en magnésium et optimiser votre santé au quotidien.

Source : Ryan Taylor (Natural Remedies)