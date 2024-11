10 aliments qui préviennent et combattent le cancer

Le cancer se manifeste par une altération de l’ADN et des gènes dans les cellules, les transformant en cellules cancéreuses qui se multiplient de manière incontrôlée. Contrairement aux cellules saines, les cellules cancéreuses deviennent « immortelles » et se répandent rapidement dans le corps, puisant dans les réserves de nutriments et de sucre de l’organisme.

Ce processus peut aboutir à des tumeurs dans divers organes, tels que les intestins, le foie, le pancréas et les poumons, détruisant les nerfs et les vaisseaux sanguins et menaçant la vie du patient. Parmi les causes principales de ce phénomène, on trouve le sucre raffiné, les édulcorants artificiels, les huiles végétales transformées, les pesticides, le tabagisme, et la pollution. Fort heureusement, certains aliments contiennent des propriétés naturelles pouvant empêcher le développement du cancer et même freiner son expansion. Découvrez ici les 10 aliments essentiels pour renforcer vos cellules et lutter contre le cancer.

1. L’ail cru

Consommer de l’ail cru, écrasé, régulièrement aide à bloquer la croissance des cellules cancéreuses. Les composés naturels présents dans l’ail, comme l’allicine, l’ajoène et le soufre, augmentent l’activité antioxydante dans l’organisme, protégeant ainsi les cellules et l’ADN contre les dommages. Il est prouvé que l’allicine, qui se libère lorsque l’ail est écrasé, induit la mort programmée des cellules cancéreuses (apoptose). Pour bénéficier au maximum de ses bienfaits, ne le faites pas cuire, car la chaleur détruit ce composé actif.

2. Les pousses de brocoli

Les pousses de brocoli, de jeunes pousses âgées de seulement 2 à 3 jours, sont une source riche en sulforaphane, un composé qui incite les cellules cancéreuses à s’autodétruire tout en laissant les cellules saines intactes. Elles contiennent jusqu’à 100 fois plus de sulforaphane que le brocoli mature. Ces pousses peuvent être cultivées facilement à domicile et ajoutées à des salades ou sur des légumes cuits pour faciliter l’absorption des nutriments.

3. Les myrtilles

Les myrtilles sont d’excellentes sources d’antioxydants grâce à leurs pigments, les anthocyanes, qui leur confèrent leur couleur noire, rouge ou pourpre. Ces antioxydants protègent les cellules des dommages causés par les radicaux libres issus de l’alimentation industrielle. Pour une protection optimale, une petite poignée de myrtilles ou autres baies (fraises, mûres, baies d’açai) par jour renforce le système immunitaire et aide à prévenir le cancer.

4. La choucroute

La choucroute, riche en vitamine C, aide à réduire l’inflammation, un terrain favorable au développement du cancer. Une seule tasse contient environ 700mg de vitamine C, dépassant largement les apports quotidiens recommandés. En tant qu’aliment fermenté, elle contient également des prébiotiques et des probiotiques qui nourrissent les cellules du côlon, réduisant le risque de polypes et de tumeurs. Pour une efficacité maximale, consommez de la choucroute plusieurs fois par semaine.

5. Les légumes crucifères

Les légumes crucifères comme le chou frisé, le chou-fleur, les choux de Bruxelles et le brocoli sont riches en phytonutriments et vitamines (C, potassium, magnésium, B). Ces nutriments aident le foie à transformer les toxines en particules solubles dans l’eau, facilitant leur élimination. Pour tirer parti de leurs bienfaits, consommez-les crus ou légèrement cuits à la vapeur pour conserver leurs composés actifs.

6. Le curcuma et le poivre noir

Le curcuma est largement reconnu pour ses effets anti-inflammatoires grâce à la curcumine, un composé qui freine le développement des vaisseaux sanguins dans les tumeurs, empêchant ainsi leur croissance. Pour optimiser l’absorption de la curcumine, ajoutez une pincée de poivre noir, riche en pipérine, qui augmente son assimilation de 2000 %.

7. Les champignons

Les champignons, notamment la queue de dinde, le cordyceps, le reishi et le maitake, sont utilisés depuis des siècles en Asie pour leurs propriétés de renforcement du système immunitaire. Ils contiennent des phytonutriments comme la quercétine et le baicalein, reconnus pour leur efficacité dans la prévention et la lutte contre le cancer. Certains composés de ces champignons sont même employés dans les traitements anticancéreux en Asie.

8. Le thé vert matcha

Le thé matcha est encore plus concentré en nutriments et en chlorophylle que le thé vert classique. En consommant deux tasses de thé matcha par jour, on apporte à l’organisme de l’EGCG, un composé empêchant les cellules cancéreuses de se propager. Cette boisson est donc un excellent choix pour renforcer la santé cellulaire et prévenir le cancer.

9. Les poissons sauvages

Les poissons gras comme les sardines, le saumon et le maquereau sont riches en oméga-3, qui réduisent l’inflammation. Ces poissons sont bénéfiques pour réduire le risque de cancer, car l’inflammation est un facteur central dans son développement. De plus, les oméga-3 aident le corps à mieux supporter les traitements anticancéreux, comme la chimiothérapie.

10. Le chocolat noir (sans sucre)

Les fèves de cacao, ingrédient de base du chocolat noir, sont une source d’antioxydants et de flavonoïdes, surpassant même les baies en concentration d’antioxydants. Consommez du chocolat noir à 70 % minimum, sans sucre ajouté, pour profiter de ses bienfaits tout en évitant les effets nocifs du sucre. Quelques carrés par jour aident aussi à réguler la tension artérielle et le taux de cholestérol.

Autres aliments et recommandations pour prévenir le cancer

En plus des 10 aliments principaux, d’autres aliments comme l’huile de nigelle, les graines de citrouille, le gingembre et les noix de cajou possèdent aussi des propriétés anticancéreuses. Voici des conseils pour renforcer la prévention et la guérison des cellules :

Jeûner pendant 48 heures réduit les facteurs de croissance, favorisant la destruction des cellules cancéreuses. Consommer des fibres solubles (graines de chia) stimule la production de butyrate, réduisant ainsi l’inflammation. Éliminer les viandes transformées, les huiles végétales et le sucre pour diminuer les radicaux libres et prévenir les dommages cellulaires. Boire au moins 1 litre d’eau minérale enrichie en citrate de potassium, favorisant l’équilibre cellulaire. Privilégier les aliments bio et riches en antioxydants comme les baies et le bœuf nourri à l’herbe pour optimiser la santé cellulaire. Faire de l’exercice 20 minutes deux fois par semaine augmente le niveau d’oxygène dans le sang, créant un environnement défavorable pour les cellules cancéreuses.

En intégrant ces aliments et pratiques dans votre quotidien, vous pouvez renforcer naturellement votre organisme et diminuer les risques liés au cancer.

Source : Ryan Taylor (Natural Remedies)