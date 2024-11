6 plantes autres que le cannabis qui sont riches en cannabinoïdes

Comme le souligne Waking Times, bien que le cannabis soit au cœur des recherches sur les propriétés thérapeutiques des cannabinoïdes, il n’est pas la seule plante à offrir ces composés bénéfiques. En réalité, plusieurs autres plantes contiennent des ingrédients précieux pour le système endocannabinoïde du corps, agissant de façon similaire aux cannabinoïdes du cannabis.

Ce système, comme vous le savez peut-être, aide le corps à maintenir un équilibre interne, ou homéostasie, essentiel à une santé optimale. Alors, si vous cherchez d’autres plantes qui offrent des bienfaits similaires, lisez cet article pour en savoir plus sur les alternatives naturelles au cannabis.

Plantes riches en cannabinoïdes

1. Brède mafane (Acmella oleracea)

Originaire d’Amazonie, la brède mafane est connue pour sa capacité à bloquer les récepteurs de la douleur, d’après des études menées à Cambridge. Les N-Isobutylamides présents dans cette plante agissent comme des cannabinoïdes en régulant l’inflammation et en soulageant la douleur. Ce mécanisme fait de la brède mafane une alternative naturelle intéressante pour les personnes cherchant un analgésique végétal sans les effets psychoactifs du cannabis.

2. Poivre noir (Piper nigrum)

Le poivre noir contient un terpène appelé BCP (bêta-caryophyllène) que l’on trouve dans les huiles essentielles de nombreuses plantes. Ce composé fonctionne comme un cannabinoïde en se fixant aux récepteurs CB2 du système endocannabinoïde, contribuant ainsi à diminuer l’inflammation. Des recherches ont montré que ce terpène pourrait être efficace contre les douleurs chroniques et les inflammations, ce qui en fait une alternative naturelle pour gérer des douleurs liées aux inflammations sans les effets secondaires de certains médicaments.

3. Échinacée (Echinacea purpurea)

L’échinacée est largement utilisée pour renforcer le système immunitaire et soulager des maux courants comme le rhume, l’anxiété, la fatigue, l’arthrite et les migraines. Elle stimule le système endocannabinoïde grâce à des composés dits cannabimimétiques qui imitent les effets des cannabinoïdes. Les N-alkylamides présents dans l’échinacée se lient aux récepteurs CB2, ce qui aide à équilibrer l’immunité, à diminuer l’inflammation et à soulager la douleur.

4. Cacao (Theobroma cacao)

Le cacao est un super-aliment aux propriétés bien plus vastes que son goût délicieux. En agissant sur le système endocannabinoïde, il inhibe une enzyme appelée FAAH, qui décompose normalement l’anandamide, un endocannabinoïde naturel souvent surnommé le “THC du corps humain”. En consommant du cacao pur, les niveaux d’anandamide dans le cerveau augmentent, générant des sensations de bien-être et de détente similaires à celles procurées par le cannabis, mais de manière plus douce.

5. Radula marginata

Radula marginata, une plante native de Nouvelle-Zélande, contient un composé appelé acide perrottétinique, chimiquement semblable au THC. Contrairement au THC, ce composé n’est pas psychoactif, mais se lie aux récepteurs CB1 du système endocannabinoïde, offrant des effets similaires au cannabis pour réguler la douleur et l’inflammation. En médecine traditionnelle, cette plante a été utilisée pour apaiser les troubles des voies respiratoires et pourrait être un atout naturel contre les douleurs légères.

6. Helichrysum umbraculigerum

Helichrysum umbraculigerum, une plante originaire d’Afrique du Sud, contient du cannabigérol (CBG), un cannabinoïde non psychoactif également présent dans le cannabis. Connue pour ses effets stabilisateurs de l’humeur et antidépresseurs, elle est utilisée en Afrique pour ses propriétés apaisantes dans des pratiques rituelles. Cette plante pourrait être un choix naturel pour les personnes cherchant à gérer le stress ou les troubles émotionnels sans recourir à des produits synthétiques.

Sources:

healinglifeisnatural.com

www.wakingtimes.com