Le fruit qui empêche les virus de pénétrer dans les cellules humaines et de s’y accrocher

Depuis l’Antiquité, les plantes médicinales sont utilisées comme remèdes naturels contre une vaste gamme de maladies, et les infections virales ne font pas exception. En raison de leur concentration unique en composés végétaux puissants, elles représentent une aide précieuse pour lutter contre les virus.

C’est pourquoi de nombreux praticiens de santé naturelle privilégient les plantes pour leurs vertus thérapeutiques. Toutefois, il convient d’aborder chaque remède naturel avec discernement, car les bienfaits de certaines herbes ne sont validés que par des recherches limitées sur l’homme.

Aujourd’hui, nous allons découvrir un fruit extraordinaire et nutritif, la baie de sureau. Utilisé dans les confitures, sirops, et même vins, ce fruit bien connu se distingue par sa saveur vive, acidulée et rafraîchissante. Mais au-delà de ses qualités gustatives, le sureau est aussi un allié de taille pour renforcer l’immunité, notamment lorsqu’il s’agit de se prémunir contre les infections virales.

De nouvelles preuves : le sureau, un bouclier contre les virus et la grippe

Le sureau noir, un arbuste originaire d’Europe et d’Amérique du Nord, est prisé pour ses fleurs et ses fruits, qui entrent dans la confection de boissons et douceurs saisonnières. Les baies sont récoltées à la fin de l’été ou au début de l’automne, quand elles arrivent à maturité.

La récolte doit se faire à cette période précise, car les baies de sureau non mûres ou crues peuvent être toxiques. Les feuilles, l’écorce, les fleurs, les racines et les jeunes pousses du sureau renferment en effet un alcaloïde amer et une glucoside qui, sous certaines conditions, produisent une forme de cyanure, l’acide cyanhydrique.

Malgré cette précaution, les baies de sureau demeurent un ingrédient phare dans de nombreuses cuisines à travers le monde. Beaucoup de personnes attribuent aux baies de sureau la capacité de fortifier le système immunitaire et d’aider à prévenir les maladies.

Les bienfaits des baies de sureau pour renforcer votre immunité

Selon une étude menée par des chercheurs de l’Université de Sydney, les baies de sureau possèdent des propriétés antivirales qui permettent de lutter contre virus et infections. Golnoosh Torabian, Ph.D., co-auteure de l’étude, indique que les recherches ont mis en évidence l’effet antiviral direct et puissant du sureau contre le virus de la grippe.

Le sureau agit en perturbant les premières étapes de l’infection, en bloquant les protéines virales qui sont essentielles à l’attachement et à l’entrée des virus dans les cellules humaines.

Résultats de la recherche : comment le sureau agit contre les virus

Dans cette étude, les chercheurs ont testé des baies de sureau issues de cultures commerciales, transformées en un sérum. Ce sérum a été appliqué à divers stades du cycle de la grippe, y compris avant et pendant l’infection par le virus.

Les chercheurs ont découvert que les phytocomposés contenus dans le sérum de sureau exerçaient un effet inhibiteur modéré peu avant que le virus n’infecte une cellule. Cependant, une fois la cellule infectée, ces mêmes composés avaient un effet majeur en bloquant la propagation du virus.

Cette découverte, jugée surprenante et prometteuse, démontre qu’entraver le cycle viral à plusieurs étapes augmente considérablement les chances d’arrêter l’infection, explique Peter Valtchev, Ph.D., co-auteur de l’étude.

L’étude a également mis en lumière que l’application de la solution de sureau renforce les réactions immunitaires des cellules contre le virus, en stimulant la libération de cytokines. Ces cytokines, des messagers chimiques, permettent au système immunitaire de coordonner les réponses entre différents types de cellules, favorisant ainsi une action plus efficace contre les agents pathogènes.

En conclusion, les capacités antivirales des baies de sureau sont attribuées aux anthocyanidines, des pigments végétaux qu’elles contiennent. Des recherches ont également montré que ces anthocyanidines possèdent des effets antioxydants, ce qui permet de protéger les cellules des dommages.

