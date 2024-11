Les 7 pires aliments à manger le matin !

On entend souvent dire que le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée. Pourtant, sauter ce repas peut parfois être moins nocif que de consommer des aliments mauvais pour la santé. Un petit-déjeuner sain, composé de fibres, de protéines et de graisses saines, procure de l’énergie et une sensation de satiété. En revanche, un petit-déjeuner mal équilibré peut causer de la léthargie, favoriser la prise de poids et augmenter les risques de maladies chroniques. Découvrez les sept aliments à éviter pour bien commencer la journée.

1. Céréales pour petit-déjeuner

Les céréales de petit-déjeuner sont souvent commercialisées comme des aliments nutritifs, en particulier pour les enfants. Cependant, bien que l’emballage mentionne souvent des bienfaits comme la présence de « grains entiers » ou de vitamines, la réalité est bien différente. Ces céréales sont souvent transformées et ne contiennent qu’une petite quantité de grains entiers, les nutriments y étant ajoutés artificiellement par enrichissement.

Des études montrent que, même enrichies, ces céréales n’apportent pas les bienfaits attendus pour l’immunité chez les enfants. La plupart des marques utilisent des grains raffinés et du sucre, souvent en quantité très élevée. Un rapport de l’Environmental Working Group (EWG) en 2011 a démontré qu’une tasse de certaines céréales contient plus de sucre que trois biscuits aux pépites de chocolat. Même les granolas, souvent perçus comme sains, sont souvent sucrés et riches en calories vides.

Résumé : Les céréales pour petit-déjeuner sont souvent plus riches en sucre que les desserts et n’offrent pas les bienfaits nutritionnels promis.

2. Crêpes et gaufres

Bien qu’idéales pour un petit-déjeuner du week-end, les crêpes et gaufres sont généralement faites de farine raffinée, de sucre et de sirop riche en fructose. Ces aliments, bien qu’ils apportent plus de protéines que d’autres choix sucrés, contribuent néanmoins à l’obésité et à la résistance à l’insuline. Le sirop de crêpe, souvent fabriqué avec du sirop de maïs à haute teneur en fructose, est particulièrement problématique car il peut provoquer une inflammation et accroître le risque de diabète de type 2.

Un substitut légèrement meilleur serait le sirop d’érable pur, même s’il reste riche en sucre et ajoute des calories non nécessaires.

Résumé : Les crêpes et gaufres contiennent des glucides raffinés et des sirops très sucrés, favorisant la résistance à l’insuline et augmentant les risques d’obésité et de diabète.

3. Tartines à la margarine

Les tartines de margarine peuvent sembler inoffensives, mais elles constituent un choix de petit-déjeuner trompeur. Premièrement, elles sont généralement faites avec du pain à base de farine raffinée, pauvre en nutriments et en fibres. Les glucides raffinés peuvent faire grimper rapidement la glycémie, ce qui provoque une chute d’énergie et augmente l’appétit, favorisant ainsi la prise de poids.

Ensuite, la margarine contient souvent des graisses trans, connues pour leurs effets inflammatoires et leur association avec des maladies cardiovasculaires. De plus, même lorsque l’étiquette indique « sans gras trans », le produit peut en contenir jusqu’à 0,5g par portion, ce qui, à terme, représente une quantité non négligeable.

Résumé : Les tartines de margarine, composées de glucides raffinés et de graisses trans, augmentent la glycémie, l’appétit et les risques de maladies cardiaques.

4. Muffins

Les muffins, souvent considérés comme un en-cas sain, sont en réalité proches des petits gâteaux. Ils sont généralement composés de farine raffinée, de sucre et d’huiles végétales. De plus, les muffins industriels sont souvent trois fois plus gros que la portion recommandée, contribuant à l’apport calorique quotidien bien au-delà des besoins normaux. Enfin, ils sont parfois agrémentés de sucre, de chocolat ou de fruits secs, ce qui accroît encore leur apport calorique.

Résumé : Les muffins sont riches en glucides raffinés, en sucre et en matières grasses peu saines, ce qui les rend inadaptés à un petit-déjeuner équilibré.

5. Jus de fruits

Bien que souvent perçus comme sains, les jus de fruits industriels sont en réalité parmi les pires choix pour le matin. La plupart de ces jus contiennent peu de vrais fruits et sont souvent enrichis en sucre ou en sirop de maïs riche en fructose. Même les jus 100 % pur fruit contiennent une forte teneur en sucre naturel et provoquent des pics rapides de glycémie, semblables à ceux causés par des sodas.

Résumé : Les jus de fruits, en particulier ceux du commerce, sont très sucrés et entraînent des variations rapides de la glycémie, ce qui les rend peu adaptés à un petit-déjeuner sain.

6. Barres granola

Bien que les barres granola soient souvent associées à une alimentation équilibrée, elles sont souvent proches des barres de chocolat en termes de sucre. Bien que certaines barres contiennent de l’avoine non transformée, elles offrent peu de fibres (en moyenne 1 à 3g) et contiennent souvent du sirop de maïs, du sucre et du miel. Ces ajouts sucrés élèvent la glycémie et peuvent causer des inflammations.

Les barres granola sont également pauvres en protéines, ce qui fait qu’elles rassasient peu et offrent peu d’énergie durable.

Résumé : Souvent riches en sucre et pauvres en fibres et en protéines, les barres granola sont un choix peu recommandable pour un petit-déjeuner équilibré.

7. Aliments transformés sans gluten pour le petit-déjeuner

Bien que le régime sans gluten gagne en popularité, beaucoup de produits sans gluten sont hautement transformés et contiennent des farines de riz, de pommes de terre ou de tapioca, avec un indice glycémique élevé. Cela entraîne une hausse rapide de la glycémie et des niveaux d’insuline, souvent suivie d’une sensation de faim accrue, ce qui peut favoriser la prise de poids. Ces produits sont également souvent faibles en protéines et fibres, offrant donc peu de satiété.

Résumé : Les produits sans gluten transformés, bien que perçus comme sains, contribuent aux pics de glycémie et manquent de nutriments rassasiants comme les fibres et les protéines.

8. Yaourt sucré à 0% de matière grasse

Un yaourt nature au lait entier avec des fruits frais constitue un choix équilibré pour les amateurs de produits laitiers, tandis que le yaourt aromatisé sans matière grasse est bien moins recommandable. Ce type de yaourt est souvent aussi riche en sucre que certaines glaces, le sucre ayant été ajouté pour compenser le goût perdu en retirant les graisses naturelles. Or, les graisses contribuent à la satiété en se digérant lentement et en déclenchant la libération d’hormones qui signalent au corps qu’il est rassasié.

Résumé : Les yaourts sucrés à 0 % de matière grasse contiennent souvent beaucoup de sucre et manquent des graisses naturelles nécessaires à une bonne satiété.

