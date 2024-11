Additifs cancérigènes dans les bonbons : des ingrédients à base de pétrole dans les friandises populaires pour enfants

Les bonbons et autres friandises destinées aux enfants renferment souvent des additifs pétrochimiques, comme des colorants et des conservateurs artificiels, dont les effets sur la santé suscitent de vives préoccupations. Hyperactivité, réactions allergiques et risques accrus de cancer figurent parmi les conséquences potentielles de la consommation de ces substances. Pourtant, ces ingrédients demeurent autorisés et omniprésents dans la majorité des friandises pour enfants.

La présence généralisée des colorants artificiels dans les produits alimentaires pour enfants

Une étude parue dans le journal Clinical Pediatrics a révélé une présence quasi généralisée des colorants alimentaires artificiels dans les friandises et produits destinés aux enfants : 96,3 % des bonbons, 94 % des collations aux fruits et 89,7 % des poudres pour boissons en contiennent. Si l’on prend en compte les produits pour adultes et pour enfants, 43,2 % de l’ensemble des produits testés renferment des colorants artificiels. Les fruits et légumes frais sont les seuls aliments entièrement dépourvus de ces substances — ce qui signifie que même des catégories telles que les viandes, produits laitiers et pâtisseries peuvent en contenir.

Les effets des colorants artificiels sur le comportement des enfants

Les colorants artificiels sont particulièrement préoccupants pour leurs effets néfastes sur le système nerveux des enfants. Des études montrent en effet que ces colorants peuvent induire un comportement hyperactif. Face à ces résultats, plusieurs pays européens imposent des avertissements obligatoires sur les emballages des produits en contenant. Il est intéressant de noter que les multinationales de l’alimentaire qui utilisent ces colorants dans leurs produits aux États-Unis optent souvent pour des colorants naturels dans les mêmes produits vendus en Europe, où la réglementation est plus stricte.

Pour éviter les colorants artificiels, les parents doivent surveiller les étiquettes et repérer des termes comme “colorant” ou “lac”, un terme désignant une version insoluble d’un colorant destinée aux aliments secs ou gras. Selon le Center for Science in the Public Interest, il est préférable d’éviter les produits qui contiennent des colorants artificiels, non seulement en raison des risques pour la santé, mais aussi parce que ces produits ont généralement une faible valeur nutritive.

Les colorants artificiels les plus préoccupants

Parmi les colorants les plus fréquemment utilisés, certains posent des risques spécifiques pour la santé.

Rouge 40 : Très répandu dans les boissons gazeuses, bonbons, desserts à la gélatine, pâtisseries et certaines charcuteries, le Rouge 40 fait l’objet de nombreuses critiques. Bien que ce colorant soit l’un des plus étudiés, les études ayant servi à son approbation par la FDA comportent des lacunes, reconnues même par l’agence elle-même. Le Rouge 40 est connu pour provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes.

: Très répandu dans les boissons gazeuses, bonbons, desserts à la gélatine, pâtisseries et certaines charcuteries, le Rouge 40 fait l’objet de nombreuses critiques. Bien que ce colorant soit l’un des plus étudiés, les études ayant servi à son approbation par la FDA comportent des lacunes, reconnues même par l’agence elle-même. Le Rouge 40 est connu pour provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes. Bleu 1 : Utilisé dans les boissons, bonbons et produits de boulangerie, le Bleu 1 pourrait accroître les risques de cancer et endommager les neurones. Il est également considéré comme un allergène potentiel.

: Utilisé dans les boissons, bonbons et produits de boulangerie, le Bleu 1 pourrait accroître les risques de cancer et endommager les neurones. Il est également considéré comme un allergène potentiel. Jaune 5 : Présent dans les bonbons, produits de boulangerie et desserts à la gélatine, ce colorant est lié à des réactions allergiques, notamment chez les personnes sensibles à l’aspirine, et il est souvent contaminé par des substances cancérigènes, comme la benzidine et le 4-aminobiphényle.

: Présent dans les bonbons, produits de boulangerie et desserts à la gélatine, ce colorant est lié à des réactions allergiques, notamment chez les personnes sensibles à l’aspirine, et il est souvent contaminé par des substances cancérigènes, comme la benzidine et le 4-aminobiphényle. Jaune 6 : Employé dans les boissons, bonbons et produits de boulangerie, le Jaune 6 est associé à des tumeurs rénales et des glandes surrénales dans certaines études. Comme le Jaune 5, il est souvent contaminé par des substances carcinogènes.

D’autres colorants, bien que moins courants, sont également préoccupants. Le Bleu 2, par exemple, a été lié à des cancers du cerveau chez les rats, tandis que le Vert 3 et le Rouge 3 sont respectivement associés aux tumeurs de la vessie et de la thyroïde. On retrouve ces colorants dans certains produits populaires pour enfants, comme les collations de type Fruit Roll-Ups.

Les liens entre colorants artificiels et hyperactivité

Les recherches récentes renforcent l’association entre colorants artificiels et hyperactivité chez les enfants. Depuis la révision de la FDA de 2011, huit nouvelles études, dont deux méta-analyses, ont montré que l’élimination des colorants artificiels de l’alimentation des enfants hyperactifs entraîne des améliorations significatives de leur comportement.

Les conservateurs pétrochimiques dans les aliments pour enfants

En plus des colorants, de nombreux produits alimentaires destinés aux enfants contiennent des conservateurs d’origine pétrochimique tels que le TBHQ, le BHA et le BHT. Ces conservateurs sont également sources de préoccupation pour leurs effets cancérigènes.

TBHQ : Ce conservateur, utilisé pour prolonger la durée de vie des produits, a été associé à un risque accru de tumeurs chez les animaux de laboratoire.

: Ce conservateur, utilisé pour prolonger la durée de vie des produits, a été associé à un risque accru de tumeurs chez les animaux de laboratoire. BHA et BHT : Fréquemment utilisés ensemble, le BHA et le BHT sont ajoutés pour préserver la fraîcheur des aliments. Le BHA est classé comme un cancérigène “probable” pour l’homme par le Département américain de la Santé et des Services sociaux, tandis que le BHT a été associé à une augmentation du risque de différents types de cancer.

Ces substances, que l’on retrouve dans des aliments de consommation courante pour les enfants, mettent en lumière l’importance pour les parents de lire attentivement les listes d’ingrédients sur les emballages et de privilégier les produits exempts de ces additifs.

