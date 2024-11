Pourquoi les gens meurent-ils dans leur sommeil ?

Les causes de décès sont multiples et variées, mais certaines surviennent spécifiquement pendant le sommeil. Bien que l’idée de s’endormir pour ne plus se réveiller puisse sembler inquiétante, mourir ainsi est souvent considéré comme une façon paisible de partir. Chaque nuit, des individus dans le monde entier perdent la vie dans leur lit, souvent sans signe avant-coureur. Mais quelles en sont les raisons principales ? Cet article vous propose d’explorer les différentes causes médicales qui peuvent expliquer ces décès nocturnes.

Arrêt cardiaque

L’arrêt cardiaque est la cause la plus fréquente de décès pendant le sommeil. Ce phénomène survient lorsque le cœur s’arrête de battre, interrompant ainsi la circulation sanguine et entraînant la mort immédiate. Selon une étude de 2021, 22 % des arrêts cardiaques nocturnes se produisent entre 22 heures et 6 heures du matin. Les femmes sont particulièrement touchées par ces événements cardiaques nocturnes par rapport aux hommes.

Crise cardiaque

Une crise cardiaque, ou infarctus du myocarde, résulte d’une obstruction dans un vaisseau sanguin qui alimente le cœur. Dans les cas sévères, ce manque d’oxygène au cœur peut provoquer un arrêt cardiaque. En outre, les crises cardiaques graves peuvent affecter la respiration et réduire l’apport sanguin au cerveau, ce qui augmente considérablement le risque de décès durant le sommeil.

Arythmies

Les arythmies sont des irrégularités dans les signaux électriques du cœur qui perturbent son fonctionnement normal. Certaines d’entre elles, comme la fibrillation auriculaire, provoquent la formation de caillots sanguins dans le cœur, tandis que la tachycardie ventriculaire réduit l’oxygénation du corps. Ces anomalies peuvent conduire à un arrêt cardiaque soudain durant la nuit.

Insuffisance cardiaque congestive

L’insuffisance cardiaque congestive est une maladie chronique où le cœur ne pompe plus efficacement le sang. Cette défaillance entraîne une accumulation de liquide dans les poumons et les membres inférieurs, ce qui peut provoquer une défaillance respiratoire et causer la mort pendant le sommeil.

Accident vasculaire cérébral (AVC)

L’AVC est provoqué par un caillot ou une hémorragie dans un vaisseau sanguin du cerveau. Si cela se produit pendant le sommeil, l’AVC peut entraîner une interruption de la respiration et affecter des fonctions vitales, comme le contrôle musculaire. Le caractère soudain de l’AVC en fait une cause potentielle de décès nocturne, surtout que la victime est souvent inconsciente des symptômes précurseurs.

Arrêt respiratoire

L’arrêt respiratoire survient lorsque les poumons ne parviennent pas à assurer l’échange adéquat de l’oxygène et du dioxyde de carbone. Ce déséquilibre peut mener à une défaillance respiratoire, qui devient vite fatale. Les causes les plus fréquentes incluent la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), le cancer du poumon, la pneumonie et la mucoviscidose, des maladies qui compromettent la respiration.

Diabète de type 1

Les fluctuations de la glycémie pendant la nuit représentent un risque sérieux pour les diabétiques de type 1. Une hypoglycémie (taux de sucre trop bas) nocturne peut être mortelle, notamment chez les jeunes patients. Environ 5 % des décès nocturnes liés au diabète surviennent chez des jeunes, bien que les causes exactes restent mal comprises.

Intoxication au monoxyde de carbone

Le monoxyde de carbone est un gaz inodore qui, en cas de mauvaise ventilation, peut s’accumuler rapidement dans l’air et provoquer l’asphyxie. Pendant le sommeil, les personnes exposées au monoxyde de carbone ne perçoivent pas les symptômes, comme les vertiges ou la nausée, car ils sont endormis. Le monoxyde de carbone pénètre alors dans le sang et remplace l’oxygène, entraînant une défaillance des organes vitaux.

Médicaments

Certains médicaments peuvent compromettre la respiration et augmenter les risques durant le sommeil. C’est notamment le cas des sédatifs, opiacés et benzodiazépines, qui, en cas de surdose ou de combinaison avec d’autres substances, peuvent entraîner un arrêt respiratoire et provoquer la mort.

Traumatisme crânien

Un traumatisme crânien non traité peut être fatal pendant le sommeil. En cas de lésion cérébrale, une hémorragie peut se déclencher durant la nuit. Selon la Brain Trauma Foundation, environ 30 % des décès dus à des blessures sont causés par des traumatismes crâniens.

Étouffement

Il est également possible de s’étouffer pendant le sommeil. Les vomissures, la nourriture ou des objets dans la gorge peuvent provoquer une obstruction des voies respiratoires. Ce type d’étouffement est parfois causé par une crise d’épilepsie ou un abus d’alcool ou de drogues avant de s’endormir.

Épilepsie

La mort subite et inattendue dans l’épilepsie (MSIE) touche environ une personne épileptique sur 1000 chaque année aux États-Unis. La MSIE, qui survient souvent la nuit, résulte probablement d’une interruption de la respiration ou du rythme cardiaque durant une crise non contrôlée, ce qui augmente le risque de décès nocturne.

Apnée obstructive du sommeil

L’apnée obstructive du sommeil (AOS) est causée par une obstruction des voies respiratoires. Bien qu’elle ne soit généralement pas mortelle en elle-même, l’AOS peut aggraver des conditions comme les crises cardiaques, les AVC et les arythmies. Ces pathologies peuvent, elles, conduire à la mort.

Autres troubles du sommeil

Certains autres troubles du sommeil peuvent également être fatals. Le somnambulisme, par exemple, expose la personne à des situations dangereuses, comme des chutes ou des accidents. Dans des cas extrêmes, des comportements liés au somnambulisme peuvent conduire à des pseudo-suicides, où une personne met involontairement sa vie en danger sans en avoir conscience.

Sources:

www.verywellhealth.com

www.msn.com