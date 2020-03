Micro-organismes antidépresseurs dans la terre : comment la terre fait plaisir à votre cerveau

On a constaté que les micro-organismes du sol ont des effets similaires à ceux du prozac sur le cerveau, sans les effets secondaires négatifs et le potentiel de dépendance chimique et de sevrage.

Il s’avère que se salir dans le jardin est un antidépresseur naturel dû aux micro-organismes uniques présents dans une terre saine. Travailler et jouer dans la terre peut en fait vous rendre plus heureux et en meilleure santé.

Ce dont les jardiniers et les agriculteurs parlent depuis des millénaires est désormais vérifiable par la science. Ce n’est pas un hasard si votre jardin ou votre ferme est votre lieu de bonheur !

Il a été démontré que le micro-organismes du sol mycobacterium vaccae reflète l’effet sur les neurones du cerveau que des médicaments comme le Prozac peuvent avoir, mais sans effets secondaires.

Son fonctionnement est le suivant : les micro-organismes du sol « qui rendent heureux » provoquent une augmentation du taux de cytokines, ce qui entraîne la production de plus de sérotonine.

Cette bactérie se trouve dans un sol sain et lorsque l’homme y est exposé, le micro-organisme stimule la production de sérotonine. La sérotonine nous permet de nous sentir plus détendus et plus heureux.

Inversement, le manque de sérotonine a été lié à la dépression, à l’anxiété, aux TOC et aux troubles bipolaires.

Certaines études sur des patients atteints de cancer ont démontré une meilleure qualité de vie et moins de stress lorsque les patients recevaient du mycobacterium vaccae.

Les scientifiques ont également testé le micro-organisme par injection et ingestion sur des rats et ont comparé les résultats à ceux d’un groupe témoin. Ils ont constaté que les capacités cognitives, la réduction du stress et une meilleure concentration étaient des avantages notables qui duraient 3 semaines.

Les micro-organismes antidépresseurs Mycobacterium dans le sol sont également étudiés pour améliorer la fonction cognitive, la maladie de Crohn et même l’arthrite rhumatoïde.

Les agriculteurs et les jardiniers entrent en contact avec cette bactérie en ayant un contact topique avec elle, en l’inhalant et en la faisant passer dans leur système sanguin lorsqu’ils ont de petites coupures ou d’autres voies d’infection.

Ainsi, si l’acte physique de jardinage peut réduire le stress et améliorer l’humeur en soi, il est fascinant de savoir qu’il existe de la science à ajouter au sentiment de bonheur des jardiniers.

Comme le mycobacterium vaccae n’a pas d’effets néfastes sur la santé et qu’il y a tant à gagner, autant faire pousser quelque chose. En prime, vous produirez des aliments frais et locaux, ou du moins quelque chose de joli à sentir et à regarder si les fleurs et les plantes ornementales sont votre truc. Les abeilles et autres pollinisateurs apprécieront aussi !

