Ce que manger l’ail cru fait à votre santé

Si beaucoup connaissent l’ail en tant qu’ingrédient de cuisine, ses nombreux bienfaits pour la santé sont souvent négligés. Explorons les transformations extraordinaires qui se passent dans votre corps lorsque vous mangez deux gousses d’ail chaque jour.

C’est quoi l’ail ?

Plus qu’un simple ingrédient de cuisine, l’ail est une plante potagère vivace appartenant à la famille des Alliacées. L’ail, apprécié depuis des millénaires pour son arôme distinctif et son goût robuste, possède aussi une longue histoire d’utilisation culinaire et médicinale. Originaire d’Asie centrale, l’ail s’est répandu dans le monde entier, devenant un élément essentiel de nombreuses cuisines.

À l’époque des pharaons, les ouvriers qui construisaient les pyramides recevaient chaque jour une ration d’ail pour leur donner la force nécessaire pour leur travail. En plus de sa saveur unique, l’ail contient une riche composition naturelle de nutriments, dont l’allicine, un composé soufré, qui lui confère des propriétés extraordinaires pour la santé.

Réduction de la tension artérielle

Un des changements les plus remarquables lorsqu’on adopte l’habitude de consommer deux gousses d’ail par jour est une réduction de la pression artérielle bénéfique pour la santé cardiaque. Ce phénomène est attribué à l’allicine, un composé sulfuré particulièrement puissant présent dans l’ail.

Ce composé est connu pour ses propriétés vasodilatatrices, c’est-à-dire qu’il a la capacité de détendre et de dilater les vaisseaux sanguins. Ce processus diminue la résistance au flux sanguin, contribuant à faire baisser la tension artérielle et permettant de prévenir ou de contrôler des maladies telles que l’hypertension artérielle.

L’ail pour des cheveux en pleine forme

Incorporer deux gousses d’ail à votre alimentation quotidienne peut vous aider à avoir des cheveux sains et éclatants. L’ail contient des composés bénéfiques tels que l’allicine, le soufre et des vitamines essentielles qui stimulent activement la croissance des follicules pileux.

L’allicine, en particulier, favorise une circulation sanguine optimale au niveau du cuir chevelu, nourrissant les follicules pileux et renforçant les racines des cheveux. Le soufre, élément essentiel pour la formation de la kératine, le principal constituant des cheveux, est également abondant dans l’ail.

En outre, l’ail possède des propriétés antifongiques et antibactériennes qui aident à combattre les pellicules, apportant ainsi une solution naturelle aux problèmes du cuir chevelu. En intégrant l’ail à votre alimentation ou en l’appliquant directement sur le cuir chevelu, vous bénéficiez de ses nombreux bienfaits pour conserver des cheveux forts et en bonne santé.

L’ail contre les problèmes de peau

L’ail regorge d’antioxydants, tels que l’allicine, le sélénium et la quercétine, qui neutralisent les radicaux libres responsables du vieillissement cutané. L’allicine protège les cellules de la peau des dommages causés par les radicaux libres, réduisant ainsi le stress oxydatif, un facteur majeur du vieillissement prématuré de la peau.

L’ail possède également des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent apaiser la peau et soulager l’inflammation responsable de certains problèmes cutanés liés à l’âge.

Prévention du cancer

Des études ont suggéré que la consommation régulière d’ail peut avoir des effets protecteurs contre certains types de cancers, tels que le cancer colorectal et le cancer de l’estomac. L’ail contient plusieurs composés bioactifs, dont l’allicine, qui ont démontré des propriétés anticancéreuses.

Ils agissent en bloquant la formation de substances cancérigènes, en ralentissant la croissance des cellules cancéreuses et en stimulant leur destruction, un processus connu sous le nom d’apoptose. Cependant, si vous avez des antécédents familiaux de cancer ou d’autres préoccupations spécifiques, il est fortement recommandé de consulter un professionnel de la santé pour discuter des meilleures stratégies de prévention adaptées à votre situation.

L’ail pour la santé cardiaque

Au-delà de ses effets anticancéreux, l’ail s’avère être un allié puissant dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires grâce à sa capacité à réduire le taux de cholestérol.

En agissant comme un régulateur naturel, l’ail influence la production et le métabolisme du cholestérol dans le foie. Les composés présents dans l’ail semblent inhiber la synthèse du cholestérol et favoriser son élimination, réduisant ainsi le taux global de cholestérol dans le sang. Ces propriétés anti-cholestérol sont particulièrement essentielles pour prévenir les maladies cardiaques, car l’excès de cholestérol peut contribuer au développement de l’athérosclérose, un durcissement et un rétrécissement des artères.

En mangeant deux gousses d’ail par jour, vous soutenez activement la réduction du risque de dépôt de plaque dans les artères, favorisant ainsi un cœur plus sain.

Renforcement du système immunitaire

L’ail est une riche source d’antioxydants, notamment de flavonoïdes et de composés sulfurés. Ces substances sont essentielles pour neutraliser les radicaux libres dans le corps, réduire le stress oxydatif et prévenir les dommages cellulaires.

Sachant que les cellules saines constituent la première ligne de défense de votre système immunitaire, les antioxydants présents dans l’ail contribuent à maintenir cette vitalité cellulaire. De plus, les composés sulfurés de l’ail ont des propriétés antibactériennes et antivirales qui peuvent aider à combattre les agents pathogènes nocifs, renforçant ainsi les défenses naturelles de votre corps contre les infections. Incorporer régulièrement de l’ail dans votre alimentation est donc une mesure proactive pour maintenir une santé immunitaire robuste.

Amélioration de la santé des os

Les composés sulfurés présents dans l’ail, tels que le disulfure de diallyle (DDS), peuvent aider à préserver la densité osseuse et à prévenir la perte osseuse liée à l’âge.

Ils stimulent la production de cellules qui forment les os, appelées ostéoblastes, tout en inhibant l’activité des cellules qui dégradent les os, appelées ostéoclastes. Ajouter régulièrement de l’ail à un régime alimentaire équilibré peut soutenir la santé de vos os, une astuce particulièrement pertinente lorsque nous vieillissons et que la perte osseuse devient plus préoccupante. Si vous avez des préoccupations existantes, assurez-vous de consulter un professionnel de la santé pour obtenir des conseils personnalisés adaptés à votre situation.

L’ail pour prévenir les maladies neurodégénératives

Une étude menée aux États-Unis, à l’université de Louisville, a révélé que l’ail aurait des vertus dans la préservation des facultés cognitives et de la mémoire de l’homme. Consommer de l’ail pourrait aider à préserver votre mémoire à travers le renouvellement du microbiote intestinal, une flore reliée au cerveau via le nerf vague.

D’autres études ont suggéré que l’ail pourrait aider à prévenir la maladie d’Alzheimer. Une étude menée par l’université Curtin en Australie a révélé que l’extrait d’ail vieilli pourrait aider à réduire le risque de développer la maladie d’Alzheimer et même à inverser les effets de cette pathologie. Les chercheurs ont découvert que l’ail pourrait aider à prévenir la dégradation ou l’inflammation de la barrière hémato-encéphalique, ce qui empêcherait les protéines nocives de se rendre aux neurones.

Source : Astuces Santé