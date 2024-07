Que signifient réellement les acrochordons (causes des acrochordons)

Les acrochordons, également connus sous le nom de polypes fibreux ou tumeurs fibro-épithéliales, sont des petites excroissances cutanées bénignes que l’on trouve souvent autour des yeux, du cou, sous les aisselles ou dans l’aine. Bien qu’ils soient généralement inoffensifs et non cancéreux, leur présence peut signaler des problèmes internes plus graves.

Bien que les dermatologues soutiennent souvent que les acrochordons apparaissent dans les zones où la peau se frotte contre la peau, ce n’est pas le seul facteur en jeu. En effet, beaucoup de personnes dont la peau se frotte régulièrement ne développent jamais d’acrochordons. Cela indique qu’il y a quelque chose de plus profond qui se passe à l’intérieur du corps.

Les acrochordons et le syndrome métabolique

Il y a une forte corrélation entre la présence d’acrochordons et divers troubles métaboliques tels que le syndrome métabolique, la résistance à l’insuline, l’hyperinsulinémie, le prédiabète et le diabète de type 2. Si vous avez plusieurs acrochordons, cela pourrait être un signe que votre corps vous envoie pour vous avertir que votre métabolisme est en difficulté.

Le syndrome métabolique regroupe plusieurs conditions telles que l’hypertension, des taux de glucose élevés, un excès de graisse abdominale et des niveaux anormaux de cholestérol ou de triglycérides. Tous ces facteurs augmentent le risque de maladies cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux et de diabète de type 2.

Facteurs de risque et composantes génétiques

Il y a une petite composante génétique dans le développement des acrochordons. Si votre famille en a, vous êtes légèrement plus susceptible d’en avoir aussi. De plus, un facteur viral pourrait être impliqué, bien que cela ne soit pas encore totalement compris.

Cependant, la principale cause des acrochordons, surtout s’ils sont nombreux, reste les troubles métaboliques mentionnés précédemment. Les acrochordons sont un des nombreux signaux de détresse que votre corps utilise pour vous prévenir des déséquilibres internes.

Comment traiter et prévenir les acrochordons

Le traitement des acrochordons par des procédures chirurgicales mineures est courant, mais cela n’adresse pas le problème sous-jacent. Les enlever ne fait que traiter le symptôme, pas la cause. Pour prévenir leur réapparition, il est essentiel de corriger les déséquilibres métaboliques à l’origine de leur formation.

Un régime pauvre en glucides, le régime kéto ou carnivore, ou encore les régimes Atkins et Banting, peuvent aider à diminuer les niveaux de glucose et d’insuline dans le sang. Ces changements alimentaires peuvent non seulement aider à prévenir l’apparition de nouveaux acrochordons, mais également faire disparaître les acrochordons existants.

Témoignages et preuves

Des milliers de personnes ont constaté la disparition de leurs acrochordons après avoir adopté un régime alimentaire pauvre en glucides ou un régime cétogène.

En complément, des études disponibles sur PubMed et d’autres revues spécialisées ont montré des liens significatifs entre les niveaux d’insuline, le métabolisme des glucides et la formation des acrochordons.

Conclusion

En fin de compte, les acrochordons ne sont pas simplement des excroissances bénignes, mais un signe que votre métabolisme pourrait être en difficulté. Adopter un régime alimentaire approprié peut non seulement aider à faire disparaître ces excroissances, mais également améliorer votre santé globale.

Sources et ressources recommandées :

Source : KenDBerryMD