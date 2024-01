Celui qui mange ce pain vivra 100 ans – Pain sain sans farine, sans levure et sans poudre à lever

Le pain joue un rôle central dans de nombreuses cultures et cuisines du monde. Cependant, les pains traditionnels, souvent riches en glucides et en ingrédients transformés, ne répondent pas toujours aux besoins de ceux qui cherchent une alimentation plus saine.

Heureusement, il existe des alternatives plus saines, comme le démontre cette recette unique de pain sans farine, levure ni poudre à lever. Cette recette promet non seulement une délicieuse saveur mais aussi des bienfaits pour la santé qui pourraient contribuer à une longévité accrue.

Ingrédients et préparation

Pour préparer ce pain spécial, vous aurez besoin des ingrédients suivants :

100 g de graines de tournesol

50 g de graines de citrouille

50 g de sésame

100 g d’arachides

30 g de noix

30 g de noisettes

60 g de graines de lin

20 g de graines de chia

20 g de psyllium

200 g de flocons d’avoine

1 cuillère à café de sel

Commencez par mélanger tous ces ingrédients secs dans un grand bol. Les noix peuvent être légèrement hachées pour une meilleure texture. Ensuite, préparez la partie liquide de la recette :

1 boîte de haricots blancs (380 g), écrasés

170 ml d’eau

30 ml d’huile végétale

Mélangez ces 3 ingrédients jusqu’à obtenir une consistance homogène. Combinez ensuite cette préparation liquide avec le mélange de noix et de graines. Assurez-vous que tout est bien mélangé.

Cuisson

Pour la cuisson, vous aurez besoin de verres résistants à la chaleur. Huilez-les légèrement avant de verser la pâte. L’utilisation d’un vaporisateur d’huile peut être très pratique pour cette étape. Laissez reposer la pâte dans les verres pendant 20 minutes.

Préchauffez votre four à 200°C et faites cuire le pain pendant 60 à 70 minutes. Une fois cuit, le pain devrait avoir une belle couleur dorée et dégager un arôme appétissant.

Conseils et astuces

Assurez-vous de choisir des verres avec un large col pour faciliter le démoulage du pain.

Si vous rencontrez des difficultés pour sortir le pain des verres, optez pour un moule différent, comme un plat à gratin.

Ce pain unique est non seulement délicieux mais aussi rempli de nutriments essentiels. Les graines et les noix apportent des protéines, des fibres, des vitamines et des minéraux, tandis que l’absence de farine et de levure le rend adapté à ceux qui suivent un régime sans gluten ou à faible teneur en glucides. En intégrant ce pain dans votre alimentation, vous faites un pas vers un mode de vie plus sain, qui pourrait bien contribuer à une longévité accrue. Bon appétit !

Voir la recette en vidéo sur Youtube