Comment prendre soin de votre côlon ? Top 5 boissons pour réparer et guérir un côlon enflammé

Le côlon joue un rôle essentiel dans notre système digestif en achevant la digestion et en transformant les aliments en selles. Cependant, il est souvent sujet à l’inflammation en raison de divers facteurs comme l’alimentation, le stress ou certains médicaments. Cette inflammation peut déclencher des troubles tels que la diverticulite, la colite, la maladie de Crohn et le syndrome de l’intestin irritable.

Découvrez cinq boissons naturelles qui aident à réduire l’inflammation et à favoriser la guérison du côlon.

1. Jus de chou cru

Le jus de chou cru est l’un des meilleurs remèdes naturels pour diminuer l’inflammation du côlon et traiter les ulcères. Il est riche en glutamine et en méthylméthionine, aussi connue sous le nom de vitamine U, qui aident à guérir la muqueuse intestinale.

Ingrédients :

Chou bio violet ou vert

Instructions :

Mettre le chou dans un extracteur de jus. Filtrer le mélange s’il reste des fibres. Boire de une à quatre tasses par jour.

Ce jus contient également de la vitamine C et de la glutamine, qui aident à restaurer la couche protectrice de mucus dans l’intestin, empêchant ainsi les toxines de provoquer une réaction auto-immune.

2. Bouillon d’os

Le bouillon d’os est une source riche en collagène, essentiel pour la santé de la muqueuse intestinale. Autrefois consommé régulièrement, ce bouillon est préparé en faisant bouillir des os d’animaux, mais il peut aussi être trouvé en poudre dans les magasins d’alimentation naturelle.

Le collagène et les acides aminés comme la proline, la glutamine et l’arginine qu’il contient aident à restaurer l’intégrité des parois intestinales et à réduire l’inflammation, prévenant ainsi diverses maladies auto-immunes telles que l’arthrite et la maladie cœliaque.

3. Vinaigre de cidre et curcuma

Le vinaigre de cidre mélangé au curcuma forme une boisson puissante aux propriétés anti-inflammatoires.

Ingrédients :

1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre me cru et non filtré

1/4 de cuillère à café de poudre de curcuma

Un verre d’eau

Instructions :

Ajouter le vinaigre et le curcuma dans le verre d’eau. Mélanger bien. Boire deux fois par jour, 30 minutes avant les repas.

Le vinaigre de cidre nourrit les cellules du côlon avec des acides gras à chaîne courte. Lorsque le vinaigre de cidre est consommé, il est fermenté par les bactéries bénéfiques dans le côlon, produisant des acides gras à chaîne courte comme l’acétate, le propionate et le butyrate.

La curcumine présente dans le curcuma aide à détruire les microbes nuisibles du tractus digestif.

Attention : évitez cette boisson en cas d’ulcères d’estomac, car l’acidité peut les irriter.

4. Jus d’herbe de blé

Pour ceux ayant des difficultés à digérer les fibres des fruits et légumes, le jus d’herbe de blé est une excellente alternative. Riche en chlorophylle, il soutient la guérison de la muqueuse intestinale sans les fibres irritantes.

Ingrédients :

1 cuillère à café de poudre de jus d’herbe de blé kamut cru

Un verre d’eau

Instructions :

Mélanger la poudre de jus d’herbe de blé dans l’eau. Boire chaque matin à jeun.

Cette boisson aide à restaurer la barrière muqueuse de l’intestin et à sécuriser les jonctions serrées des parois cellulaires du côlon, empêchant les toxines de provoquer des maladies auto-immunes.

5. Kéfir

Le kéfir, un produit laitier fermenté, est bénéfique pour ceux qui ont des sensibilités au lactose. Fermenté, il réduit le lactose présent, facilitant ainsi la digestion.

Riche en probiotiques, le kéfir favorise l’équilibre de la flore intestinale et aide à la guérison des dommages intestinaux.

Ingrédients :

Grains de kéfir

Lait

Instructions :

Faire fermenter les grains de kéfir dans le lait. Attendre la fermentation. Consommer le kéfir.

Assurez-vous d’acheter du kéfir non pasteurisé afin de préserver les bactéries bénéfiques qu’il contient.

Conseils de style de vie pour soutenir la guérison du côlon

Outre la consommation des boissons mentionnées, voici six conseils pratiques pour favoriser la santé de votre côlon :

Éliminer les aliments irritants : Supprimez les céréales, le gluten, les huiles végétales, les fruits, les légumes riches en fibres et les légumineuses temporairement pour éviter l’irritation de la muqueuse intestinale.

Supprimez les céréales, le gluten, les huiles végétales, les fruits, les légumes riches en fibres et les légumineuses temporairement pour éviter l’irritation de la muqueuse intestinale. Consommer des protéines de qualité : Privilégiez des aliments riches en acides aminés comme le bœuf nourri à l’herbe, le bouillon d’os et la soupe au poulet pour restaurer le collagène dans le côlon.

Privilégiez des aliments riches en acides aminés comme le bœuf nourri à l’herbe, le bouillon d’os et la soupe au poulet pour restaurer le collagène dans le côlon. Complémenter en vitamine D3 et K2 : Prenez 500 µg de vitamine D3 et 200 µg de vitamine K2 pour stimuler la guérison et réduire l’inflammation.

Prenez 500 µg de vitamine D3 et 200 µg de vitamine K2 pour stimuler la guérison et réduire l’inflammation. Éviter l’alcool et le tabagisme : Ces habitudes diminuent les niveaux d’antioxydants et de vitamine C, ce qui peut aggraver l’inflammation.

Ces habitudes diminuent les niveaux d’antioxydants et de vitamine C, ce qui peut aggraver l’inflammation. Prendre de la L-glutamine : Ce supplément, disponible en poudre ou en capsule, aide à restaurer la muqueuse protectrice du tractus digestif, particulièrement utile pour la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn.

Ce supplément, disponible en poudre ou en capsule, aide à restaurer la muqueuse protectrice du tractus digestif, particulièrement utile pour la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn. Réintroduire les légumes cuits : Une fois l’inflammation réduite, réintroduisez progressivement les légumes cuits à la vapeur, tout en évitant les céréales et les huiles végétales pour prévenir toute rechute.

En suivant ces conseils et en intégrant ces boissons dans votre alimentation, vous pouvez aider à guérir votre côlon enflammé et améliorer votre santé digestive. N’oubliez pas de consulter un professionnel de la santé si vous avez des préoccupations médicales.

Nous vous souhaitons une excellente santé, richesse et bonheur.

Source : Santé & Nature