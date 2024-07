6 aliments à éviter pour une prostate hypertrophiée

Lorsque vous souffrez d’une hypertrophie de la prostate, aussi appelée hyperplasie bénigne de la prostate (HBP), il est essentiel de surveiller votre alimentation pour minimiser les symptômes et améliorer votre qualité de vie. La prostate, qui se trouve juste en dessous de la vessie, peut pressuriser l’urètre lorsqu’elle grossit, rendant la miction difficile et douloureuse. Pour prévenir l’aggravation des symptômes, voici six aliments à éviter.

Produits laitiers

Si vous avez une prostate hypertrophiée, il est recommandé de réduire ou d’éliminer les produits laitiers de votre alimentation. Les produits comme le beurre, le fromage, le lait, le yaourt et la crème contiennent des hormones naturelles qui peuvent irriter la prostate et provoquer son gonflement. Testez l’élimination des produits laitiers pendant 1 à 2 semaines pour voir si vos symptômes s’améliorent.

Huiles végétales

La plupart des huiles de cuisson telles que l’huile de soja, de maïs, de coton, de colza, de pépins de raisin et de son de riz sont riches en acides gras oméga-6 inflammatoires. Ces huiles peuvent déclencher une inflammation de la prostate et perturber le foie, menant à des déséquilibres hormonaux. Privilégiez des huiles plus saines comme l’huile d’olive extra vierge, l’huile d’avocat pressée à froid ou l’huile de coco brute et biologique.

Sucre raffiné

Consommer du sucre raffiné, de la farine blanche et des céréales peut entraîner une production excessive d’insuline. L’insuline étant une hormone de croissance, une hyperinsulinémie peut aggraver l’hypertrophie prostatique. Limitez la consommation de sucre en évitant les jus de fruits, les sucreries, les pâtisseries, le pain, les sodas et les aliments à base de farine.

Soja non fermenté

Les protéines de soja non fermenté présentes dans de nombreux substituts de repas, plats préparés, galettes de viande végétalienne, barres protéinées et viandes transformées peuvent augmenter les niveaux d’insuline et d’œstrogènes, aggravant ainsi l’hypertrophie de la prostate. Optez plutôt pour des produits de soja biologiques fermentés comme le miso, la sauce soja, le tempeh et le natto.

Alcool

L’alcool peut provoquer des changements hormonaux en augmentant les niveaux d’œstrogènes et d’insuline, ce qui peut entraîner une hypertrophie de la prostate. Réduisez votre consommation d’alcool, notamment de bière. Vous pouvez essayer des alternatives comme le kombucha, une boisson fermentée bénéfique pour la flore intestinale et le foie.

Viandes transformées

Les viandes transformées, telles que le salami, les hot dogs, les viandes en conserve, le pepperoni et le jambon, contiennent des conservateurs chimiques et des nitrates qui peuvent endommager les cellules et favoriser le cancer. Remplacez-les par des viandes de haute qualité provenant d’animaux nourris à l’herbe et élevés de manière biologique. Ces viandes sont plus riches en nutriments essentiels pour la santé de la prostate.

Conseils et remèdes pour une prostate en bonne santé

En plus d’éviter ces six aliments, il est crucial de suivre plusieurs habitudes et remèdes naturels pour aider à réduire la taille de votre prostate et améliorer la fonction urinaire.

Consommez des graines de courge : Une petite poignée quotidienne peut aider grâce au zinc, aux phytostérols et à la vitamine E qu’elles contiennent.

Une petite poignée quotidienne peut aider grâce au zinc, aux phytostérols et à la vitamine E qu’elles contiennent. Racine d’ortie : Prenez 120 mg trois fois par jour pour réduire l’inflammation de la prostate.

Prenez 120 mg trois fois par jour pour réduire l’inflammation de la prostate. Aliments riches en oméga-3 : Consommez régulièrement des poissons gras comme le saumon et les sardines pour leurs propriétés anti-inflammatoires.

: Consommez régulièrement des poissons gras comme le saumon et les sardines pour leurs propriétés anti-inflammatoires. Légumes crucifères : Intégrez des légumes comme le brocoli, le chou frisé et le radis dans vos salades pour aider à l’élimination des hormones en excès.

Intégrez des légumes comme le brocoli, le chou frisé et le radis dans vos salades pour aider à l’élimination des hormones en excès. Alimentation saine : Mangez des aliments entiers comme les tomates, le bœuf nourri à l’herbe, les crustacés et les avocats.

Enfin, adoptez certaines pratiques de mode de vie telles que l’exercice physique régulier, le jeûne intermittent et l’arrêt du tabac pour favoriser une prostate en bonne santé. Le sport peut améliorer les niveaux de testostérone et aider à brûler l’excès de sucre sanguin.

En suivant ces conseils alimentaires et de mode de vie, vous pouvez prendre des mesures concrètes pour améliorer votre santé prostatique et réduire les symptômes d’une hypertrophie de la prostate.

Source : Santé & Nature