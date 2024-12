Covid-19 : 73 experts appellent à se supplémenter en vitamine D

Alors que la pandémie de Covid-19 continue de poser des défis, les experts de santé publique réitèrent l’importance de la vitamine D dans la prévention des formes graves de la maladie. En 2021, un groupe de 73 spécialistes et six sociétés savantes nationales avait appelé à une supplémentation généralisée en vitamine D pour la population française. Cet appel, coordonné par les professeurs Cédric Annweiler et Jean-Claude Souberbielle, avait été publié dans la Revue du Praticien, un journal médical de référence.

La vitamine D : un rôle clé pour la santé

La vitamine D est bien connue pour ses effets bénéfiques sur la santé osseuse et musculaire. Lors du premier confinement, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) avait rappelé son importance, en déclarant que « la vitamine D joue un rôle essentiel dans la qualité du tissu osseux et musculaire ainsi que dans le renforcement de notre système immunitaire. »

Dans leur article publié dans la Revue du Praticien, les professeurs Annweiler et Souberbielle expliquaient que « en l’absence de risque majeur lié à la supplémentation à dose adaptée et vu qu’environ la moitié de la population générale française a une hypovitaminose D, tout pousse aujourd’hui à supplémenter en vitamine D tout au long de l’année les personnes à risque c’est-à-dire les personnes de 80 ans et plus, ou malades, ou fragiles, ou dépendantes, ou obèses, ou vivant en EHPAD, et la population générale pendant la période hivernale. »

Ils recommandaient que cette supplémentation permette d’atteindre « une concentration de 25(OH)D sérique entre 20 et 60 ng/mL. »

Des études scientifiques renforcent les recommandations

Plusieurs études internationales avaient déjà souligné l’importance de la vitamine D pour prévenir les formes graves de Covid-19. Une recherche menée par l’université Northwestern, aux États-Unis, avait attiré l’attention sur le rôle de cette vitamine.

Une hypothèse sur les formes graves

Les chercheurs avaient observé une association entre les carences en vitamine D et la gravité des formes de Covid-19. Ils suggéraient également que cette carence pourrait être impliquée dans l’apparition de l’« orage de cytokines », une réaction immunitaire disproportionnée pouvant entraîner des complications graves.

Comme le rappelaient les chercheurs, « nos résultats suggèrent que la vitamine D peut réduire la gravité du COVID-19 en supprimant la tempête de cytokines chez les patients COVID-19. Mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour tenir compte d’autres facteurs grâce à la mesure directe des niveaux de vitamine D. »

Une mesure simple et accessible

Les experts insistaient sur le fait que la supplémentation en vitamine D est une mesure sans risques lorsqu’elle est administrée à des doses adaptées. Ils la considéraient comme un moyen facile à mettre en œuvre pour renforcer l’immunité de la population, en particulier durant les mois d’hiver.

L’appel des spécialistes en faveur de la vitamine D, publié dans la Revue du Praticien en 2021, reste donc d’actualité dans un contexte où la prévention des formes graves de maladies respiratoires demeure essentielle.