« Je suis médecin, voici 5 méthodes étranges mais prouvées pour éviter d’attraper un rhume cet hiver »

L’hiver apporte son lot de rhumes et d’autres maladies saisonnières, mais la docteure Jessica Kiss, connue sous le pseudonyme Dr Mom sur TikTok, propose des astuces originales pour préserver sa santé. Voici cinq méthodes étranges mais soutenues par la science pour rester en forme cet hiver.

Nettoyer sa langue

Selon Jessica Kiss, un nettoyage soigneux de la langue est essentiel pour réduire les bactéries dans la bouche, diminuant ainsi les risques de tomber malade. Elle insiste : « Vous devriez nettoyer votre langue, et je veux dire vraiment la nettoyer, comme la gratter. » Elle recommande d’utiliser un grattoir à langue, de préférence en cuivre pour ses propriétés antimicrobiennes. Elle ajoute que cette pratique réduit ce qu’elle appelle la « charge de microbes », ce qui contribue à une meilleure santé globale. En plus de prévenir les maladies, cette habitude permet également d’éliminer la mauvaise haleine et d’améliorer le goût des aliments.

Boire du thé vert

La consommation de deux à trois tasses de thé vert par jour est l’une des recommandations phares de la docteure. « Le thé vert a prouvé qu’il renforce votre système immunitaire », explique-t-elle. Ce breuvage est riche en polyphénols, en flavonoïdes et en antioxydants tels que les catéchines, qui protègent les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres et réduisent l’inflammation. Il contient également de la L-théanine, un acide aminé qui « stimule l’immunité ». Jessica Kiss souligne également que le thé vert, en plus d’être bénéfique pour la santé, « a meilleur goût que le café ».

Se laver les mains en rentrant chez soi

Jessica Kiss insiste sur l’importance de se laver les mains dès que l’on rentre à la maison. « La recherche montre que se laver les mains soigneusement est plus efficace que de changer de vêtements en rentrant chez soi, car c’est ainsi que les bactéries et les virus pénètrent dans votre corps », affirme-t-elle. Elle met en garde contre le fait de toucher son visage ou de cuisiner avant de s’être lavé les mains.

Les études soutiennent que le lavage des mains est plus efficace que les désinfectants pour les mains pour éliminer la saleté sur laquelle les microbes peuvent s’accrocher, et qu’il permet de prévenir des maladies infectieuses comme la grippe, la COVID-19 ou encore les maladies diarrhéiques.

Fermer le couvercle des toilettes

Jessica Kiss recommande de fermer le couvercle avant de tirer la chasse d’eau pour limiter l’exposition aux bactéries et virus dispersés dans l’air. Elle explique : « Cela réduit le phénomène connu sous le nom de panache de toilette… le retour des particules qui se retrouvent dans l’air lorsque l’on tire la chasse d’eau. » Elle conseille également, dans les toilettes publiques, de se tourner dos à la cuvette lorsqu’on tire la chasse afin de réduire davantage le risque d’exposition.

Rire pour renforcer son immunité

Selon Jessica Kiss, le rire est un remède puissant contre les maladies. « Nous savons que le rire réduit les hormones du stress, ce qui renforce votre système immunitaire et améliore votre réponse globale au stress », déclare-t-elle. La Mayo Clinic soutient cette affirmation, précisant que « les pensées négatives se transforment en réactions chimiques qui affectent votre corps en apportant plus de stress et en diminuant votre immunité. En revanche, les pensées positives peuvent libérer des neuropeptides qui aident à combattre le stress et potentiellement des maladies plus graves. »

Ces cinq conseils, bien que surprenants, sont appuyés par des preuves scientifiques et s’intègrent facilement à une routine quotidienne. Suivre ces recommandations peut aider à passer un hiver plus sain et à réduire le risque de maladies.