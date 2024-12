Contre le stress de la fin d’année, voici 3 plantes « détente » conseillées par une micro-nutritionniste

La fin de l’année est souvent une période intense. Entre le travail qui ne faiblit pas, les préparatifs des fêtes, la recherche de cadeaux et les déplacements pour rendre visite à la famille, les journées s’accélèrent. Cette frénésie peut engendrer un stress chronique. Selon un sondage Ipsos de 2022, 60 % des Français se déclaraient « plus stressés que l’année précédente » à l’approche de Noël.

Comment apaiser ce stress sans recourir aux médicaments ? La diététicienne-nutritionniste Alexia Matalone, spécialiste en micronutrition au Domaine du Mas de Pierre, propose une solution naturelle : la phytothérapie. « Les plantes adaptogènes ont pour particularité de réguler la sécrétion de cortisol dans l’organisme », explique-t-elle.

Le rôle du cortisol dans le stress

Le cortisol, produit par les glandes surrénales situées au-dessus des reins, est souvent surnommé « hormone du stress ». Cette hormone est essentielle pour affronter des situations d’urgence en fournissant un « shoot d’énergie ». Mais à long terme, une production excessive, ou hypercortisolémie, peut avoir des effets délétères, notamment l’hypertension artérielle, un surpoids ou encore un risque accru de diabète de type 2.

Les plantes adaptogènes, en agissant sur cette hormone, permettent de réduire ces effets indésirables et de renforcer la capacité de l’organisme à gérer le stress.

L’ashwagandha : apaiser le stress nerveux

Originaire d’Inde, l’ashwagandha est une plante clé de la médecine ayurvédique. Ses racines contiennent des principes actifs appelés withanolides, reconnus pour leurs effets apaisants sur l’esprit et le corps.

Une étude publiée en 2012 dans le Indian Journal of Psychological Medicine a démontré que cette plante réduit significativement le cortisol sanguin et l’anxiété chez les personnes souffrant de stress chronique.

Les personnes nerveuses ou tendues, dont le stress chronique impacte le sommeil. Quelle posologie ? 1 g d’ashwagandha en poudre par jour, à diluer dans une boisson froide (un verre d’eau, par exemple).

La rhodiola rosea : maîtriser le stress bloquant la réflexion

Surnommée « racine arctique », la rhodiola rosea est utilisée depuis des siècles en Russie et en Scandinavie. Elle est particulièrement connue pour ses effets anti-stress et ses bienfaits sur la concentration et la mémoire.

Une méta-analyse publiée en 2018 confirme son efficacité : cette plante améliore les capacités cognitives, même en situation de stress.

Les personnes qui se sentent « paralysées » par le stress et peinent à réfléchir ou à se concentrer. Quelle posologie ? Jusqu’à 500 mg par jour sous forme de gélules.

Le bacopa monnieri : calmer le stress provoquant de l’irritabilité

Originaire d’Inde et des États-Unis, le bacopa monnieri est une autre plante adaptogène utilisée en médecine ayurvédique. Ses composants actifs (alcaloïdes, stérols et saponines) lui confèrent des propriétés apaisantes et équilibrantes, notamment sur l’humeur.

Des travaux publiés en 2014 par la Swinburne University of Technology ont mis en évidence ses effets positifs sur la réduction du cortisol, l’amélioration des capacités cognitives et la régulation des sautes d’humeur.

Les personnes irritables ou agressives lorsqu’elles sont sous pression. Quelle posologie ? Environ 300 mg par jour sous forme de gélules.

Source: www.topsante.com