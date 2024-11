Crémeuse, facile à faire, sans sucre, sans produits laitiers, glace à la noix de coco !

Rafraîchissante et légère, cette glace à la noix de coco est une alternative parfaite aux desserts glacés traditionnels. Conçue sans sucre raffiné ni produits laitiers, elle utilise le lait de coco pour sa texture onctueuse et les dattes pour une douceur naturelle. Voici comment réaliser ce dessert gourmand et sain en seulement quelques étapes simples !

Temps de préparation

15 minutes (plus 4 heures de congélation sans machine)

Ingrédients

2 boîtes de lait de coco bio (400g chacune) : le lait de coco apporte une texture crémeuse et remplace efficacement les produits laitiers dans cette recette.

4 grandes dattes, dénoyautées : elles donnent une douceur naturelle, sans sucre ajouté.

1 cuillère à café d'extrait de vanille : pour parfumer subtilement la glace.

Une pincée de cannelle : ajoute une note épicée et chaleureuse, complémentaire de la noix de coco.

Une pincée de sel : pour intensifier les saveurs.

Préparation

Préparer le lait de coco : Placez les boîtes de lait de coco au réfrigérateur pendant toute une nuit. Ce refroidissement permet au lait de coco de s’épaissir, assurant ainsi une texture plus crémeuse. Mélange des ingrédients : Dans un blender puissant, versez le lait de coco bien froid, les dattes dénoyautées, l’extrait de vanille, la cannelle et le sel. Mixez jusqu’à obtenir un mélange lisse et homogène. Les dattes doivent être complètement intégrées au mélange pour un résultat sans morceaux. Utiliser une machine à glace (si disponible) : Transférez le mélange dans une machine à glace et suivez les instructions de l’appareil pour turbiner jusqu’à obtenir une consistance onctueuse et légère. Méthode sans machine à glace : Si vous n’avez pas de machine, versez le mélange dans un grand récipient hermétique. Placez-le au congélateur et toutes les heures, sortez le récipient pour mélanger la glace avec une fourchette. Ce brassage régulier permet d’éviter la formation de cristaux de glace et donne une texture plus crémeuse. Répétez l’opération jusqu’à ce que la glace soit suffisamment ferme, environ 4 heures. Servir et déguster : Lorsque la glace est prête, servez-la immédiatement pour profiter de sa texture crémeuse. Vous pouvez aussi la laisser ramollir quelques minutes avant de servir si elle a durci après une longue congélation. Ajoutez quelques copeaux de noix de coco ou des fruits frais pour la décoration si vous le souhaitez.

Astuces pour une variante encore plus gourmande

Ajouter des fruits : Pour varier les saveurs, incorporez des morceaux de mangue ou d’ananas frais avant de congeler la glace.

Une touche de chocolat : Pour une version chocolatée, ajoutez une cuillère à soupe de cacao en poudre au mélange avant de le congeler.

Croquant de noix : Parsemez quelques éclats de noix de cajou ou d'amandes grillées pour ajouter du croquant au moment du service.

Bienfaits de cette glace à la noix de coco

Sans sucre raffiné : Les dattes remplacent le sucre raffiné, offrant un dessert au faible indice glycémique et riche en fibres.

Sans produits laitiers : Le lait de coco convient parfaitement aux personnes intolérantes au lactose ou suivant un régime végétalien ou paléo.

Source d'antioxydants : La cannelle et la vanille apportent des antioxydants naturels, tout en enrichissant la saveur de cette glace.

Source : mangermediterraneen.com