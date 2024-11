Le gluten empire-t-il les douleurs articulaires ?

De plus en plus de personnes choisissent de supprimer le gluten de leur alimentation pour des raisons de santé. Reconnue pour ses effets inflammatoires, cette protéine pourrait-elle être liée aux douleurs articulaires dont souffrent de nombreuses personnes ? Cet article explore cette question en analysant les impacts du gluten sur le corps et son lien potentiel avec les inflammations articulaires.

Le gluten : définition et rôle dans l’alimentation

Le gluten est une protéine naturellement présente dans certaines céréales comme le blé, l’orge, le seigle, l’avoine et l’épeautre. Il est particulièrement prisé dans l’industrie alimentaire pour ses qualités viscoélastiques, qui apportent souplesse et volume aux préparations. Cette protéine permet ainsi d’obtenir la texture moelleuse de nombreux produits courants comme le pain, les pâtes, les viennoiseries, les biscuits et bien d’autres.

Face à une demande croissante, l’offre de produits « sans gluten » s’est fortement développée, rendant plus accessible une alimentation exempte de cette protéine. Contrairement à certains nutriments essentiels, le gluten n’est pas indispensable au bon fonctionnement de l’organisme, et il est tout à fait possible de suivre une alimentation équilibrée sans en consommer. Pour remplacer les produits contenant du gluten, des alternatives comme le maïs, le riz, le quinoa ou encore les pommes de terre permettent de conserver des apports en glucides, fibres, vitamines et minéraux, sans les effets associés au gluten.

Cependant, certains régimes, comme les régimes crudivore, paléo ou cétogène, excluent non seulement le gluten, mais aussi les féculents en général. Pour ces types d’alimentation, les besoins en nutriments sont comblés autrement, avec des aliments riches en fibres et en nutriments comme les légumes, les noix, les graines et certains fruits. Ces alternatives permettent de maintenir un apport nutritif diversifié tout en respectant les principes de ces régimes alimentaires.

Les effets du gluten sur la santé : sensibilités et risques

La consommation de gluten entraîne des réactions variées chez certaines personnes, de la sensibilité légère à la maladie cœliaque, une pathologie auto-immune sérieuse. Entre ces deux extrêmes, d’autres conditions comme l’intolérance et l’allergie au gluten existent également, et elles nécessitent souvent un régime strictement sans gluten pour éviter des symptômes sévères.

Chez les personnes sans pathologie spécifique, le gluten peut néanmoins générer des inflammations, en particulier au niveau de l’intestin grêle. Son effet « collant » dans les aliments se retrouve dans le système digestif, ce qui peut compromettre la capacité de l’intestin à absorber efficacement les nutriments par ses parois. Cette situation peut conduire à des carences en vitamines et minéraux, en particulier si l’absorption des nutriments est perturbée sur une longue durée.

L’excès de gluten dans l’alimentation est aussi associé à des troubles digestifs tels que des ballonnements, des douleurs abdominales et même la constipation, pouvant aller jusqu’au syndrome du côlon irritable. Chez certains, des symptômes plus généraux apparaissent, comme une fatigue persistante ou une perte de poids sans cause apparente. Bien que ces effets soient variables et non systématiques, de nombreuses personnes choisissent de limiter le gluten dans leur alimentation pour prévenir ces risques et maintenir un bien-être digestif.

Gluten et douleurs articulaires : un lien inflammatoire ?

Le gluten étant connu pour son potentiel inflammatoire, il pourrait constituer un facteur aggravant pour les personnes souffrant de douleurs articulaires. Les inflammations chroniques sont en effet souvent amplifiées par certains aliments, et le gluten pourrait être l’un des déclencheurs de ces réactions chez des individus prédisposés.

Des chercheurs, dont la scientifique canadienne Jacqueline Lagacé, ont exploré cette association. Dans son ouvrage Comment j’ai vaincu la douleur et l’inflammation chronique par l’alimentation, Lagacé partage son expérience personnelle, soulignant que l’élimination du gluten a contribué à réduire ses propres douleurs chroniques et inflammations. Bien que les preuves scientifiques directes soient encore limitées, des études de cas et des témoignages montrent que certaines personnes ressentent une amélioration significative de leurs douleurs articulaires après avoir supprimé le gluten de leur régime.

Pour les personnes atteintes de douleurs articulaires persistantes, le gluten peut être perçu par le système immunitaire comme un intrus, ce qui active une réponse inflammatoire accrue. Bien que cela n’affecte pas toutes les personnes, certains spécialistes suggèrent qu’un régime sans gluten pourrait apporter un soulagement à certaines douleurs chroniques, offrant ainsi une option d’amélioration sans recours immédiat aux médicaments.