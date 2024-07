Faire 1 minute de gainage tous les jours ? Voici ce qui va se passer

Pratiquer du sport est essentiel et même vital pour la santé. Parmi les différents exercices physiques, le gainage suscite tantôt de l’intérêt, tantôt de la crainte. Pourtant, il est bien plus simple à réaliser qu’on ne le pense, à condition de respecter certaines règles pour éviter les blessures et apprécier ses bienfaits.

Qu’est-ce que le gainage ?

Le gainage est un exercice complet qui permet de renforcer les muscles, tonifier le corps, améliorer la posture et la souplesse. C’est une pratique accessible à domicile, facile à entreprendre et qui offre des résultats rapides. Cet exercice sollicite principalement la ceinture abdominale et d’autres muscles du corps.

Comment pratiquer le gainage ?

Une bonne posture est cruciale pour éviter les blessures et maximiser les effets du gainage. Il est essentiel d’aligner correctement les pieds, les fesses et la tête. Un des exercices de base est la planche. Pour y arriver :

Appuyez-vous sur vos pieds pour maintenir l’équilibre.

Gardez les jambes jointes et bien droites.

Contractez le ventre.

Pour les débutants, maintenir cette position pendant 10 à 15 secondes est un bon début. Ensuite, on peut augmenter progressivement la durée et réaliser cinq séries de deux minutes chacune. L’important est de progresser lentement pour éviter les blessures.

Les avantages du gainage

Moins risqué que les abdos classiques

Contrairement aux abdos traditionnels qui peuvent causer des tensions au niveau du cou et des compensations musculaires peu efficaces, le gainage est une option plus sûre. Avec une bonne posture, il permet de travailler efficacement sans se blesser.

Améliore la posture

Le gainage renforce tous les muscles du corps, agissant comme des supports pour les articulations et stabilisant ainsi le corps. Il contribue à réduire les douleurs ostéo-articulaires en renforçant les muscles qui suppléent les articulations.

Libère du stress

Comme d’autres activités sportives, le gainage aide à évacuer le stress. C’est un moyen de penser à soi et de s’occuper de son bien-être. Le sport en général augmente la production d’endorphines, hormones du plaisir et anti-stress. Pratiquer le gainage avec des proches rend l’exercice plus agréable et motivant, tout en favorisant les interactions sociales bénéfiques pour la santé.

Redessine la silhouette

Bien que le gainage ne fasse pas perdre du poids, il modifie la silhouette en raffermissant la ceinture abdominale et musclant le dos ainsi que les jambes et les fessiers. La ceinture abdominale se comporte comme un élastique, se tendant de nouveau grâce au gainage.

Il est conseillé de pratiquer le gainage en complément d’une bonne alimentation et d’exercices cardio pour avoir des abdominaux parfaitement dessinés.

Possibilité de s’exercer au bureau

Le gainage peut aussi se pratiquer au bureau. Pour cela, asseyez-vous droit sur une chaise, les pieds écartés à la largeur du bassin. Posez vos avant-bras sur le bureau et poussez contre le sol pendant 15 secondes en contractant les bras et les abdominaux. Répétez autant de fois que nécessaire. Cela aide à maintenir une meilleure posture, un ventre plat et une confiance en soi accrue.

Gainage et autres sports

Le gainage peut être intégré à d’autres sports comme le surf, la natation, l’escalade ou le yoga sur stand-up paddle. Il sollicite l’ensemble du corps et améliore les performances dans ces disciplines.

Peut-on pratiquer le gainage tous les jours ?

Les avis divergent : certains professionnels conseillent de pratiquer deux minutes de gainage par jour, tandis que d’autres préfèrent quelques séances par semaine. Il est important de prendre en compte son niveau et de progresser à son rythme. Les débutants doivent adapter la durée et la fréquence pour éviter les microlésions musculaires.

En résumé, le gainage est un exercice bénéfique s’il est bien pratiqué et sans excès. Il est possible de faire une minute de gainage par jour ou plusieurs fois par semaine selon ses capacités. Lancez-vous et vous pourrez très vite être fier de vos progrès.

Source : FitBoss