Le bicarbonate de soude est utilisé comme remède maison depuis des générations en raison de ses propriétés antiacides. Cependant, ses bienfaits vont encore plus loin, et de nouvelles recherches pourraient expliquer pourquoi il est efficace dans le traitement des maladies auto-immunes telles que l’arthrite.

Le bicarbonate de soude, également appelé bicarbonate de sodium, est un aliment de base couramment utilisé comme agent de levage pour les gâteaux.

Cela dit, il s’est également fait un nom en tant que remède maison pour diverses affections. Une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude est souvent prise pour soulager les brûlures d’estomac ou les reflux acides, par exemple, et cette substance est également utilisée pour blanchir les dents.

Dans une nouvelle étude, dont les résultats sont maintenant publiés dans The Journal of Immunology, des chercheurs du Medical College of Georgia de l’université d’Augusta révèlent exactement comment la consommation d’une solution de bicarbonate de soude pourrait activer le système immunitaire contre les maladies inflammatoires, telles que la polyarthrite rhumatoïde.

Paul O’Connor, physiologiste rénal à l’université d’Augusta, et ses collègues ont testé les effets de la consommation d’une solution de bicarbonate de soude, d’abord sur des rats, puis sur des humains. Leurs expériences racontent une histoire complexe sur la façon dont ce sel fournit un signal à un type particulier de cellules appelées « cellules mésothéliales », leur indiquant que le corps va bien et qu’il n’est pas attaqué, rendant inutile un système immunitaire agressif.

Le bicarbonate de soude et les cellules mésothéliales

Les cellules mésothéliales tapissent les organes internes ainsi que de nombreuses cavités du corps. Non seulement elles empêchent les organes et autres tissus internes de coller entre eux, mais elles remplissent également d’autres fonctions, qui n’ont pas toutes été étudiées en détail.

Dans la nouvelle étude, O’Connor et son équipe ont testé l’effet qu’aurait une solution de bicarbonate de soude d’abord sur des rats, puis sur des participants humains en bonne santé, et ils ont remarqué qu’elle influençait un mécanisme intrigant.

Le bicarbonate de soude « incite » l’estomac à produire plus d’acide gastrique, ce qui lui permet de digérer les aliments plus rapidement et plus facilement, mais il semble aussi dire aux cellules mésothéliales qui tapissent la rate de « se calmer » parce qu’il n’y a pas de menace.

Elles n’activent donc pas l' »armée » de macrophages de la rate, c’est-à-dire les globules blancs chargés d’éliminer les détritus cellulaires potentiellement dangereux.

« Il est certain que la consommation de bicarbonate affecte la rate et nous pensons que c’est par l’intermédiaire des cellules mésothéliales », explique le Dr O’Connor.

Les cellules mésothéliales communiquent avec les organes qu’elles tapissent à l’aide de petites projections appelées microvillosités, et le moyen par lequel elles envoient leur message est le neurotransmetteur acétylcholine.

« De l’inflammatoire à l’anti-inflammatoire »

Qu’est-ce qui se passe réellement ? Les auteurs de l’étude notent que les personnes qui ont bu la solution de bicarbonate de soude ont connu un changement dans les types de cellules immunitaires activées dans la rate. En fait, le nombre de macrophages pro-inflammatoires (M1) a diminué, tandis que les niveaux de cellules anti-inflammatoires (M2) ont augmenté.

Ces mêmes types de cellules se trouvent également dans le sang et les reins, et le bicarbonate de soude est utilisé dans le traitement des maladies rénales chroniques. Cette idée a incité les auteurs de la nouvelle étude à explorer les mécanismes par lesquels cette substance pourrait contribuer à améliorer la fonction rénale :

« Nous avons commencé à nous demander comment le bicarbonate de soude pouvait ralentir la progression des maladies rénales », explique le professeur O’Connor.

Dans un premier temps, les chercheurs ont analysé les effets de la solution de bicarbonate de soude sur un modèle de rat atteint d’une maladie rénale, puis sur des rats sains, qui ont servi d’échantillon de contrôle.

C’est alors que les chercheurs ont remarqué que les niveaux de cellules M1 dans les reins diminuaient, tandis que ceux des cellules M2 augmentaient.

Tant les rats atteints d’une maladie rénale que les rats sains ont présenté la même évolution. C’est cette évolution qui a mis en évidence l’idée que le bicarbonate de soude pouvait influencer la réponse inflammatoire au niveau cellulaire.

Lorsque les chercheurs ont recruté des étudiants en médecine en bonne santé et leur ont demandé de boire la solution de bicarbonate de soude, il est apparu que l’effet anti-inflammatoire de cette substance se produisait aussi bien dans la rate que dans le sang :

« Le passage d’un profil inflammatoire à un profil anti-inflammatoire se produit partout. Nous l’avons vu dans les reins, nous l’avons vu dans la rate, et maintenant nous le voyons dans le sang périphérique ».

« Un moyen sûr de traiter les maladies inflammatoires » ?

L’une des principales révélations des auteurs a été le fait que ce sont les cellules mésothéliales qui transmettent les signaux anti-inflammatoires.

Une théorie de travail existante voulait que les signaux soient transmis aux cellules concernées par le nerf vague, un long nerf crânien qui communique avec le cœur, les poumons et divers organes de l’abdomen.

Mais les expériences ont révélé que cette idée était erronée. Lorsque les scientifiques ont essayé de couper ce nerf, cela n’a pas affecté le comportement des cellules mésothéliales. Au contraire, il est apparu que ces cellules avaient une communication plus directe avec les organes qu’elles tapissent que ce que l’on pensait auparavant.

O’Connor et son équipe en ont pris conscience lorsqu’ils ont constaté que le déplacement de la rate affectait les cellules mésothéliales qui la tapissent et que les signaux modulant la réponse inflammatoire étaient perdus.

« Nous pensons que les signaux cholinergiques (acétylcholine) dont nous savons qu’ils sont les médiateurs de cette réponse anti-inflammatoire ne proviennent pas directement du nerf vague innervant la rate, mais des cellules mésothéliales qui forment ces connexions avec la rate », explique O’Connor.

Les résultats commencent à apporter une réponse à la question de savoir pourquoi le bicarbonate de soude peut aider à traiter les maladies auto-immunes, y compris l’arthrite, et des recherches plus approfondies sur ces mécanismes pourraient contribuer à optimiser les résultats obtenus grâce à ce composé commun.

« Il s’agit potentiellement d’un moyen très sûr de traiter les maladies inflammatoires », conclut M. O’Connor.

Si vous souhaitez boire du bicarbonate de soude, il est préférable de le prendre à jeun, mais pas le matin. Si vous prenez du bicarbonate de soude avec de la nourriture, des molécules de protéines non digérées peuvent s’infiltrer dans l’intestin ; il est donc préférable de le prendre en milieu de journée – une heure avant le déjeuner – ou une heure après le repas du soir.

Commencez par prendre 1/8 de cuillère à café, puis augmentez jusqu’à 1/4 de cuillère à café. Vous saurez que vous en avez trop pris si vous êtes essoufflé ou si votre cœur s’emballe après en avoir bu. Ne le buvez pas si votre sang est déjà alcalin, car si c’est le cas et que vous prenez trop de bicarbonate de soude, cela peut entraîner des effets secondaires néfastes, voire une crise cardiaque ou une alcalose.

En cas de doute, demandez à un médecin de vérifier votre taux de sodium avant de commencer à boire du bicarbonate de soude. Idéalement, vos taux de potassium, de magnésium et de sodium devraient être équilibrés. Autre précaution : Si vous prenez des compléments alimentaires ou des médicaments pour la thyroïde, vous risquez de moins bien les absorber.