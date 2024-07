Ce remède coupe la toux comme un couteau. Nettoie le foie. Bronchite, pharyngite. Antibiotique naturel. Expectorant. Intestins.

Orange : un bouclier naturel contre la grippe

L’orange est connue pour ses nombreuses vertus, notamment celles de renforcer le système immunitaire. En équilibrant la flore intestinale, cette agrume crée une défense solide contre la grippe. L’orange vous aide ainsi à maintenir une bonne santé immunitaire.

Ail : un allié pour vos voies respiratoires

L’ail est extrêmement efficace non seulement pour atténuer la respiration sifflante, mais aussi pour traiter l’asthme et la toux. Il réduit la congestion des voies respiratoires, facilite la respiration et prévient les crises d’asthme. De plus, des études montrent que l’ail réduit considérablement le taux de mortalité par cancer en empêchant la formation et le développement de tumeurs, notamment celles de l’estomac.

Gingembre : un protecteur naturel polyvalent

Le gingembre est un véritable trésor de la nature. Il protège contre la grippe et le rhume, aide à maintenir une bonne santé cardiovasculaire et donne de l’énergie au corps. En plus de ses propriétés expectorantes, le gingembre équilibre le système digestif et renforce la santé globale.

Miel : un antibactérien naturel puissant

Le miel naturel accélère le processus d’élimination des bactéries causant des irritations de la gorge. En agissant comme un antibactérien naturel, le miel non seulement soulage la toux, mais a également des effets expectorants. Il aide ainsi votre corps à combattre les virus de manière efficace.

Recette du sirop naturel

Ingrédients :

1 orange

1 gousse d’ail

10 g de gingembre

1 cuillère à café de miel naturel

Instructions :

Faites un trou dans l’orange, comme sur la photo Émincez la gousse d’ail. Râpez le gingembre. Ajoutez-les dans l’orange et laissez reposer pendant 2 heures. Pressez ensuite le tout avec un presse-citron.

Posologie

Pour les enfants à partir de 2 ans, donnez 2 cuillères à café par jour. Pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans, il est recommandé de boire tout le mélange en une seule fois.

Un foie en bonne santé favorise une bonne circulation sanguine et aide à renforcer le système immunitaire. Grâce à ce mélange, vous pouvez réduire la toux et bénéficier d’un effet expectorant tout en augmentant vos défenses contre les virus et autres agents pathogènes.