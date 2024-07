Découvrez les 7 aliments riches en collagène et leurs bienfaits anti-âge !

Le collagène est une protéine essentielle pour notre corps. Non seulement il donne à notre peau sa souplesse, mais il est également crucial pour la santé de nos articulations, os et tendons. Malheureusement, avec l’âge, la production de collagène diminue, ce qui entraîne l’apparition de rides et un relâchement de la peau. Heureusement, il existe de nombreux aliments qui peuvent aider à stimuler notre apport en collagène. Voici les sept meilleurs d’entre eux.

Bouillon d’os

Le bouillon d’os est une source incroyable de collagène. Fabriqué en faisant mijoter des os d’animaux bio dans de l’eau pendant de longues heures (jusqu’à 24 heures), il permet de décomposer le collagène en acides aminés que votre corps utilise. Voici quelques façons d’incorporer le bouillon d’os dans votre alimentation :

Buvez-le directement pour une dose rapide de collagène.

Utilisez-le comme base pour les soupes ou autres plats nécessitant du liquide.

Servez-vous-en comme marinade pour la viande ou le poisson avant de les cuire.

Ajoutez-le dans des plats de quinoa ou de riz pendant leur cuisson.

Spiruline

La spiruline, une algue bleu-vert, est une autre fantastique source de collagène. Selon une étude publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry, elle contient plus de collagène que de nombreuses autres sources alimentaires. La meilleure manière d’incorporer la spiruline dans votre alimentation est de l’ajouter à vos smoothies.

Ingrédients :

1 banane

1 tasse de lait d’amande

1 cuillère à soupe de spiruline

Quelques glaçons

Mettez tous les ingrédients dans un blender. Mixez jusqu’à obtenir une consistance lisse. Buvez immédiatement pour profiter des bienfaits.

Sardines

Les sardines sont une richesse insoupçonnée de collagène. Elles ont de nombreux autres avantages grâce à leur teneur élevée en acides gras oméga-3, en vitamine A et en vitamine B12 :

Les acides gras oméga-3 réduisent l’inflammation du corps et améliorent la fonction articulaire.

La vitamine A et la B12 sont excellentes pour la peau et réduisent les rides.

Les protéines contenues dans les sardines aident à la construction musculaire et préviennent le vieillissement.

Pour un apport facile, ajoutez des sardines en conserve ou fraîches dans vos salades ou sandwiches.

Œufs

Les œufs, souvent négligés, contiennent tous les acides aminés nécessaires à la production de collagène. En commençant votre journée avec des œufs, vous faites un pas en avant pour renforcer votre peau et vos articulations.

Ingrédients :

2 œufs

1 tranche de pain sans gluten

Quelques tranches de tomates et du basilic

Cassez les œufs et faites-les cuire selon vos préférences (mollet, omelette). Ajoutez des tranches de tomates et du basilic frais.

Abats

Les abats, bien que moins populaires, sont bourrés de collagène et d’autres nutriments. Une étude de l’Université Purdue a montré que la consommation régulière d’abats peut améliorer la santé des articulations et réduire la douleur associée à l’ostéoarthrite grâce à leur teneur en glucosamine et en sulfate de chondroïtine.

Peau de poulet

La peau de poulet est une autre excellente source de collagène. Elle contribue non seulement à maintenir la peau élastique et rebondie, mais elle aide aussi à réduire les ridules et à favoriser la croissance cellulaire. En plus, elle est riche en protéines et en vitamine B6, favorable à la récupération musculaire et à la production d’énergie.

Fruits de mer

Les fruits de mer sont également une source facile et polyvalente de collagène. Ils sont riches en minéraux comme le sélénium, qui aide votre corps à produire des antioxydants protégeant les cellules des dommages causés par les radicaux libres. De plus, ils contiennent de la vitamine B12 et des acides gras oméga-3, bénéfiques pour améliorer votre humeur et les fonctions cérébrales.

Sauté avec des légumes

Frit avec des œufs pour le petit déjeuner

Légèrement assaisonné avec des herbes et des épices pour une entrée élégante

Aliments ou suppléments ?

Il est généralement préférable d’obtenir du collagène à partir des aliments, mais il est parfois difficile de consommer ces aliments régulièrement. Les suppléments peuvent alors être une solution pratique pour combler ce manque. Assurez-vous cependant de toujours tenter d’intégrer ces aliments riches en collagène dans votre alimentation pour maximiser les bienfaits.

Source : Santé & Nature