« Je suis pharmacienne et je vous le dis : cet aliment soignera votre rhume en seulement 24 heures »

L’ail, connu pour ses nombreuses applications culinaires, possède également des propriétés médicinales étonnantes. Selon la pharmacienne Ariana Medizade, cet aliment courant pourrait soulager les symptômes du rhume en seulement 24 heures. Voici ses recommandations détaillées et ses conseils pratiques.

L’ail : un allié naturel contre le rhume hivernal

Les températures hivernales annoncent souvent le retour des maladies de saison comme le rhume. Mais selon Ariana Medizade, il est possible de soulager rapidement cette infection grâce à un remède simple et naturel : l’ail. En effet, cet aliment contient de l’allicine, une molécule puissante qui stimule les défenses immunitaires.

“Dès que vous vous sentez malade, prenez deux gousses d’ail et coupez-les en petits morceaux, suffisamment petits pour pouvoir les avaler et les prendre littéralement comme un supplément”, conseille-t-elle dans une publication sur Instagram. Cette méthode permet de maximiser l’efficacité de l’allicine dans l’organisme.

Les mécanismes de l’allicine

L’allicine agit rapidement en renforçant le système immunitaire. “L’ail contient de l’allicine, un composé puissant qui indique à vos cellules immunitaires de commencer à combattre les bactéries ou les virus qui pénètrent dans votre corps”, explique Ariana Medizade. Ce processus aide à réduire l’impact du rhume et à en limiter la durée.

“La raison pour laquelle cela fonctionne si bien et si vite, je vous le dis, c’est parce que l’allicine est un composé qui est rapidement absorbé dans votre sang, ce qui donne à votre système immunitaire un très bon coup de pouce pour l’aider à lutter contre les virus ou les bactéries”, précise-t-elle. Cette absorption rapide permet une action immédiate, essentielle pour contrer les premiers signes du rhume.

Une astuce complémentaire : purifier l’air avec un oignon

Pour limiter la propagation des germes dans une pièce où une personne malade séjourne, Ariana Medizade propose une méthode simple : utiliser un oignon. “Pour purifier l’air d’une pièce où une personne a été malade, il suffirait de disposer… un oignon. Ils absorbent les germes en suspension dans l’air”, affirme-t-elle. Cette astuce peu coûteuse complète parfaitement l’usage de l’ail pour lutter contre les désagréments liés au rhume.

Comprendre le rhume : une infection virale fréquente

Le rhume, ou rhinopharyngite, est une infection virale bénigne courante en hiver. Ses symptômes incluent un écoulement nasal, une sensation de fatigue, des frissons, une lourdeur dans la tête et parfois des courbatures. Un adulte en France peut être touché jusqu’à quatre fois par an, tandis que les enfants y sont encore plus exposés. Bien qu’incommodant, le rhume se résorbe généralement en quelques jours.

Grâce aux conseils d’Ariana Medizade, notamment la consommation d’ail et l’utilisation d’un oignon, il est possible d’accélérer la guérison et de limiter les risques de contagion.