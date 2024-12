« Je suis neurochirurgien et je vous le dis : voici les trois ingrédients qui vous protégeront de la maladie d’Alzheimer »

Le Dr Jonathan J. Rasouli, neurochirurgien certifié spécialisé en chirurgie de la colonne vertébrale à New York, partage ses conseils pour prévenir la maladie d’Alzheimer grâce à une alimentation adaptée. Sa recommandation repose sur trois piliers essentiels : les acides gras oméga-3, les phytonutriments et une alimentation pauvre en glucides, en sucres et en graisses transformées.

Les bases d’une alimentation bénéfique pour le cerveau

L’impact des acides gras oméga-3 sur la santé cérébrale

Les acides gras oméga-3, présents notamment dans le saumon, sont essentiels pour préserver la santé cérébrale. Ils contribuent à :

Maintenir l’intégrité des membranes cellulaires du cerveau.

Améliorer la communication entre les neurones.

Favoriser une meilleure circulation sanguine vers le cerveau.

Soutenir la création de nouvelles cellules cérébrales.

Réduire l’inflammation, facteur majeur dans le développement des maladies neurodégénératives.

Le Dr Rasouli explique : « Tout dîner pauvre en ingrédients transformés, en sucres et en graisses malsaines est bon non seulement pour prévenir Alzheimer, mais aussi pour la santé générale » (entretien avec Parade).

Le régime MIND, un allié du cerveau

Le régime MIND, conçu pour améliorer la santé cognitive, combine les principes du régime méditerranéen et du régime DASH. Il met l’accent sur les légumes verts à feuilles, les baies, les légumineuses, les noix, les céréales complètes, le poisson et l’huile d’olive. Cette approche diététique vise à réduire les processus inflammatoires et le stress oxydatif, tout en apportant les nutriments essentiels à une bonne fonction cérébrale.

La recette du neurochirurgien

Un plat simple et puissant

Le Dr Rasouli recommande un repas facile à préparer : du saumon grillé, assaisonné de curcuma, accompagné de brocoli vapeur. Le curcuma est reconnu pour ses propriétés anti-inflammatoires, grâce à la curcumine, son principe actif. Celle-ci peut ralentir la formation des plaques amyloïdes, des marqueurs caractéristiques de la maladie d’Alzheimer, et améliorer la mémoire.

Quant au brocoli, il contient des glucosinolates, qui se transforment en composés bénéfiques (les isothiocyanates) lorsqu’il est mastiqué. Ces substances réduisent le stress oxydatif et l’inflammation, tout en apportant des vitamines essentielles comme C, K et A, ainsi que des minéraux tels que le potassium, le calcium et le fer.

Les erreurs à éviter

Le Dr Rasouli insiste : « Je préfère éviter les viandes rouges, les viandes transformées comme les saucisses, et tout ce qui est riche en sucre. Ces aliments favorisent la résistance à l’insuline, un facteur de risque de démence » (entretien avec Parade).

Il met également en garde contre l’ajout excessif de sel, qui aggrave l’inflammation, et déconseille de remplacer des légumes comme le brocoli par des accompagnements riches en glucides raffinés, tels que le riz blanc ou les pommes de terre.

L’importance d’une alimentation saine pour réduire le risque d’Alzheimer

La maladie d’Alzheimer est la forme de démence la plus répandue. Elle affecte plus de 35,6 millions de personnes dans le monde, selon la Fondation pour la recherche sur Alzheimer. De manière plus large, ce sont 55 millions de personnes qui souffrent de démences. Ces chiffres devraient continuer d’augmenter en raison du vieillissement de la population. De nombreux individus présentent également des symptômes précoces sans diagnostic formel.

Adopter une alimentation axée sur les acides gras oméga-3, les antioxydants et les phytonutriments peut contribuer à ralentir ou prévenir l’apparition de ces pathologies.

Des idées de repas pour une journée complète

Un petit-déjeuner équilibré

Le Dr Rasouli privilégie un petit-déjeuner riche en nutriments essentiels, par exemple :

Un steak de bœuf nourri à l’herbe , accompagné de légumes verts ou d’avocat, pour des protéines de haute qualité, du fer et de la vitamine B12.

, accompagné de légumes verts ou d’avocat, pour des protéines de haute qualité, du fer et de la vitamine B12. Des œufs de poules élevées en plein air, riches en choline, un nutriment essentiel pour la mémoire et les fonctions cérébrales, et contenant davantage d’oméga-3 que les œufs standards.

Il propose aussi une alternative plus légère : une tartine d’avocat sur pain complet avec un œuf poché. Ces repas fournissent une énergie durable et des graisses saines.

Un déjeuner riche en antioxydants

Pour le déjeuner, il recommande :

Une salade de poulet ou de saumon grillé avec des légumes verts, de l’huile d’olive et des noix, pour un apport optimal en oméga-3, fibres et graisses saines.

Un bol de quinoa accompagné de légumes rôtis, de pois chiches et d’une sauce tahini. Le quinoa est une protéine complète, les pois chiches ajoutent des fibres, et le tahini fournit des graisses et minéraux bénéfiques.

Le Dr Rasouli explique : « Le quinoa est une protéine complète et fournit des glucides à libération lente, tandis que les pois chiches ajoutent des fibres et des protéines » (entretien avec le New York Post).

L’alimentation comme clé pour protéger son cerveau

Le Dr Rasouli insiste sur l’importance d’un régime pauvre en sucres et en aliments transformés pour réduire l’inflammation et améliorer la résistance à l’insuline, deux facteurs de risque majeurs pour la maladie d’Alzheimer. En privilégiant les aliments naturels riches en nutriments essentiels, il est possible d’agir concrètement pour prévenir les troubles cognitifs et améliorer sa santé globale.