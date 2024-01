Les 5 vitamines essentielles pour éliminer définitivement le reflux acide

Le reflux acide, un trouble digestif courant, touche un nombre croissant de personnes à travers le monde. Caractérisé par une remontée d’acide de l’estomac vers l’œsophage, ce phénomène provoque des symptômes désagréables tels que brûlures d’estomac, douleurs thoraciques, difficultés à avaler, et parfois un goût aigre dans la bouche. Ces manifestations, loin d’être de simples désagréments, peuvent significativement altérer la qualité de vie des individus affectés.

En effet, le reflux acide ne se limite pas à un inconfort passager ; il peut entraîner des complications de santé plus graves s’il n’est pas traité adéquatement. On estime que jusqu’à 20 % des Américains souffrent de reflux acide au moins une fois par semaine, soulignant ainsi l’ampleur de ce problème de santé publique.

Face à cette réalité, il devient essentiel de comprendre les mécanismes du reflux acide, d’identifier ses causes et de découvrir des solutions efficaces et naturelles pour le contrôler et le prévenir. Cet article se propose de faire la lumière sur des vitamines et suppléments naturels qui peuvent offrir un soulagement durable, tout en explorant des modifications du mode de vie susceptibles de contribuer à une meilleure gestion de cette condition.

1. Racine de gingembre

Le gingembre, utilisé comme remède naturel contre le reflux acide, est efficace grâce à ses composés phénoliques qui détendent les tissus de l’œsophage et de l’estomac, réduisant ainsi l’irritation causée par l’acide. Des études ont montré que la consommation d’extrait de gingembre avant les repas peut réduire les symptômes du reflux acide. Le gingembre aide également à diminuer l’inflammation, à relaxer les muscles de l’estomac, et à stimuler la production de mucus, neutralisant les acides gastriques. Il peut aussi inhiber la croissance de la bactérie Helicobacter pylori, souvent liée au reflux acide. En outre, le gingembre accélère la digestion et le temps de vidange gastrique, soulageant ainsi la pression sur le sphincter œsophagien inférieur et prévenant le reflux. Ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes en font un choix naturel pour soulager les symptômes du reflux acide.

2. Zinc l-carnosine

Le Zinc L-Carnosine, un mélange de zinc et de carnosine, est efficace pour traiter le reflux acide. Utilisé depuis 1994 au Japon, il soulage les symptômes du RGO comme les brûlures d’estomac et l’indigestion en apaisant l’inflammation et en protégeant l’appareil digestif des dommages causés par les acides gastriques. Le zinc, élément clé de ce composé, aide à réparer les tissus, notamment ceux de l’épithélium, et est efficace contre les inflammations, ulcères ou lésions de l’œsophage, de l’estomac et des intestins. Le Zinc L-Carnosine fonctionne en rétablissant la barrière muqueuse protectrice du système digestif, favorisant ainsi sa guérison et sa réparation. Il est généralement pris sous forme de supplément, et le zinc est aussi présent dans des aliments comme les fruits de mer, la viande rouge nourrie à l’herbe et les graines de citrouille.

3. Betaine HCL avec Pepsine

La Betaine HCL avec pepsine est un supplément qui augmente les niveaux d’acide dans l’estomac, améliorant ainsi la digestion, particulièrement celle des protéines. Cette combinaison est bénéfique pour les personnes ayant des difficultés à digérer les aliments riches en protéines en raison de faibles niveaux d’acide gastrique. La pepsine aide à décomposer les protéines en composants plus petits, facilitant leur absorption. La prise recommandée est de deux à quatre capsules de 1 300 milligrammes de Betaine HCL avant chaque repas, ce qui aide à la digestion et au bon fonctionnement du sphincter œsophagien inférieur, prévenant ainsi le reflux. La dose peut être ajustée progressivement selon les besoins pour améliorer les symptômes.

4. Probiotiques

Les probiotiques sont des bactéries et levures bénéfiques qui soutiennent la santé du système digestif en maintenant un équilibre sain de la flore intestinale. Ils sont essentiels pour la santé globale et peuvent être trouvés dans des aliments fermentés comme le kéfir, la choucroute crue, le kimchi, la soupe miso, les cornichons et le kombucha, ou pris sous forme de suppléments. Les probiotiques aident à réguler les nerfs qui contrôlent le sphincter œsophagien inférieur, réduisant ainsi les risques de reflux acide, d’indigestion, d’ulcères, de gastrite, du syndrome de l’intestin irritable, de la surcroissance bactérienne intestinale et d’autres troubles auto-immuns. Ils sont particulièrement utiles pour restaurer la flore intestinale après l’utilisation d’antibiotiques ou d’autres médicaments qui peuvent déséquilibrer les bactéries bénéfiques dans l’intestin.

5. Vinaigre de cidre

Le vinaigre de cidre de pomme est un remède naturel populaire pour le reflux acide. Il est riche en acide acétique, qui peut aider à réguler les niveaux de pH de l’estomac, améliorant ainsi la digestion et prévenant le reflux acide et le RGO. Le vinaigre de cidre de pomme est également considéré comme une source de probiotiques, soutenant la régulation intestinale. Il est généralement consommé dilué dans l’eau avant les repas pour soulager les symptômes du reflux acide et favoriser une digestion saine. Des études suggèrent que l’acide acétique peut également avoir des effets bénéfiques sur la régulation de la glycémie et la perte de poids.

Conseil numéro 1 : Manger du chou cru râpé tous les jours

Manger du chou cru râpé quotidiennement peut aider à combattre le reflux acide. Riche en vitamine C et en composés soufrés, le chou renforce le système immunitaire, réduit l’inflammation et agit comme un antibiotique naturel. Il contient également du potassium, qui fluidifie les sécrétions muqueuses, et est riche en glutamine et chlorophylle, protégeant la muqueuse de l’estomac, de l’œsophage et des intestins, tout en aidant à équilibrer le pH de l’estomac. Le chou, versatile et nutritif, peut être facilement intégré dans divers plats pour améliorer la santé digestive.



Conseil numéro 2 : Réduire la consommation de céréales raffinées et d’huiles végétales

Pour mieux gérer le reflux acide, il est recommandé de réduire la consommation de céréales raffinées et d’huiles végétales, souvent présentes dans les aliments transformés et pouvant irriter l’estomac. Optez plutôt pour des grains entiers sans gluten comme le quinoa, l’avoine, le sarrasin, et le riz complet qui sont plus riches en fibres et nutriments. Remplacez les huiles végétales par des graisses saines comme l’huile d’olive extra vierge, l’huile d’avocat et les purées d’oléagineux. Ces changements alimentaires peuvent aider à réduire l’inflammation et améliorer la digestion, contribuant ainsi à une meilleure gestion du reflux acide et à une santé globale améliorée.

Conseil numéro 3 : Utiliser du sel de Guérande ou de l’Himalaya

Pour aider à lutter contre le reflux acide, remplacez le sel de table ordinaire par du sel de Guérande ou de l’Himalaya. Ces sels naturels et non raffinés sont riches en minéraux essentiels et offrent un équilibre en sodium plus sain. Ils peuvent augmenter les niveaux d’acide chlorhydrique dans l’estomac, favorisant une meilleure digestion et pouvant réduire les symptômes du reflux acide. Utilisez-les avec modération pour profiter de leurs bienfaits tout en maintenant une consommation de sodium équilibrée.

Conseil numéro 4 : Boire un grand verre d’eau minérale gazeuse le matin

Boire un grand verre d’eau minérale gazeuse chaque matin peut améliorer la santé digestive et aider à prévenir le reflux acide. Riche en minéraux et électrolytes, elle hydrate le corps, stimule la digestion, renforce le pH de l’estomac et aide à éliminer les toxines. Toutefois, elle doit être consommée en complément de l’eau plate pour en tirer pleinement profit.

En plus de boire de l’eau minérale gazeuse le matin, il est conseillé de réduire votre consommation de boissons caféinées comme le café ou le thé. Les boissons caféinées peuvent augmenter la production d’acide dans l’estomac et provoquer une inflammation de l’œsophage, exacerbant ainsi les symptômes du reflux acide. Optez plutôt pour des thés à base de plantes ou du café décaféiné pour minimiser ces effets.