N’utilisez surtout pas ceci pour cuisiner !!!

Existe-t-il une manière saine de savourer des aliments frits ? Découvrez ici les meilleures et les pires huiles pour la friture !

Les huiles de graines : ce qu’il faut savoir

Les huiles de graines sont des acides gras polyinsaturés. Contrairement à ce que leur nom pourrait suggérer, les huiles végétales sont en réalité des huiles extraites de graines comme le maïs, le soja ou le colza. Elles subissent des traitements industriels lourds, incluant un chauffage intense et l’utilisation de solvants comme l’hexane, retrouvé aussi dans l’essence. Ces procédés permettent à ces huiles de rester stables sur de longues périodes.

Il est impressionnant de noter que ces huiles représentent environ 25 % à 30 % de notre apport calorique quotidien. Elles sont présentes dans de nombreux produits transformés.

Les dangers des huiles de graines

Lorsque vous cuisinez des aliments comme les donuts dans ces huiles, vous combinez sucre, graisse et chaleur. Ce procédé, connu sous le nom de glycation, entraîne la formation de protéines collantes dans le corps, perturbant ainsi ses fonctions.

Dans les établissements de restauration rapide, ces huiles sont réchauffées et réutilisées plusieurs fois, ce qui les rend encore plus toxiques avec le temps.

Initialement, ces huiles n’étaient pas destinées à la consommation humaine. Elles sont extrêmement nuisibles aux mitochondries, provoquant une résistance à l’insuline, une stéatose hépatique (foie gras), l’obésité, des maladies cardiaques et augmentent le risque de cancer.

Les huiles les plus nocives

Les huiles les plus nocives pour le corps humain sont :

L’huile de soja

L’huile de maïs

L’huile de tournesol

L’huile de colza

Les meilleures alternatives pour la friture

Il existe des alternatives plus saines pour la friture :

Huile d’avocat

Huile de coco

Huile de palme

Huile d’olive

Suif de bœuf

Beurre

Ghee

Cependant, il est préférable de cuisiner à feu doux ou moyen. Des méthodes telles que la friture dans une poêle, la cuisson à l’air (air-frying) et la friture à l’étouffée (stir-frying) sont plus saines que la friture à haute température.

Conseils pour minimiser les risques

En général, évitez de faire frire des aliments à haute température. Par exemple, l’huile d’avocat, lorsqu’elle est raffinée, peut créer plus de dommages. Il est préférable de l’utiliser crue dans des salades. De même, l’huile d’olive et l’huile de coco, en raison de leur teneur élevée en acides gras monoinsaturés, sont moins sujettes à l’oxydation. Néanmoins, elles peuvent fumer davantage lorsqu’elles sont chauffées. Préférez des températures modérées.

L’impact des huiles de graines sur la santé

Les huiles de graines causent une multitude de dommages, notamment en raison de leur effet sur les mitochondries. Elles remplacent les membranes cellulaires naturelles par des matériaux moins efficaces, perturbant ainsi les fonctions cellulaires. Ces huiles ne sont pas métabolisées comme d’autres graisses et restent stockées dans le corps, créant une accumulation toxique.

Usage des graisses animales

Le suif de bœuf, le beurre et le ghee sont des alternatives viables. Par exemple, le ghee est légèrement meilleur que le beurre pour la cuisson à haute température. Utiliser du beurre pour des aliments comme les œufs ou les légumes sautés à la poêle garantit un goût savoureux sans atteindre des températures trop élevées, minimisant ainsi la fumée toxique.

Pour des options encore plus saines, la cuisson à l’air (air fryer) ou la friture à l’étouffée (stir-frying) sont recommandées car elles n’exigent pas l’utilisation d’huile et réduisent donc les risques liés à la chaleur et à l’oxydation.

Il est essentiel de choisir la bonne huile pour la friture afin de protéger votre santé à long terme. Gardez ces conseils à l’esprit la prochaine fois que vous décidez de frire des aliments.

Source : Dr. Eric Berg DC