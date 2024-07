Une cuillère à soupe par jour et les caillots sanguins disparaissent pour toujours !

Si vous avez plus de 40 ans, il est possible que vous hébergiez un tueur silencieux dans vos veines, prêt à frapper à tout moment. Les caillots sanguins touchent des millions de personnes dans le monde chaque année et peuvent entraîner de graves problèmes de santé comme des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux (AVC) et des embolies pulmonaires.

Les dangers des caillots sanguins

Lorsqu’un caillot se forme dans une veine ou une artère, il peut obstruer le flux sanguin vers les organes vitaux, constituant une urgence médicale nécessitant un traitement immédiat. Les symptômes d’un caillot sanguin peuvent inclure :

Gonflement, douleur ou sensibilité dans le membre affecté

Peau chaude au toucher ou rougeur

Douleur thoracique et essoufflement (embolie pulmonaire)

Faiblesse ou engourdissement d’un côté du corps (AVC)

Si non traités, les caillots sanguins peuvent mettre la vie en danger. Il est donc primordial de prendre des mesures pour les prévenir et connaître les signes d’alerte.

Covid-19 et le risque de caillots sanguins

Des études récentes ont révélé une connexion surprenante entre COVID-19 et une augmentation du risque de caillots sanguins. Dans les cas sévères de COVID-19, les patients ont montré des taux élevés de thromboembolie veineuse (TEV), incluant la thrombose veineuse profonde (TVP) et l’embolie pulmonaire (EP).

Les chercheurs pensent que la réponse hyperinflammatoire déclenchée par le virus SARS-CoV-2 entraîne des anomalies de la coagulation du sang. Cela peut causer des dysfonctionnements endotheliaux et une activation des plaquettes.

Coenzyme Q10 : un allié naturel contre les caillots sanguins

La Coenzyme Q10 (CoQ10) est une substance de type vitamine produite naturellement par le corps. Elle joue un rôle essentiel dans la production d’énergie au sein des cellules et agit comme un puissant antioxydant. Des études ont montré que la CoQ10 pourrait aider à prévenir les caillots sanguins en :

Réduisant le stress oxydatif et l’inflammation

Améliorant la santé et la flexibilité des vaisseaux sanguins

Diminuant l’agrégation plaquettaire (regroupement des cellules sanguines)

Renforçant les effets de la vitamine K, importante pour une coagulation sanguine normale

Une étude publiée dans le journal Atherosclerosis a trouvé que la supplémentation en CoQ10 diminuait significativement le risque d’événements cardiovasculaires majeurs, y compris les crises cardiaques et les AVC, chez les patients atteints de maladie coronarienne.

La CoQ10 : production et supplémentation

Le corps produit naturellement cette substance, mais la production diminue avec l’âge. Certaines conditions de santé, telles que les maladies cardiaques, le diabète et le cancer, peuvent également épuiser ses niveaux. Les statines utilisés pour abaisser le cholestérol sont également connus pour réduire la CoQ10.

Bien qu’on puisse obtenir de petites quantités de CoQ10 par l’alimentation, il est difficile d’atteindre des niveaux thérapeutiques uniquement par l’alimentation. C’est là que les suppléments entrent en jeu. Les suppléments de CoQ10 sont largement disponibles en vente libre dans les pharmacies, les magasins d’aliments naturels et en ligne. Ils se présentent sous deux formes :

Ubiquinone : forme oxydée de la CoQ10 qui doit être convertie par le corps en ubiquinol pour être utilisée dans les cellules.

Ubiquinol : forme active et antioxydante de la CoQ10, plus facilement absorbée, notamment chez les personnes âgées.

CoQ10 et COVID-19

Des études intéressantes ont suggéré que la CoQ10 pourrait avoir des bénéfices potentiels pour les patients COVID-19. En plus de ses propriétés anticoagulantes, la CoQ10 a montré des effets antiviraux, anti-inflammatoires et immunomodulateurs.

Une étude de 2020 publiée dans la revue Antioxidants a proposé que la supplémentation en CoQ10 pourrait être une thérapie adjuvante potentielle pour le COVID-19. Les auteurs ont émis l’hypothèse que la CoQ10 pourrait aider à réduire le stress oxydatif, soutenir la fonction mitochondriale et moduler la réponse immunitaire chez les patients COVID-19.

Choisir et utiliser des suppléments de CoQ10

Lorsque vous choisissez un supplément de CoQ10, optez pour une marque réputée contenant des ingrédients naturels et pharmaceutiques. Évitez les versions synthétiques. Pour une absorption optimale, il est recommandé de prendre la CoQ10 avec un repas contenant des graisses.

La posologie typique recommandée est de 100 à 200 milligrammes par jour, mais certaines études ont utilisé des doses plus élevées de 300 à 600 milligrammes par jour. La CoQ10 est généralement bien tolérée avec peu d’effets secondaires. Les effets indésirables les plus courants sont des troubles digestifs, des maux de tête, de la fatigue et des insomnies.

Si vous avez des conditions médicales ou prenez des médicaments, consultez votre médecin avant de commencer un supplément de CoQ10, car il peut interagir avec certains médicaments comme les anticoagulants, l’insuline et certains agents chimiothérapeutiques.

Adopter une approche holistique pour prévenir les caillots

Bien que la CoQ10 et les changements de mode de vie puissent aider à prévenir les caillots sanguins, ils ne doivent jamais être utilisés comme substituts à un traitement médical. Si vous présentez des symptômes de caillot sanguin, comme un gonflement, une douleur, une chaleur ou une rougeur des membres, une douleur thoracique, un essoufflement ou des symptômes d’AVC, cherchez immédiatement une assistance médicale d’urgence.

Les caillots sanguins sont une préoccupation sérieuse, mais la bonne nouvelle est qu’il existe des moyens naturels de réduire votre risque. La coenzyme Q10 est un puissant antioxydant qui montre de la promesse dans la prévention des caillots anormaux et l’amélioration de la santé cardiovasculaire globale. Combinée à un mode de vie sain, la supplémentation en CoQ10 peut être une méthode sûre et efficace pour se protéger contre les caillots dangereux.

Bien sûr, consultez toujours votre fournisseur de soins de santé avant de commencer tout nouveau régime de suppléments. Et souvenez-vous, aucune pilule ne peut remplacer une alimentation saine, un exercice régulier et une gestion du stress. En adoptant une approche holistique de votre bien-être, vous serez sur la voie d’un cœur et d’un corps plus sains.