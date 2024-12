Un médecin japonais avertit : « Les maladies commencent dans l’intestin, faites ceci pour guérir la plupart des maladies »

La phrase « la majorité des maladies commencent dans l’intestin » n’est pas une simple métaphore. Les recherches scientifiques confirment que la santé de notre système digestif influence directement notre bien-être général, nos défenses immunitaires et même notre longévité. Des figures médicales renommées, comme les Drs Shigeaki Hinohara et Hiromi Shinya, mettent en lumière l’importance de l’intestin et expliquent comment un mode de vie adapté peut transformer notre santé.

L’héritage du Dr Shigeaki Hinohara : un exemple de longévité

Le Dr Shigeaki Hinohara, célèbre pour avoir vécu jusqu’à 105 ans, attribuait sa longévité et sa vitalité à une hygiène de vie centrée sur la santé intestinale. Même après avoir franchi le cap des 100 ans, il continuait à soigner des patients, témoignage vivant des bienfaits de ses habitudes.

Son secret ? Une alimentation riche en fibres et composée de légumes frais, de fruits et de céréales complètes. Ce régime, essentiel pour favoriser une digestion optimale, permet au corps de mieux absorber les nutriments tout en prévenant les désordres digestifs comme la constipation. Le Dr Hinohara privilégiait également des repas légers et faciles à digérer, recommandant aux personnes âgées d’éviter les aliments lourds, comme les viandes rouges, qui surchargent le système digestif. Par ailleurs, il soulignait l’importance d’une activité physique régulière pour stimuler la fonction intestinale et maintenir un corps en bonne santé.

Les mises en garde du Dr Hiromi Shinya : « La mort commence dans l’intestin »

Le Dr Hiromi Shinya, connu pour ses travaux révolutionnaires en gastroentérologie, va encore plus loin en affirmant que de nombreuses maladies chroniques trouvent leur origine dans l’intestin. Selon lui, la consommation excessive de viandes, d’aliments transformés et de sucres raffinés entraîne une fermentation et une putréfaction dans l’intestin. Ces processus libèrent des toxines qui se propagent dans l’organisme, provoquant inflammations et maladies graves.

Cependant, le Dr Shinya est convaincu que nous pouvons éviter jusqu’à 99 % des maladies en empêchant cette putréfaction grâce à une alimentation naturelle. En adoptant une diète riche en fibres, en probiotiques et en prébiotiques, il est possible de nourrir les bonnes bactéries de l’intestin et de restaurer un microbiote sain, clé de la prévention des maladies.

Pourquoi l’intestin est appelé le « deuxième cerveau »

L’intestin n’est pas seulement un organe digestif : il joue un rôle central dans la régulation de nombreuses fonctions corporelles. Il est doté d’un système nerveux propre, appelé système nerveux entérique, qui contient plus de 100 millions de cellules nerveuses. Ce « cerveau intestinal » communique avec le cerveau principal via l’axe intestin-cerveau, une connexion bidirectionnelle influençant l’humeur, les émotions et même la santé mentale.

De plus, l’intestin produit près de 90 % de la sérotonine, un neurotransmetteur essentiel au bien-être. Ce lien explique pourquoi des troubles digestifs comme le syndrome de l’intestin irritable (SII) sont souvent associés à des problèmes émotionnels tels que le stress ou l’anxiété. L’intestin joue également un rôle clé dans l’immunité, abritant environ 70 % des cellules immunitaires du corps. Un déséquilibre du microbiote intestinal (dysbiose) peut affaiblir ces défenses naturelles, augmentant le risque de maladies telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, et même certains cancers.

Les aliments à privilégier et à éviter pour une santé intestinale optimale

Pour maintenir un intestin en bonne santé et réduire le risque de maladies, voici les recommandations des experts :

Les aliments à consommer :

Légumes et fruits frais : Riches en fibres et en antioxydants, ils favorisent la croissance des bonnes bactéries et réduisent l’inflammation. Grains entiers : Le riz complet, l’avoine et le quinoa fournissent des fibres essentielles et des nutriments comme le magnésium et les vitamines B. Légumineuses : Haricots, lentilles et pois chiches offrent des protéines végétales et des fibres qui facilitent la digestion. Probiotiques naturels : Le yaourt grec, le kéfir et la choucroute nourrissent le microbiote en renforçant les bonnes bactéries. Eau propre et alcaline : Une hydratation adéquate est essentielle pour éliminer les toxines et maintenir un bon fonctionnement cellulaire.

Les aliments à éviter :

Viandes rouges : Elles peuvent fermenter dans l’intestin et libérer des toxines lorsqu’elles ne sont pas accompagnées de fibres. Produits laitiers gras : Difficultés de digestion, gaz et ballonnements peuvent survenir chez certaines personnes. Aliments ultra-transformés : Riches en conservateurs, sucres et graisses transformées, ces produits perturbent l’équilibre intestinal. Sucres raffinés : Ils nourrissent les mauvaises bactéries et provoquent des inflammations. Viandes transformées : Les saucisses, jambons et salamis contiennent des additifs nocifs qui augmentent les risques de cancer.

Une recette naturelle pour nettoyer et régénérer l’intestin

Pour ceux qui souhaitent revitaliser leur intestin, voici une recette inspirée des zones « Bleues », ces régions où les habitants vivent plus longtemps et en meilleure santé.

Ingrédients :

250 ml d’eau tiède

1 cuillère à soupe de graines de lin

1 cuillère à soupe de graines de chia

Le jus d’un demi-citron

1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre bio

1 cuillère à café de miel naturel

Préparation :

Chauffez légèrement l’eau sans la faire bouillir. Ajoutez les graines de lin et de chia, mélangez, et laissez reposer 10 minutes pour qu’elles forment un gel. Incorporez le jus de citron, le vinaigre de cidre et le miel. Remuez bien. Consommez cette boisson chaque matin à jeun, 30 minutes avant le petit-déjeuner.

Suivez cette cure pendant 30 jours pour une détox complète, puis 2 à 3 fois par semaine pour maintenir votre santé intestinale.

Pourquoi cette recette fonctionne-t-elle ?

Graines de lin et de chia : Riches en fibres, elles nettoient l’intestin et réduisent l’inflammation.

: Riches en fibres, elles nettoient l’intestin et réduisent l’inflammation. Citron : Aide à équilibrer le pH du corps et stimule la digestion.

: Aide à équilibrer le pH du corps et stimule la digestion. Vinaigre de cidre : Régule l’acidité gastrique et stabilise la glycémie.

: Régule l’acidité gastrique et stabilise la glycémie. Miel : Possède des propriétés antibactériennes qui favorisent la guérison intestinale.

Prenez soin de votre intestin pour une vie plus longue et plus saine

L’intestin est bien plus qu’un organe digestif. En suivant les conseils des Drs Hinohara et Shinya, combinés aux découvertes scientifiques modernes, il est possible de réduire les risques de maladies chroniques et de vivre en meilleure santé. Une alimentation adaptée et des gestes simples, comme la consommation de la recette présentée, permettent de maintenir un microbiote équilibré et un corps résilient.