Voici ce qui arrive lorsque vous faites 25 squats deux fois par jour

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque vous faites des squats tous les jours ? Les squats peuvent-ils améliorer la force de votre tronc ou vous aider à perdre du poids ? Découvrez ce qui arrive à votre corps en faisant 25 squats matin et soir.

Amélioration de la force athlétique et des capacités

Si vous êtes un athlète, ou si vous aimez simplement courir, intégrer des squats à votre routine d’exercice pourrait améliorer considérablement vos performances physiques. En effet, les squats aident à développer une force et une vitesse significatives, lesquelles peuvent optimiser vos performances.

Une étude a exploré les effets des squats sautés sur les participants. Il a été révélé que pratiquer des squats sautés trois fois par semaine pendant huit semaines améliore simultanément plusieurs capacités athlétiques, comme la force explosive et le temps de sprint.

Réduction des risques de blessures

Pratiquer des exercices implique toujours un certain risque de blessures, telles que des entorses de la cheville, des élongations musculaires, des périostites tibiales, des blessures au genou, et bien d’autres. Intégrer des squats à votre routine peut aider à réduire ces risques en renforçant les muscles du bas de votre corps.

Cela vous aide également à exécuter des mouvements de tout le corps avec une meilleure forme, équilibre, mobilité et posture. Selon l’American Council on Exercise, les squats renforcent également vos os, ligaments et tendons.

Les variations de squats peuvent augmenter la motivation

Il existe plusieurs types de squats que vous pouvez effectuer, ce qui rend votre routine d’exercice plus intéressante et aide à activer plusieurs groupes musculaires. Vous pouvez faire des squats en utilisant uniquement votre poids corporel, nécessitant simplement un espace suffisant pour abaisser vos hanches en position accroupie.

Vous pouvez également faire des squats avec des poids comme des ballons médicaux, kettlebells, barres de musculation, haltères, bandes de résistance, et balles de yoga. Faire 25 squats le matin et 25 autres le soir peut réellement solliciter plusieurs groupes musculaires.

Renforcement de la force du bas du corps

Les muscles du bas de votre corps sont parmi les plus grands et les plus puissants de votre corps. Ces muscles, incluant les mollets, adducteurs, fléchisseurs de la hanche, quadriceps, ischio-jambiers et fessiers, sont responsables de nombreuses actions quotidiennes telles que s’asseoir sur une chaise et se lever du lit.

Faire des exercices de musculation comme les squats est excellent pour tonifier et renforcer ces muscles. Lorsque les muscles du bas de votre corps sont en bonne forme, cela vous aide à vous déplacer avec moins de douleur, à bouger plus confortablement, et rend les actions comme marcher et se pencher plus faciles.

Renforcement de la force du tronc

Avoir un tronc solide améliore votre équilibre et votre stabilité, réduit les douleurs lombaires, et aide à maintenir une bonne posture. Renforcer votre tronc rend également les mouvements comme se pencher, tourner, et se tenir debout plus faciles.

Les squats sont un excellent exercice pour renforcer votre tronc. Une étude comparant l’activation musculaire du tronc entre les planches et les squats dorsaux a révélé que les squats dorsaux (où une barre de musculation est placée sur le haut des trapèzes, derrière le cou) entraînent une plus grande activation des muscles qui soutiennent votre dos.

Brûler des calories

Selon la Harvard Medical School, une personne pesant environ 70 kg peut brûler environ 223 calories en effectuant 30 minutes d’exercices de musculation ou d’entraînement avec des poids, comme les squats. Cela montre que vous pouvez également brûler un nombre significatif de calories en effectuant des mouvements composés à haute intensité, tels que les squats, en plus des exercices aérobics comme le cyclisme ou la course.