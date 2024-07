Combinaison magique capable de guérir presque toutes les maladies

L’élément essentiel pour une bonne santé globale est l’alimentation que vous consommez. En la consommant dans les bonnes combinaisons, vous améliorerez considérablement votre santé et votre système immunitaire, vous protégeant ainsi de nombreuses maladies.

Voici une recette de remède comptant seulement quatre ingrédients, mais aux innombrables bienfaits pour la santé. Cette combinaison parfaite vous permet d’éviter les effets secondaires souvent associés aux médicaments prescrits.

Vous avez probablement déjà entendu dire que le miel est l’un des meilleurs stimulants naturels. Utilisé depuis des siècles, il est riche en antioxydants et en enzymes. Malgré sa douceur, une dose appropriée de ce mélange ne fera aucun mal aux patients diabétiques. Les autres constituants du miel incluent le potassium, le calcium, le magnésium, la vitamine C, la niacine, la riboflavine et l’acide pantothénique.

Un autre ingrédient de ce remède est le vinaigre de cidre de pomme, réputé pour ses capacités à guérir presque toutes les maladies, de la grippe aux verrues. Il peut également éliminer certains types de bactéries et purifier le corps des toxines, des métaux lourds, des pesticides et des déchets métaboliques.

Le gingembre, quant à lui, est riche en antioxydants et contient des gingérols, des zingérones et des shogaols. Ces composés lui confèrent la capacité de nettoyer le foie, les intestins, la peau et le sang. Le gingembre est couramment utilisé pour prévenir de nombreuses maladies. Il est bénéfique pour les patients atteints de cancer sous chimiothérapie, pour les femmes enceintes et il a également prouvé son efficacité contre les nausées lors des voyages.

Incroyablement, ce remède peut être utilisé pour traiter toutes les maladies suivantes :

Combattre la cellulite Soulager les crampes menstruelles Apaiser les maux de gorge Réduire les crampes musculaires dans les jambes Traiter l’eczéma Réduire le taux de cholestérol élevé Prévenir l’indigestion Guérir le rhume et la toux Abaisser l’hypertension artérielle Améliorer les problèmes respiratoires Renforcer les ongles cassants Stimuler le système immunitaire Prévenir le cancer Soulager l’arthrite Réduire les symptômes d’allergies saisonnières Combattre l’acné Soulager les douleurs musculaires Lutter contre l’obésité et le surpoids Débloquer les sinus Prévenir les intoxications alimentaires Retarder le vieillissement prématuré Éliminer la mauvaise haleine et les odeurs corporelles Renforcer les os Apaiser le reflux acide et les brûlures d’estomac Réduire l’inflammation et combattre les radicaux libres Aider à la digestion et soulager les irritations de l’estomac Limiter l’épuisement dû à la chaleur Réduire les risques de maladies telles que l’athérosclérose, les crises cardiaques et les AVC Soulager les maux de tête et les migraines

Recette

Ingrédients :

2 citrons

4 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme biologique

Un pot de miel biologique

6 cuillères à soupe de gingembre râpé

Instructions :

Lavez minutieusement les citrons sous l’eau courante, puis râpez-les pour obtenir du zeste. Pressez ensuite les citrons pour en extraire le jus. Mélangez tous les ingrédients (zeste de citron, jus de citron, vinaigre de cidre de pomme et gingembre râpé) dans le pot de miel. Mélangez bien et laissez reposer au réfrigérateur pendant deux jours. Après cette période, vous pouvez commencer à consommer le remède.

Dosage : Consommez une cuillère à soupe de ce remède chaque matin, avant le petit-déjeuner. Lorsque vous avez terminé un pot, faites une pause d’un mois. Si nécessaire, vous pouvez répéter la procédure après cette pause.