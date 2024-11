6 habitudes à éviter pour préserver la santé de son cœur selon un chirurgien cardiaque

Le Dr Jeremy London, chirurgien cardiovasculaire en Géorgie, aux États-Unis, observe quotidiennement les ravages des maladies cardiaques, première cause de mortalité dans le monde. À partir de son expérience et de ses recherches, il a identifié des habitudes qu’il s’efforce lui-même d’éviter pour protéger son cœur. Voici les six comportements que le Dr London conseille d’éviter pour maintenir un cœur en bonne santé.

1. Éviter les bains de bouche à base d’alcool

Les bains de bouche alcoolisés, souvent vendus comme éliminant la quasi-totalité des germes, perturbent la flore buccale et peuvent nuire à la santé cardiovasculaire. Dr London explique que les bonnes bactéries présentes dans la bouche participent à la production d’oxyde nitrique, un composé essentiel à la dilatation des vaisseaux sanguins et au maintien d’une pression artérielle stable.

Les bains de bouche antibactériens éliminent cependant ces bactéries bénéfiques, interrompant ce processus. Une étude a d’ailleurs révélé que l’utilisation régulière de bains de bouche antiseptiques est associée à un risque accru d’hypertension, indépendamment des autres facteurs de risque. Le Dr London recommande ainsi d’éviter les bains de bouche alcoolisés au profit de versions sans alcool, comme les bains de bouche alcalins, afin de préserver l’équilibre du microbiome buccal.

2. Bannir le tabac et le vapotage

Fumer affecte directement la paroi des vaisseaux sanguins, augmentant les risques de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral. Dr London souligne que la nicotine agit comme vasoconstricteur, réduisant le diamètre des vaisseaux sanguins et faisant ainsi monter la pression artérielle.

Le vapotage est également concerné : plusieurs études montrent que les utilisateurs de cigarettes électroniques subissent des changements inquiétants dans la fonction cardiaque et vasculaire. Ils présentent un risque accru d’insuffisance cardiaque par rapport aux non-fumeurs. Pour le Dr London, fumer, que ce soit sous forme de tabac traditionnel ou de cigarettes électroniques, reste « la pire chose à faire pour soi-même ».

3. Éviter l’alcool

Le Dr London a personnellement supprimé l’alcool de sa vie il y a trois ans, affirmant que cette décision a été bénéfique pour sa santé globale. Pour lui, l’alcool est “toxique pour chaque cellule du corps”, et il est convaincu qu’il sera bientôt considéré comme un danger comparable au tabac. Bien que certaines directives alimentaires tolèrent une consommation modérée, London estime que même de petites quantités représentent un risque. “Que ce soit un verre par semaine ou un verre par soir, l’alcool reste un choix conscient d’introduire une substance toxique dans le corps”, souligne-t-il, rappelant que c’est un choix personnel mais qu’il vaut mieux l’éviter pour préserver sa santé cardiaque.

4. Limiter les boissons gazeuses

Les boissons gazeuses sucrées sont particulièrement nocives, souvent qualifiées par le Dr London de “mort liquide” en raison de leur forte teneur en sucre. Ces calories, souvent non perçues, contribuent au risque de maladies cardiovasculaires, même chez ceux qui pratiquent une activité physique. Le Dr London conseille l’eau et le thé comme alternatives saines aux boissons gazeuses, mettant en garde contre les calories cachées qui peuvent influencer la prise de poids et la santé cardiaque.

Les boissons gazeuses sans sucre sont moins dangereuses mais ne remplacent pas les avantages de l’eau pour l’hydratation et la santé.

5. Privilégier les céréales complètes et éviter la farine raffinée

Les aliments à base de farine raffinée, comme certains pains et pâtes, perdent leurs nutriments essentiels pendant le processus de raffinage, notamment les fibres, le fer et les vitamines B. En revanche, les céréales complètes apportent les fibres alimentaires nécessaires pour améliorer les niveaux de cholestérol et réduire le risque de maladies cardiaques, comme le rappelle l’American Heart Association. Dr London recommande donc de privilégier les produits à base de céréales complètes pour une meilleure santé cardiaque.

6. Éviter les aliments ultra-transformés

Les aliments ultra-transformés, comme les biscuits, chips et autres produits emballés, contiennent souvent des quantités élevées de sucres, de sels, de graisses saturées et de conservateurs. Selon une étude publiée dans le Journal of the American College of Cardiology, la consommation accrue d’aliments ultra-transformés est liée à un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires et de mortalité. Dr London illustre ce point avec une phrase percutante : “Plus la durée de conservation est longue, plus votre espérance de vie pourrait être courte.”

Il recommande de favoriser les aliments naturels et non transformés, notamment ceux constitués d’un seul ingrédient, comme les fruits, légumes, viandes maigres et œufs. Ces aliments, qu’il qualifie de “faits par la nature, et non par l’homme”, offrent des nutriments essentiels pour une alimentation équilibrée et saine.

En résumé, les conseils du Dr London mettent l’accent sur des choix de vie simples mais efficaces pour limiter les risques de maladies cardiovasculaires. Ces recommandations, basées sur des études et sa propre expérience en chirurgie cardiaque, offrent une perspective précieuse sur les habitudes à éviter pour préserver la santé de son cœur.

