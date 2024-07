Ajoutez de la crème de tartre au jus d’orange et aidez votre corps à se débarrasser de la nicotine

Beaucoup de personnes sont confrontées au défi d’abandonner la cigarette. Elles utilisent différentes méthodes comme les patchs de nicotine et l’hypnose ou arrêtent de fumer d’un seul coup. Des millions de personnes dans le monde aiment fumer, mais avec chaque cigarette, elles mettent en danger leur vie et leur santé.

Si vous avez tout essayé pour arrêter de fumer mais sans succès, il pourrait y avoir une réponse à vos prières. Cette réponse est la crème de tartre. La crème de tartre offre de nombreux bienfaits pour la santé qui pourraient vous aider à améliorer significativement votre bien-être. En plus de tous ses bienfaits pour la santé, elle peut également aider à éliminer la nicotine de votre organisme.

Voici comment :

Avant de commencer sur la manière dont la crème de tartre peut aider à éliminer la nicotine de votre corps, voici quelques autres bienfaits qu’elle peut apporter à votre santé.

La crème de tartre se présente sous forme de poudre et possède des propriétés acides qui peuvent aider à nettoyer votre peau et à soulager votre acné.

N’appliquez pas directement la crème de tartre sur votre visage. À la place, consommez une cuillère à café de crème de tartre dans un verre de 250 ml d’eau ou de jus d’orange chaque jour.

Cela aidera à détruire les bactéries responsables de votre acné.

En plus de réduire l’acné et de tuer les bactéries qui peuvent la produire, la crème de tartre réduit également la pression artérielle.

100 grammes de crème de tartre contiennent un total de 16 500 milligrammes de potassium.

Si vous souffrez d’hypertension artérielle en raison d’une carence en potassium, mélangez une cuillère à café de crème de tartre avec un verre d’eau. Buvez ce mélange chaque nuit avant de vous coucher.

Non seulement la crème de tartre peut aider pour l’hypertension, mais elle peut également modifier le niveau de pH dans votre urine. Si vous avez déjà eu une infection urinaire (IU), vous savez probablement déjà l’importance du niveau de pH dans votre urine.

La crème de tartre détruira efficacement les bactéries qui causent l’infection et peut soulager rapidement les symptômes de votre IU.

Pour réduire les symptômes de votre IU, il vous suffit d’ajouter une cuillère et demie de crème de tartre dans un verre d’eau tiède et d’ajouter quelques gouttes de jus de citron. Essayez de faire cela deux fois par jour.

100 grammes de crème de tartre contiennent deux milligrammes de magnésium. Selon certains médecins, cela signifie qu’elle peut réduire efficacement la douleur causée par l’arthrite.

Les médecins suggèrent d’ajouter deux cuillères à soupe de crème de tartre et trois cuillères à soupe de sel d’Epsom dans votre bain et de vous y tremper pendant 30 minutes une fois par jour.

Et enfin, voici comment le mélange de jus d’orange et de crème de tartre peut aider à éliminer la nicotine de votre corps.

Vous savez probablement déjà qu’il faut environ 48 à 72 heures pour que la nicotine quitte complètement votre système.

Non seulement la crème de tartre élimine la nicotine de votre corps, mais si vous la mélangez avec du jus d’orange, elle modifiera significativement le goût de la nicotine, la rendant assez désagréable. De plus, le jus d’orange est riche en vitamine C.

Mélanger de la crème de tartre avec du jus d’orange vous aidera à éliminer la nicotine de votre corps tout en vous apportant des vitamines en même temps. Donc, la prochaine fois que vous éprouvez le besoin de fumer, versez-vous un verre de jus d’orange, ajoutez une demi-cuillère à café de crème de tartre et laissez votre corps faire le reste !

Quels autres boissons aident à éliminer la nicotine de votre système ?

Arrêter de fumer et nettoyer votre corps de la nicotine est difficile mais pas impossible. Vous pouvez aider votre corps à éliminer la nicotine en buvant abondamment les liquides suivants.

1. Eau

La nicotine est soluble dans l’eau, et boire abondamment de l’eau aidera à évacuer les traces restantes de nicotine sous forme d’urine. En plus de la nicotine, l’eau aide aussi à éliminer d’autres produits chimiques du corps, donc tout fumeur passionné devrait envisager de boire de l’eau en quantités suffisantes. La consommation d’eau entraîne inévitablement des visites fréquentes aux toilettes, ce qui est une excellente nouvelle puisque l’urine aide à éliminer la nicotine, la cotinine et d’autres toxines du corps. Par conséquent, boire beaucoup d’eau aidera à expulser les déchets de votre foie et de vos reins.

2. Thé et infusions

Une autre boisson saine qui peut accélérer le métabolisme du corps et éliminer plus rapidement la nicotine est le thé chaud. Ici, nous mentionnerons l’infusion d’aiguilles de pin et le thé vert. Les utilisations traditionnelles de l’infusion d’aiguilles de pin tournent autour de la désinfection de la bouche et de la gorge, mais ce infusion est également connue pour favoriser la santé des poumons. Une autre plante bénéfique à ajouter à la liste est le célèbre thé vert, qui aide à éliminer la nicotine de votre organisme et possède des bienfaits incroyables pour la santé, comme les antioxydants.

3. Jus de fruits et de légumes

Les jus de fruits vous maintiennent hydraté et contiennent des nutriments sains qui augmentent la vitesse à laquelle votre corps peut métaboliser la nicotine. Boire de l’eau citronnée et manger des agrumes est également bénéfique pour accélérer la métabolisation de la nicotine. Le jus de carotte est riche en vitamines A, B, C et K et est connu pour aider à éliminer la nicotine du corps.