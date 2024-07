Les 8 bienfaits de la marche quotidienne pour la santé

Faire un effort pour rester en forme est sans doute la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre corps et votre esprit. Aller à la salle de sport ou courir cinq kilomètres par jour peut sembler contraignant, mais tout le monde peut se maintenir en forme simplement en marchant quotidiennement. Les promenades régulières représentent la forme d’exercice la plus simple et apportent de nombreux bienfaits à votre santé.

En plus d’améliorer votre santé mentale et cardiovasculaire et de favoriser la perte de poids, marcher régulièrement peut être un excellent moyen de respirer de l’air frais et de bénéficier de la quantité nécessaire de vitamine D grâce à la lumière directe du soleil. Il suffit de sortir de chez vous et de vous déplacer pour améliorer votre humeur et votre bien-être général.

Voici huit avantages de la marche quotidienne. Si vous marchez ne serait-ce que 30 minutes par jour, vous commencerez à voir des améliorations significatives de votre santé physique et mentale. La marche, recommandée par la Mayo Clinic comme un exercice à faible impact, présente les bénéfices suivants :

Améliore la santé mentale : L’un des principaux avantages de la marche est l’amélioration de l’humeur. Selon la Mayo Clinic, marcher peut aider à atténuer les symptômes de la dépression et de l’anxiété. Aide efficacement à la perte de poids : Des chercheurs de l’École de médecine de Harvard ont découvert que marcher régulièrement peut atténuer les effets de 32 gènes favorisant l’obésité dans le corps humain. Réduit le risque de certains cancers : Deux études de l’American Society for Clinical Oncology ont démontré que marcher trois heures par semaine peut réduire de moitié le risque de décès par cancer du sein ou de l’intestin. Renforce le système immunitaire : Marcher au moins 30 minutes par jour a montré une augmentation du niveau de cellules dans le système immunitaire, selon une étude de l’Université d’État des Appalaches en Caroline du Nord. Peut prévenir le diabète : Selon l’American Diabetes Association, « l’exercice aérobique aide votre organisme à mieux utiliser l’insuline », ce qui peut inclure une marche rapide quotidienne après les repas. Réduit les envies de sucreries et le besoin de grignotage lié au stress : Des études de l’Université d’Exeter ont découvert que marcher seulement 15 minutes peut aider à réduire les envies de sucreries. On a également constaté qu’il réduisait les fringales dans les situations de stress. Améliore la santé cardiovasculaire : Un des bénéfices de la marche est la promotion de la santé cardiaque. Une étude de l’École de médecine de Harvard a montré que marcher environ 20 minutes par jour peut réduire de 30 % le risque de maladie cardiaque. Favorise la mobilité jusqu’à un âge avancé : Une étude de l’American Medical Association a conclu que l’un des avantages majeurs de la marche est qu’elle favorise une meilleure santé physique chez les personnes âgées de 70 à 89 ans. Ceux qui faisaient régulièrement de l’exercice dans leur jeunesse réduisaient considérablement leurs chances d’avoir une incapacité physique à un âge avancé.

Marcher 30 minutes par jour est-il suffisant comme exercice ?

Lorsqu’on pense à la forme physique, la première image qui vient à l’esprit est souvent celle d’une routine d’exercices vigoureux et prolongés. Heureusement, cette idée reçue est loin de la réalité ! Marcher 30 minutes par jour présente de nombreux avantages, tels que la réduction de la masse graisseuse, le renforcement des os et des muscles, ainsi que l’amélioration de la santé cardiovasculaire.

Si vous trouvez difficile de marcher 30 minutes d’affilée, vous pouvez diviser ce temps en trois séances de 10 minutes réparties tout au long de la journée. Ainsi, vous pourrez peu à peu développer votre endurance pour des séances de marche plus longues.

Si votre objectif est la perte de poids, une activité physique plus prolongée et intense que de simples marches quotidiennes de 30 minutes sera probablement nécessaire. En outre, maintenir une bonne condition physique demande davantage d’exercice avec l’âge. Par conséquent, si vous disposez du temps et de l’énergie nécessaires, les scientifiques recommandent de pratiquer plus de 30 minutes d’exercice par jour.

Marcher 1 km par jour est-il efficace pour perdre du poids ?

Marcher 1 km par jour constitue un bon point de départ pour une routine d’exercice modérée. Ce niveau d’activité physique peut vous aider à établir une habitude régulière de mouvement. En marchant 1 km chaque jour, vous pouvez habituer votre corps à une activité régulière et en tirer des bénéfices significatifs à long terme en termes de perte de poids. Il est toutefois essentiel d’écouter les signaux de votre corps tout au long de ce processus. Prenez des pauses lorsque nécessaire, car dépasser vos limites peut entraîner des blessures et de l’épuisement.

Étant donné que la marche est une activité relativement douce, il peut être utile de combiner la distance et le temps pour brûler un nombre significatif de calories. Si vous cherchez à perdre une quantité importante de poids, marcher 1 km en environ 8 minutes peut vous aider à brûler environ 100 calories.

En fonction de votre condition physique, un programme de perte de poids axé sur les marches quotidiennes peut progresser lentement. Cependant, maintenir cette routine d’exercice sera généralement bénéfique pour votre santé physique et mentale. Marcher 1 km par jour peut stimuler votre métabolisme, renforcer vos muscles et améliorer la santé cardiovasculaire. De plus, cela peut favoriser une meilleure qualité de sommeil, réduire l’anxiété et augmenter votre niveau d’énergie.

Les avantages d’une promenade matinale

Commencer la journée par une promenade vous permet de cocher la tâche la plus importante de votre liste – votre forme physique. Voici ce que les promenades matinales peuvent apporter à votre corps et à votre esprit :