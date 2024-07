Que se passe-t-il dans votre corps lorsque vous mangez du céleri 7 jours sur 7

Le bâtonnet vert, juteux et croquant que nous n’associons souvent qu’aux trempettes, connu sous le nom de céleri, pourrait bien être le légume le plus sous-estimé du supermarché. Vous pensez peut-être que le céleri n’est qu’une source d’eau et de fibres, sans réelle valeur nutritionnelle. Mais nous allons vous montrer que ce légume mérite beaucoup plus de considération.

En réalité, le céleri est riche en vitamines (A, B, C, K), calcium, magnésium et potassium. Mais son atout principal réside dans ses phytonutriments. Ces composés naturels, utilisés par les plantes pour se protéger des insectes et des rayons UV nocifs, ont des effets bien plus impressionnants sur la santé humaine.

Les phytonutriments possèdent des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, peuvent renforcer le système immunitaire, améliorer la communication intracellulaire et réparer les dommages à l’ADN causés par les toxines. Selon le Département de l’Agriculture des États-Unis, la consommation régulière de phytonutriments s’avère une stratégie efficace pour lutter contre le cancer et les maladies cardiovasculaires.

Bien que ces bienfaits pour la santé à long terme soient particulièrement impressionnants, quelles sont les avantages à court terme de consommer du céleri ?

Certaines personnes ont remarqué les bienfaits suivants après avoir intégré une portion de céleri dans leur alimentation quotidienne pendant une semaine à peine !

Perte de poids. Le céleri est faible en calories (une tige contient seulement 10 à 15 calories), et sa teneur en fibres de 1,6 gramme par tasse peut réduire les envies de grignoter de manière malsaine.

Amélioration de l’hydratation. Composé à 95 % d’eau, le céleri est une excellente collation pour prévenir la déshydratation tout au long de la journée.

Effet anti-inflammatoire. Si vous êtes à risque de maladies cardiovasculaires et de cancer, ajouter du céleri à votre alimentation peut vous aider à prévenir les inflammations chroniques, souvent étroitement liées à ces maladies.

Suppression des brûlures d’estomac et du reflux acide. Faiblement acide, le céleri a été recommandé pour soulager ces conditions. Bien que davantage de recherches soient nécessaires, certains ont rapporté des résultats positifs après avoir consommé du céleri.

Amélioration des niveaux de cholestérol et de pression artérielle. Une étude de l’Université de Chicago a révélé qu’un composé présent dans le céleri, appelé phtalide, réduit le taux de cholestérol de 7 % et la pression artérielle de 18 %.

Amélioration de la digestion. Pour ceux qui souffrent de problèmes d’estomac et de constipation, les fibres du céleri peuvent aider à maintenir une régularité des selles, entre autres bienfaits.

Réduction du risque de maladies gastriques. Les antioxydants présents dans le céleri peuvent aider à réduire les ulcères gastriques et le risque de gastrite.

Potentiel aphrodisiaque. Le céleri contient des niveaux élevés de phéromones mâles, comme l’androsténone et l’androsténol, qui pourraient augmenter le charme perçu des hommes qui en consomment.

Amélioration de la santé oculaire. La vitamine A, abondante dans le céleri, protège la cornée et est efficace pour traiter la sécheresse oculaire.

Effet apaisant. Le magnésium contenu dans le céleri favorise la relaxation du système nerveux. Même Hippocrate, le père de la médecine, recommandait le céleri pour calmer les nerfs et favoriser le sommeil. Historiquement, il a aussi été utilisé pour traiter les troubles du système nerveux.

Régulation de l’équilibre alcalin du corps. Grâce à sa faible acidité, le céleri peut aider à stabiliser les niveaux de pH et à prévenir l’accumulation d’acides.

Répulsif contre les moustiques. Vous avez peut-être entendu votre grand-mère vanter le céleri comme répulsif naturel. Des études montrent maintenant que l’extrait d’huile de céleri appliqué sur la peau est effectivement efficace contre les moustiques.

Traitement des infections urinaires. Dans certaines cultures, le céleri est utilisé pour traiter les infections urinaires grâce à son effet diurétique, aidant à expulser l’eau sans perdre trop de potassium.

Amélioration de la fertilité masculine. En combinaison avec la vitamine E, le céleri a montré qu’il pouvait augmenter le nombre de spermatozoïdes chez l’homme. L’aldostérone, une hormone mâle présente dans le céleri, crée également un environnement favorable à la maturation des spermatozoïdes.

Maintenant que vous savez que le céleri est bien plus qu’une simple collation riche en eau et en fibres, essayez de l’intégrer à votre alimentation quotidienne! Vous pourriez observer des changements en seulement une semaine.