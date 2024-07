La papaye est un fruit délicieux qui présente de nombreux avantages pour la santé, car elle est pleine d’antioxydants, de vitamines et de minéraux. La consommation de papaye peut contribuer à renforcer votre système immunitaire et à améliorer votre santé digestive. Elle peut également contribuer à améliorer la vue, à réduire le taux de cholestérol et à renforcer la santé de la peau. La papaye est également une bonne source de vitamines telles que les vitamines C, E et A.

Les graines de papaye sont également très saines et peuvent aider à tuer les parasites intestinaux, à lutter contre les infections bactériennes et même à protéger les reins.

Outre la consommation de papaye, les extraits de fruits, de feuilles et de graines de papaye peuvent également améliorer votre santé. Les extraits de papaye sont également pleins de vitamines et ont été associés à la gestion du diabète et peuvent également avoir des propriétés anticancéreuses.

Dans cet article, j’examinerai les recherches scientifiques sur les bienfaits pour la santé du fruit et des graines de la papaye.

Qu’est-ce que la papaye ?

La papaye (Carica papaya) est un gros fruit en forme de poire qui pousse dans les climats tropicaux. Dans certains pays, la papaye est également appelée papaw.

La papaye est un fruit charnu à la pulpe molle, dont la couleur varie du jaune au rouge.

Le fruit de la papaye est généralement d’une couleur orange vif et la papaye mûre a un goût de melon sucré.

Vous pouvez également manger des graines de papaye. Les graines noires de la papaye se trouvent dans une substance gélatineuse au milieu des fruits. Les graines de papaye ont un goût poivré, parfois amer.

Il existe de nombreuses façons de consommer la papaye. Vous pouvez manger la papaye crue, en extraire le jus ou utiliser les graines de papaye dans des salades ou de délicieux smoothies. Vous savez que la papaye est prête à être consommée lorsqu’elle est légèrement molle et que sa peau a un aspect rouge-orange.

Valeur nutritive de la papaye

La papaye est un fruit riche en vitamine C, ce qui en fait un complément sain à votre régime alimentaire. En fait, une tasse de papaye écrasée (140 g) contient plus de 230 % de l’apport journalier recommandé (AJR) en vitamine C ! (1)

La teneur élevée en vitamine A de la papaye peut contribuer à compenser les carences en vitamine A.

La vitamine A et la vitamine C sont toutes deux de puissants antioxydants, de sorte que le « fruit des anges », comme l’appelait Christophe Colomb, détruit les radicaux libres dans l’organisme, qui sont à l’origine de nombreuses maladies chroniques, notamment le cancer et les maladies cardiovasculaires.

100 g de papaye contiennent 43 calories. Une petite papaye (157 g) contient 68 calories. Une grosse papaye (pesant 781 g) contient 336 calories. (2)

La papaye contient également de nombreuses vitamines et minéraux qui en font un fruit très sain. Selon le ministère américain de l’agriculture, 100 g de papaye contiennent les éléments suivants : (2)

60 mg de vitamine C

950 UI de vitamine A (22 % de l’AQR)

37 mcg d’acide folique (10 % de l’AJR)

24 mg de calcium

257 mg de potassium

10 mg de magnésium

25 mg d’acides gras oméga-3

7 g de fibres alimentaires (7 % de l’AQR)

Les fruits et les extraits de papaye contiennent également des composés importants qui ont des vertus médicinales. Par exemple, la papaye contient un composé appelé papaïne qui a été associé à la santé digestive et qui a également des propriétés anticancéreuses. (3, 32)

Les graines de papaye ont des propriétés antiparasitaires et il a été démontré qu’elles inhibent le cancer. (4)

Les bienfaits de la papaye

Examinons plus en détail les nombreux avantages que vous pouvez tirer d’une consommation accrue de papaye ou de l’application de papaye sur votre peau.

La consommation de papaye peut aider à stimuler la digestion

Manger plus de fruits et de graines de papaye peut avoir un effet bénéfique sur votre système digestif.

Comme tous les fruits et légumes, la papaye contient des fibres qui sont essentielles pour une bonne digestion et pour prévenir la constipation. Elle contient également une enzyme appelée papaïne qui facilite la digestion. La teneur élevée en vitamines et en nutriments de la papaye permet également à l’organisme de rester en bonne santé. Toutefois, il semble que la papaye contienne également des composés qui améliorent spécifiquement la santé digestive.

Une étude a porté sur l’utilisation d’un produit commercial contenant des extraits de fruits et de graines de papaye. Les participants à l’étude ont pris 20 ml d’extrait de papaye pendant 40 jours. Les chercheurs ont constaté que la plupart des personnes présentaient moins de symptômes tels que les brûlures d’estomac, l’excès de gaz, la constipation et les ballonnements. (19)

Pour que vos intestins soient heureux et en mouvement, votre alimentation doit être riche en fibres alimentaires. La papaye contient beaucoup de fibres, et une portion peut satisfaire un quart de l’apport journalier recommandé.

La papaye est riche en antioxydants

L’un des principaux bienfaits de la papaye pour la santé est qu’elle est pleine d’antioxydants. En fait, la pulpe de la papaye et ses graines contiennent toutes deux de puissants antioxydants.

Le British Journal of Nutrition (Journal britannique de la nutrition) a rapporté que la papaye contient plus de caroténoïdes que les tomates ou les carottes.

Les caroténoïdes sont des antioxydants liés à la bonne santé, à la prévention des maladies, à l’amélioration de la santé des yeux et à la prévention du cancer. Les chercheurs recommandent une alimentation riche en fruits et légumes contenant des caroténoïdes. (6)

Une étude a comparé les quantités de caroténoïdes présentes dans la papaye, les tomates et les carottes. Il s’est avéré que le corps absorbait plus facilement les caroténoïdes de la papaye que ceux des autres légumes. (5)

La papaye contient également un antioxydant important, le lycopène. La consommation de papaye aide à prévenir le stress oxydatif et, par conséquent, à protéger contre de nombreuses maladies chroniques. (7)

Les chercheurs ont découvert que les extraits de graines de papaye sont également une source importante d’antioxydants et de vitamine C. (8)

La papaye peut renforcer votre système immunitaire

Le renforcement du système immunitaire est une autre bonne raison de manger de la papaye et d’inclure les graines de papaye poivrées dans votre régime alimentaire.

Un essai a montré que la consommation de papaye augmentait la fonction des cellules immunitaires dans l’organisme. Les chercheurs ont noté qu’après avoir consommé de la papaye, il y avait une augmentation marquée des globules blancs qui jouent un rôle important dans le système immunitaire. (9)

Une étude menée sur des rats a montré que les extraits de papaye renforçaient leur système immunitaire. Par exemple, les chercheurs ont constaté que les niveaux de glutathion augmentaient. (10) Le glutathion est un antioxydant important qui contribue à renforcer le système immunitaire.

La papaye a des propriétés anti-inflammatoires

La papaye peut également contribuer à prévenir l’apparition de maladies chroniques car elle contient des propriétés qui réduisent l’inflammation.

En général, une consommation accrue de fruits et de légumes contribue à réduire les réactions inflammatoires de l’organisme. Mais il semble que la papaye soit particulièrement efficace pour soulager les conditions inflammatoires.

Des recherches ont montré que la papaye stimule certaines cellules de l’organisme qui ont un effet anti-inflammatoire. (11) D’autres études ont également montré que les fruits riches en caroténoïdes, comme la papaye, libèrent des protéines qui contribuent à réduire les réactions inflammatoires dans l’organisme. (12)

La papaye peut aider à prévenir les maladies cardiovasculaires

Un avantage important de la consommation de papaye fraîche est qu’elle contribue à maintenir le système cardiovasculaire en bonne santé.

Une étude menée auprès d’adolescents a révélé que les composés de la papaye ont un effet protecteur sur le système cardiovasculaire. L’étude a montré que les antioxydants présents dans la papaye, comme le lycopène, contribuent à prévenir les maladies cardiovasculaires. (13)

D’autres études sur des rats ont montré que les extraits de papaye augmentent les enzymes bénéfiques dans le sang, ce qui contribue à abaisser la tension artérielle et à réduire le stress oxydatif. Ces résultats ont eu un effet protecteur global sur le système cardiovasculaire. (14)

Une étude a montré que la consommation de jus de papaye pouvait contribuer à réduire de manière significative la tension artérielle. (15)

La papaye peut être bénéfique pour la peau

La teneur élevée en antioxydants et en vitamines de la papaye en fait un excellent produit de soin pour la peau. Par exemple, la papaye contient des vitamines A, C et E, toutes utilisées dans de nombreux produits de soin de la peau.

Les dermatologues signalent que la papaye contient du lycopène et du bêta-carotène (β-carotène). La consommation de fruits et de légumes contenant ces antioxydants contribue à stimuler la production de collagène dans la peau. (16)

Une autre étude réalisée en 2016 sur des humains a révélé que la consommation d’un supplément d’extrait de papaye fermentée contribuait à améliorer l’élasticité de la peau. L’étude a également montré que la peau était généralement mieux hydratée et que les ridules apparaissaient moins. Comparés à d’autres suppléments antioxydants, les suppléments de papaye étaient plus efficaces. (17)

La papaye aide à guérir les blessures plus rapidement

La papaye ayant un effet si bénéfique sur la peau, il n’est pas étonnant qu’elle puisse aider les blessures à guérir plus rapidement.

La papaye contient également des enzymes, la chymopapaïne et la papaïne, qui peuvent aider la peau à guérir plus rapidement. En fait, la papaye est actuellement utilisée comme composant principal dans les pansements pour brûlures. (33)

La papaye contient de nombreux antioxydants qui favorisent la cicatrisation des plaies. Cependant, une étude a montré que les fruits et les graines de papaye ont également des propriétés antibactériennes. Une pâte de fruits de papaye écrasés et de graines moulues a permis de prévenir les infections bactériennes lorsqu’elle était appliquée sur des plaies ouvertes. (18)

Les chercheurs suggèrent que l’application de préparations cutanées contenant de la papaye pourrait aider à traiter les ulcères cutanés chroniques.

Manger de la papaye peut renforcer les os

Une consommation accrue de papaye dans le cadre d’un régime alimentaire sain et équilibré peut contribuer à renforcer les os et à prévenir l’ostéoporose.

Une étude réalisée en 2017 sur plus de 3 000 adultes (hommes et femmes) a révélé qu’une alimentation riche en fruits et légumes peut être bénéfique pour la santé des os. Parmi les fruits que les scientifiques ont trouvé les meilleurs pour stimuler la santé des os, on trouve les papayes, les agrumes, les pommes, les bananes et les mangues. (20)

La papaye peut protéger la vue

La papaye peut aider à protéger la vue car elle contient de la lutéine, du bêta-carotène et de la vitamine A. Tous ces antioxydants ont été associés à la protection de la vue, en particulier à un âge avancé.

Dans une étude sur les nutriments nécessaires pour protéger la vue à un âge avancé, des chercheurs ont découvert que la papaye est une riche source d’antioxydants qui protègent la vue. Les chercheurs ont constaté qu’une alimentation riche en légumes et en fruits comme la papaye peut protéger contre la dégénérescence maculaire (une maladie des yeux qui entraîne une perte de la vision). (31)

The journalInterventions cliniques dans le domaine du vieillissement a rapporté que la papaye contient de nombreux nutriments importants pour la prévention des maladies oculaires liées à l’âge. La papaye est bénéfique pour la vue car elle contient des nutriments importants pour la vision tels que la vitamine C, les acides gras oméga-3, le bêta-carotène, le zinc et la zéaxanthine. (32)

La papaye peut réduire les symptômes liés au diabète

Vous pouvez également utiliser des extraits de la papaye pour aider à réduire les symptômes du diabète.

Des recherches menées sur des rats ont montré que les préparations à base d’extraits de feuilles de papaye étaient capables de réduire de manière significative le taux de glucose dans le sang. L’étude a révélé que les extraits de feuilles de papaye réduisaient également le taux de cholestérol et augmentaient les niveaux d’antioxydants chez les sujets diabétiques. (21)

De manière intéressante, les chercheurs ont également noté que les extraits de feuilles de papaye amélioraient les fonctions du foie et du pancréas chez tous les sujets.

Les extraits de feuilles de papaye peuvent augmenter le nombre de globules rouges

Les extraits de feuilles de papaye ont également un effet positif sur le sang et peuvent augmenter le nombre de globules rouges.

Des scientifiques ont observé l’effet d’un extrait de feuille de papaye fraîche sur des souris. Ils ont découvert qu’au cours d’une période de trois semaines, la papaye a contribué à augmenter le nombre de plaquettes et de globules rouges. Ils ont conclu que l’extrait de feuilles de papaye pouvait être utilisé pour traiter les affections entraînant un nombre de globules rouges inférieur à la normale. (22)

Les extraits de papaye ont un effet anticancéreux

Les extraits de papaye ont un effet anticancéreux et peuvent s’avérer utiles dans le traitement de certains types de cancer.

Par exemple, en 2017, des scientifiques ont découvert que les extraits de feuilles de papaye peuvent aider à inhiber la propagation du cancer du sein. Dans certains cas, les extraits de papaye ont même tué des cellules cancéreuses. (23)

Des expériences en laboratoire ont montré que la pectine (une fibre alimentaire soluble) extraite du fruit de la papaye avait des propriétés anticancéreuses. (24)

Il est important de rappeler que les recherches actuelles sur l’utilisation de la papaye comme traitement du cancer n’en sont qu’à leurs débuts. La plupart des recherches portant sur l’utilisation d’extraits spécifiques de papaye ont été menées en laboratoire.

Cependant, la plupart des médecins s’accordent à dire qu’un régime alimentaire contenant des fruits et des légumes à forte teneur en antioxydants peut aider à protéger contre divers cancers. (25)

Les bienfaits des graines de papaye et leur utilisation

Lorsque vous coupez une papaye, l’intérieur est très attrayant et les graines peuvent être facilement retirées.

Les graines de papaye sont riches en matières grasses et en protéines, et contiennent beaucoup de calcium, de magnésium et de phosphore.

Pensez-y à deux fois avant de les jeter, car ils peuvent être utilisés de nombreuses façons.

Les graines ont une saveur distincte, légèrement poivrée. Elles peuvent être consommées telles quelles ou saupoudrées sur des salades et d’autres plats, comme on le ferait avec des graines de citrouille. Ceux qui n’ont pas peur de la saveur épicée peuvent les essayer dans un smoothie.

Les graines de papaye présentent également de nombreux avantages pour la santé.

Les extraits de graines de papaye peuvent tuer les parasites intestinaux

L’un des nombreux usages médicinaux des graines de papaye est l’élimination des parasites intestinaux (propriétés anthelminthiques et anti-amibiennes).

Une étude sur l’utilisation d’extraits de graines de papaye séchées a montré qu’ils étaient efficaces pour traiter les parasites humains. Des enfants souffrant d’infections parasitaires intestinales ont pris 20 ml d’extrait de graines de papaye par jour. Après 7 jours, les résultats ont montré qu’environ 71% des enfants ne présentaient plus de signes de parasites. (26)

Les graines de papaye peuvent aider à traiter les ulcères gastriques

Les graines de papaye peuvent également aider à traiter les ulcères gastriques car elles ont un effet protecteur sur la paroi de l’estomac.

Une étude réalisée en 2015 sur des rats a révélé que les extraits de graines de papaye étaient efficaces pour traiter les ulcères gastriques. Les résultats de l’étude ont montré que l’extrait de graines de papaye réduisait les ulcères jusqu’à 84 %. L’extrait de graines de papaye stimule également la production de mucus dans l’estomac, ce qui réduit également les niveaux d’acide gastrique. (27)

Les graines de papaye aident à combattre les infections bactériennes

Les extraits de graines de papaye ont également une activité antibactérienne et peuvent aider à combattre certaines infections bactériennes.

Une étude publiée en 2014 a montré que les extraits de graines et de feuilles de papaye peuvent tuer certains pathogènes bactériens. Par exemple, les extraits de papaye étaient efficaces contre des souches de bactéries telles que leStaphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, E. coli,etSalmonella typhi. (28)

Cela signifie que la consommation quotidienne de graines de papaye peut non seulement améliorer votre digestion, mais aussi contribuer à prévenir les infections gastro-intestinales.

Les graines de papaye peuvent aider à protéger la fonction rénale

L’effet antioxydant de la papaye et des graines de papaye peut contribuer à protéger les reins contre les lésions rénales.

Un essai sur des rats a montré que les extraits de graines de papaye contribuaient à protéger la fonction rénale. Après 8 jours d’essai, les résultats des analyses de sang ont montré que l’extrait de graines de papaye empêchait les lésions rénales. (29)

Les graines de papaye ont une activité antifongique

Les extraits de graines de papaye peuvent aider à éliminer les infections fongiques dans l’organisme.

Les chercheurs ont découvert que les composants isolés des graines de papaye sont suffisamment efficaces pour détruire les souches deCandida albicans et d’autres types de champignons. (30)

Les infections à Candida peuvent se produire dans le corps lorsqu’il y a un déséquilibre des bactéries saines dans l’intestin. Ce déséquilibre peut entraîner divers symptômes, notamment muguet vaginal, muguet buccal, et démangeaisons autour des organes génitaux.

Recette de smoothie aux enzymes digestives

C’est l’un de mes smoothies préférés qui présente de nombreux avantages pour la santé. Ce smoothie est composé d’ananas et de papaye qui contiennent des enzymes digestives qui facilitent la digestion.

Les enzymes de la papaye et de l’ananas digèrent les protéines et, en raison de leurs propriétés de dissolution des protéines, il n’est pas étonnant que les jus d’ananas et de papaye soient d’excellents attendrisseurs de viande.

De nos jours, les gens consomment une grande quantité de viande et de protéines végétales, et nous n’avons pas assez d’enzymes pour les digérer correctement. Bien que notre corps produise de nombreuses enzymes nécessaires à la digestion, nous dépendons également de notre alimentation pour fournir le reste.

Ces enzymes se trouvent en grande quantité dans les aliments crus, mais comme nous consommons des aliments transformés en excès, nous ne disposons pas de la quantité nécessaire pour permettre une digestion et une absorption saines des nutriments.

Voici le smoothie détox à la papaye et à l’ananas : les enzymes de la papaye sont appelées papaïne et sont extraites des feuilles et des fruits de la papaye. Les enzymes de l’ananas sont appelées broméline et se trouvent dans toutes les parties de la plante et du fruit frais.

Ces deux enzymes sont réputées pour leurs nombreux bienfaits pour la santé. La bromélaïne et la papaïne sont traditionnellement utilisées pour leurs propriétés anti-inflammatoires et sont consommées par voie orale et topique en cas d’irritations ou de brûlures mineures de la peau.

La papaïne agit également comme diurétique et possède des propriétés antimicrobiennes et anti-ulcéreuses. En tant que telles, les enzymes de papaye sont censées aider à soulager une variété de troubles gastro-intestinaux, ainsi que les ulcères d’estomac et les déficiences en enzymes pancréatiques.

Les enzymes d’ananas sont également utilisées pour traiter les problèmes digestifs, ainsi que pour les brûlures d’estomac.

Le yaourt bio nature de cette recette facilite également la digestion car il contient des « bactéries amies » naturellement présentes dans le système digestif, qui peuvent contribuer à renforcer le système immunitaire et à favoriser la santé de l’appareil digestif.

Passons maintenant à la recette du smoothie détox :

2 tranches d’ananas

1/2 papaye, coupée en cubes

2 cuillères à soupe de yaourt bio nature

1/2 citron (facultatif)

1 brin de menthe

Mettre tous les ingrédients dans un mixeur et fouetter jusqu’à obtenir une consistance lisse. Vous pouvez ajouter un peu d’eau si vous souhaitez une consistance plus fine. Dégustez ce smoothie détox après chaque repas pour aider votre système digestif à jouer son rôle important.

Profitez de votre prochaine expérience avec la papaye !

Effets secondaires de la consommation de papaye

La papaye est un fruit naturel riche en vitamine C et autres nutriments bénéfiques. La consommation d’une plus grande quantité de papaye dans votre régime alimentaire n’entraîne que rarement des effets indésirables.

Les médecins du site WebMD affirment que la consommation de papaye à des fins médicinales ne devrait pas entraîner d’effets secondaires. Toutefois, certaines personnes peuvent développer des réactions allergiques. Le latex de la papaye peut également irriter la peau. (31)

Les compléments alimentaires à base de papaye fermentée peuvent réduire le taux de glucose dans le sang. Vous devriez consulter votre médecin avant de prendre des compléments alimentaires à base de papaye pour bénéficier de leurs bienfaits pour la santé.

Source: www.healthyandnaturalworld.com