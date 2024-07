Ce bain élimine les toxines de l’organisme, améliore la fonction musculaire et nerveuse, réduit l’inflammation et améliore la circulation sanguine

Prendre un bain relaxant au sel d’Epsom présente des avantages pour la santé qui ont incité de nombreuses personnes, pendant des années, à prendre l’habitude de se tremper dans la baignoire. Les bains de sel d’Epsom sont fantastiques pour détendre et détoxifier votre corps et pour bénéficier des bienfaits du magnésium, mais si vous n’avez pas le temps de prendre un bain, vous pouvez obtenir les mêmes bienfaits en faisant un bain de pieds au sel d’Epsom.

Qu’est-ce que le sel d’Epsom ?

Les sels d’Epsom sont des composés minéraux naturels purs composés de sulfate et de magnésium. Ils doivent leur nom à une source saline du Surrey, en Angleterre, où ils ont été découverts pour la première fois.

Le sel d’Epsom a de nombreuses utilisations extraordinaires, mais il est le plus souvent ajouté à un bain chaud ou à un bain de pieds, où le sel pénètre dans la peau pour réduire le stress, désintoxiquer le corps et même favoriser la perte de poids.

Les partisans de l’utilisation du sel d’Epsom affirment que le magnésium et le sulfate contenus dans le sel d’Epsom sont des substances naturelles qui contribuent à de nombreuses fonctions corporelles, notamment à l’élimination des toxines, telles que les déchets métaboliques et les polluants. Cependant, les recherches scientifiques concernant les effets détoxifiants du sel d’Epsom sont encore peu nombreuses.

Les bienfaits du bain de sel d’Epsom

Lorsque le sel d’Epsom est ajouté à un bain chaud, le magnésium et le sulfate sont décomposés et facilement absorbés par la peau où ils pénètrent dans la circulation sanguine. Grâce à un processus appelé osmose inverse, le sel d’Epsom élimine les toxines nocives de l’organisme par la peau et permet au magnésium et aux sulfates d’y pénétrer.

Le magnésium est impliqué dans plus de 300 réactions biochimiques dans l’organisme. Veillez donc à connaître les signes cachés d’un faible taux de magnésium. Le magnésium soutient les fonctions nerveuses et musculaires, réduit l’inflammation et améliore la circulation dans tout le corps.

Les sulfates sont nécessaires au maintien et à la construction d’articulations saines, ainsi que de tissus nerveux et cutanés.

Les bienfaits du bain de pieds au sel d’Epsom

L’utilisation régulière de bains de pieds au sel d’Epsom peut améliorer le pied d’athlète, la mycose des ongles d’orteils, les entorses, la goutte, les douleurs musculaires et les ecchymoses. Le sel d’Epsom peut également restaurer l’immunité en éliminant les toxines nocives de l’organisme et en réduisant l’inflammation.

Les bains de sel d’Epsom ont d’autres effets bénéfiques, notamment le soulagement des points suivants

Articulations raides et muscles tendus

Douleur et gonflement dus à l’arthrite

l’insomnie

le psoriasis

Douleurs dues à la diarrhée

Pieds gonflés et fatigués

Complications des coups de soleil

Fibromyalgie

Ongles incarnés

Sensibilité à l’insuline

Mauvaise circulation

Acidité

Stress

Inflammation

Migraines

Recette de bain aux sels d’Epsom

Si vous souffrez de douleurs chroniques, de migraines, de stress ou d’autres maux généraux, vous aurez peut-être envie de prendre un bain pour vous détendre.

Essayez cette recette de bain de détoxification au sel d’Epsom pour tous vos besoins de soins généraux :

1 à 2 tasses de sel d’Epsom (vous pouvez modifier la quantité en fonction de votre poids – lisez la section suivante ci-dessous)

10-20 gouttes d’huile essentielle de lavande (facultatif)

1 tasse de bicarbonate de soude (facultatif)

1/3 de tasse de vinaigre de cidre de pomme (facultatif)

Remplissez la baignoire d’eau chaude. L’eau ne doit pas être si chaude que vous ne puissiez pas vous y asseoir.

Ajoutez 1 à 2 tasses de sel d’Epsom directement dans l’eau et faites-y tremper votre corps pendant 15 à 20 minutes, jusqu’à trois fois par semaine. N’utilisez pas de sel d’Epsom dans un jacuzzi, un bain à remous ou toute autre baignoire à jets, sauf si le fabricant l’autorise.

Certaines sources recommandent de prendre un bain de sel d’Epsom pendant environ 40 minutes afin de permettre à l’organisme de se débarrasser des toxines et d’absorber pleinement le magnésium, tandis que d’autres sources recommandent de ne pas dépasser 30 minutes. Dans tous les cas, commencez progressivement et voyez comment vous vous sentez.

Les huiles essentielles dans votre bain de sel d’Epsom

Vous pouvez également ajouter 10 à 20 gouttes de votre huile essentielle préférée, comme l’eucalyptus ou la lavande, à votre bain pour plus de détente et de bienfaits médicinaux.

Il est recommandé de dissoudre les huiles essentielles dans une huile de base comme l’amande douce, le jojoba, le noyau d’abricot ou l’onagre avant de les ajouter à l’eau du bain. Ces huiles de support nourrissent et revigorent également la peau. Mélangez dans votre bain quelques gouttes d’huile essentielle dans une cuillère à soupe d’huile de base.

Vinaigre de cidre de pomme dans votre bain de sel d’Epsom

Pour une détoxification et des bienfaits accrus, ajoutez du vinaigre de cidre de pomme. Le vinaigre de cidre de pomme est un excellent adoucissant pour la peau et rééquilibre le pH de votre peau. C’est également un remède naturel efficace si vous souffrez d’une infection fongique ou microbienne, grâce à ses propriétés antifongiques et antimicrobiennes. Ajoutez 1/3 de tasse de vinaigre de cidre de pomme.

Le bicarbonate de soude dans votre bain de sel d’Epsom

Certaines personnes aiment ajouter une tasse de bicarbonate de soude à leur bain de sel d’Epsom en raison de son fantastique pouvoir nettoyant et de ses propriétés antifongiques. Le bicarbonate de soude laisse également la peau très douce et aide à apaiser les peaux irritées.

Veillez à vous hydrater correctement avec de l’eau, car la combinaison des sels d’Epsom et de l’eau chaude élimine de nombreuses toxines du corps. Se lever trop rapidement après le bain peut provoquer des vertiges. Vous pouvez boire de l’eau citronnée pendant toute la durée de votre bain de sel d’Epsom afin de soutenir le processus de détoxification tout en restant hydraté.

Quelle quantité de sel d’Epsom utiliser en fonction de votre poids ?

J’ai trouvé quelques références affirmant que la quantité de sel d’Epsom que vous utilisez devrait correspondre à votre poids corporel.

Voici les quantités de sel d’Epsom à utiliser dans votre bain en fonction de votre poids :

Enfants de moins de 27 kg : ½ tasse pour un bain de taille standard

Personnes pesant entre 27 kg et 45 kg : 1 tasse

Individus entre 45 kg et 70 kg : 1½ tasse

Individus de plus de 70 kg : 2 tasses

Les bienfaits du bain de pieds au sel d’Epsom

Votre pied contient 26 os, 33 articulations et plus de 120 ligaments, muscles et nerfs. Il n’est donc pas étonnant que beaucoup de gens souffrent de douleurs aux pieds.

Un bain de pieds au sel d’Epsom élimine les toxines de l’organisme tout en réduisant l’inflammation et les douleurs corporelles. Si vous souffrez d’oignons douloureux, de cors et de durillons, d’orteils en marteau, de fasciite plantaire, de pieds plats ou du syndrome du tunnel tarsien, envisagez de prendre un bain de pieds chaud au sel d’Epsom deux ou trois fois par semaine.

Recette du bain de pieds au sel d’Epsom

Remplissez un grand seau d’eau chaude. Ajoutez ½ tasse de sel d’Epsom dans le seau et faites-y tremper vos pieds pendant 10 minutes à la fois. Veillez à prendre des bains de pieds même si vous n’avez pas mal aux pieds afin de réduire la probabilité d’avoir mal aux pieds plus tard.

Autres utilisations et bienfaits du sel d’Epsom

Il n’est pas nécessaire de faire trempette dans une baignoire pour profiter des bienfaits des sels d’Epsom. Utilisez-les pour blanchir vos dents et améliorer la santé de votre bouche en vous brossant les dents ou en vous gargarisant avec un mélange de sel d’Epsom et d’eau.

En raison de leur aspect rugueux, les sels d’Epsom sont d’excellents exfoliants. Combinez les sels d’Epsom avec de l’huile d’olive ou de l’huile de jojoba et frottez votre visage, vos mains ou votre corps. Rincez à l’eau tiède et vous devriez constater que votre peau est plus douce, qu’elle absorbe mieux les produits pour le visage et que les points noirs disparaissent.

Vous pouvez également combiner le sel d’Epsom avec votre après-shampoing naturel pour épaissir les cheveux, leur donner du volume, les assouplir ou traiter un cuir chevelu sec.

En interne, le sel d’Epsom est un laxatif qui peut favoriser la régularité. Il n’est pas recommandé de prendre souvent des sels d’Epsom par voie interne. Consultez votre médecin avant de l’utiliser pour traiter la constipation.

En tant que nettoyant, les sels d’Epsom peuvent être utilisés pour se débarrasser des résidus de savon sur les carreaux. Vous pouvez également l’utiliser pour blanchir vos sols, empêcher les ratons laveurs d’entrer dans votre garage et même fertiliser votre pelouse ! Pour obtenir des recettes et plus de détails, lisez l’article sur les utilisations les plus extraordinaires du sel d’Epsom.

Où acheter le sel d’Epsom ?

Vous pouvez acheter le sel d’Epsom dans la plupart des pharmacies et des magasins de produits de santé. Vous pouvez également le trouver sur Amazon ici.

Saviez-vous que le sel d’Epsom peut être utilisé pour vous aider à perdre du poids ?

La plupart d’entre nous aimeraient bien se détendre dans une baignoire remplie d’eau chaude et en ressortir avec quelques kilos en moins. Le sel d’Epsom peut vous aider à perdre du poids.

Une recherche publiée par la biochimiste britannique Rosemary Waring a montré que les niveaux de magnésium et de sulfate dans le sang augmentent après un bain d’Epsom. Ces minéraux peuvent aider à se débarrasser des toxines, à soigner les problèmes de peau et à déstresser, ce qui contribue à la perte de poids !

Source: healthyandnaturalworld.com